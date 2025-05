Bolsonaristas cobram de Jerônimo aquilo que Bolsonaro nunca teve

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

– Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta! Fazia no pacote. Bota uma ‘enchedeira’. Sabe o que é uma ‘enchedeira’? Uma retroescavadeira, bota e leva tudo para a vala!

Eis o discurso de Jerônimo feito sexta passada, em João Dourado, que tanta repercussão deu. O próprio pediu desculpas, disse que a fala dele foi ‘descontextualizada’. Os bolsonaristas da Assembleia caíram matando.

O deputado Leandro de Jesus(PL) protocolou pedido de impeachment e denunciou ao MP. O colega Diego Castro (PL) encaminhou denúncia ao STF.

ÓDIO – Mas, por incrível que pareça, foi o próprio Bolsonaro quem botou a coisa nos eixos: “É o discurso de ódio que pode”. Ou seja, está dizendo que Jerônimo fez aquilo que ele e seguidores sempre fizeram. Ainda deputado e também presidente, Bolsonaro soltou frases antológicas. Há uma coletânea. Veja algumas:

1 – “O erro da ditadura foi torturar e não matar”.

2 – ”Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre”.

3 – ”Eu jamais ia estuprar você porque você não merece” (dirigindo-se à deputada Maria do Rosário, do PT-RS).

4 – ”Chega de frescura e mimimi’”, quando a pandemia já contabilizava 260.970 mortos. Em suma, Jerônimo pode ter sido infeliz, mas quem está cobrando moral no caso,não tem. É a mensagem certa na mão do mensageiro desqualificado.

Após a missa dos 525 anos, 0 baixo astral inundou Cabrália

Santa Cruz Cabrália, o vizinho mais próximo de Porto Seguro, fez uma belíssima festa no dia 26 de abril celebrando os 525 anos da 1ª missa no Brasil, mas parece que depois disso, ao invés de bons fluidos, só vieram ruins.

Primeiro, a chuvarada dos últimos dias lá bateu mais forte do que em outros lugares, provocando deslizamentos, famílias desabrigadas e interdição de vias públicas.

Segundo, na manhã de sexta, na Praia do Arakakai, Marcos Paulo Peixoto Alcântara, 32 anos, foi morto a tiros na Praça do Coração, na tampa da cara de todo mundo.



Marcos era filho do ex-prefeito Filogônio de Alcântara, o Filó, que governou o município entre 1989 e 1992, e morreu em 2020 aos 94 anos.

Pelo DNA, Marcos era figura conhecidíssima. Em 2018, ele foi preso por cultivar 20 pés de maconha no quintal de uma casa.

Alba vota hoje 3 empréstimos

Após o feriadão da Semana Santa seguido da morte do papa Francisco, a Alba volta hoje com pauta gorda, três pedidos de empréstimos do governo.

Um, de R$ 600 milhões, é para investimento em infraestrutura e mobilidade; outro, de R$3bilhões,é para pagamento de precatório; e outro, de R$ 1,5 bilhão, junto ao Banco do Brasil, é para investimentos do PPA. Passam? Apesar do esperneio oposicionista, se tiver quórum, sim. Se não, não.

Paulo Câmera, um que se vai deixando o bom recado

Seis vezes deputado estadual, de 1995 a 2019, Paulo Francisco de Carvalho Câmera, o Paulo Câmera, entrou para a vida política no primeiro governo de Paulo Souto, quando dirigiu a CAR. Mas firmou uma trajetória no time dos que deram o bom recado na linha da lealdade e bom trato com os de perto e os de casa, segundo o jornalista Paulo Bina, antes repórter de política na Alba, hoje assessor geral de comunicação da casa, conhecedor do dito cujo.

– Ele sempre teve um perfil mais técnico e era bom nisso. Umas três vezes relator do Orçamento e com ele não tinha essa do texto do parecer já vir pronto. Ele mesmo é quem fazia. Em 2018, Câmera retirou um câncer da cabeça. Nunca mais foi o mesmo. Os amigos lamentavam.

REGISTROS

Contra o assédio

A deputada Olívia Santana (PCdoB) celebra a aprovação, na Assembleia Legislativa, da lei que cria o Programa de Combate ao Assédio e Importunação Sexual,promulgada dia 16. A lei prevê punição para os infratores e a própria Olívia, como presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, é quem vai pilotar.

Março Verde

O deputado José de Arimatéia (Republicanos) emplacou projeto de lei que cria na Bahia o Março Verde, que pretende chamar as atenções para a saúde visual. Diz Arimatéia que o assunto requer atenção constante. Se colar, é uma boa.

Prêmio Abapa

A Associação Bahiana de Produtores de Algodão (Abapa) está celebrando os seus 25 anos e lança sexta no Barbacoa (13h) a edição 2025 do Prêmio Abapa de Jornalismo, com inovações e uma premiação especial para o melhor trabalho em todas as modalidades. O tal prêmio é cada vez mais disputado.

Saúde do trabalhador

A Prefeitura de Cachoeira realiza amanhã a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Etapa municipal. O tema: Saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano.

Com colaboração de Marcos Vinicius*