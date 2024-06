Boca Preta e Boca Branca, o duelo em Campo Formoso | A TARDE

Dizia Ursicino Queiroz, ex-prefeito de Santo Antônio de Jesus, ex-deputado federal, conselheiro do TCE, falando sobre o duelo entre Jacu, o lado dele, e Beija Flor, o dos adversários, lá na Terra das Palmeiras:

— Sempre quem bota o nome é o adversário. Aqui, os nossos se auto-batizaram de Beija-Flor. Nós dizíamos que era beija-flor com vocação para urubu. Eles nos chamavam de jacu baleado.

Cereja do bolo —São disputas eternamente polarizadas. Em alguns lugares, como Valença, a tradição acaba. Antes era Chupimbigo e Tupamaro. Mas Ipirá, lá no sertão, está no time dos que preservam a briga, com Jacu e Macaco. A cereja do bolo nos embates de 2024 vem lá de Campo Formoso, a Terra das Esmeraldas, até pela projeção dos atores em cena, na briga entre Boca Preta e Boca Branca.

De um lado está Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia, e de outro o deputado federal Elmar Nascimento (UB). Adolfo é Boca Preta, representado no duelo pela esposa dele, Denise Menezes (PSD). E Elmar é Boca Branca, que tem o irmão Elmo como prefeito tentando se reeleger.

Em 2012 o prefeito eleito foi o próprio Adolfo, já no segundo mandato de deputado estadual, que em 2016 elegeu a irmã, Rose Menezes, destronada em 2020 quando Elmar emplacou o irmão Elmo. Agora os Boca Preta querem descontar.

Histórico —Lá, como nos demais, a população se divide, 40% pra cada lado, os 20% restantes decidem a parada. Adolfo Menezes sempre foi aliado do governo na era do PT. Já levou para lá entre estradas, escolas, postos médicos e afins, mais de R$ 400 milhões em obras. E diz:

— Se obra definisse eleição eu não perdia uma.

Elmar, por seu turno, escora-se na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), já desde a era Bolsonaro, agora com Lula também, algo de fundamental importância numa área em que a seca faz parte da convivência comunitária.

Num olhar sobre os resultados das últimas eleições Adolfo está na vantagem. Em 2020 Elmo Nascimento, irmão de Elmar, ganhou a eleição, mas apertado. Teve 22.519 votos (50,94%), contra 21.686 (49,06%) de Rose, apenas 833 votos de vantagem.

Em 2022 Elmar foi o mais votado para deputado federal, com 17.331 votos (40,36%), mas para estadual Adolfo teve mais votos, 21.160 (49,74%), com o detalhe. Lula ganhou nos dois turnos e na disputa do governo Jerônimo também, com Elmar no apoio ostensivo a ACM Neto.

Terceiro tempo —É com o cenário do jeito que está configurado, Adolfo governo lá e cá, Elmar meio lá e nada cá, que haverá o embate deste ano. As pesquisas apontam que só Adolfo tiraria Elmo do posto. Ele resolveu tirar a irmã Rose, tida como pé duro no jogo político, para apostar na esposa Denise.

Claro que haja o que houver a briga Boca Preta x Boca Branca vai continuar para 2026. Até lá, Elmar tem as bençãos do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) para sucedê-lo no posto, enquanto avalia se vai poder disputar a reeleição para a presidência da Alba.

Claro que o duelo vai permanecer, com direito a todas as intrigas e futricas do jogo político. Mas disso sai algo positivo. É a briga para ver quem faz mais, o bom de tudo.

Colaborou: Marcos Vinicius

