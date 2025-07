Bolsonaro, o que está errado até quando está certo, como agora

Honorato, após 25 anos no TCE, pendura as chuteiras - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde - 05/06/2018

Se o ministro Luiz Fux, do STF, que sempre foi magistrado de carreira, votou contra as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a Bolsonaro, não fica evidente que o ex-presidente tem boa dose de razão quando se diz perseguido?

A pergunta vem do leitor Everaldo Marchesi, da Barra, no embalo do tiroteio que o tarifaço de Donald Trump e os seus desdobramentos vêm rendendo.

Meu preclaro, não de agora alguns questionam o super-empoderamento de alguns segmentos do Judiciário. E a rigor, no caso Bolsonaro fica parecendo mesmo que Alexandre de Moraes está extrapolando. Mas se é que o é, evoca-se a velha questão da mensagem e o mensageiro.

Na tora –Boas mensagens batem bem quando chegam em mãos de mensageiros dignos de fé. No caso em apreço, o mérito da mensagem naufraga por conta do mensageiro indigno.

O que dizer de um presidente que perdeu a eleição, se disse roubado sem nada provar, tolerou um monte de manifestantes acampados em portas dos quartéis que acabaram invadindo as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, cobra anistia ampla, geral e irrestrita e, vendo que não dá, recorre ao amigo presidente dos EUA que ameaça todo o país com um tarifaço?

É como no caso das urnas eletrônicas. Em qualquer transação financeira que se faz nestes tempos de sociedade em rede as máquinas dão um recibo de papel. Por que não nas urnas eletrônicas? A forma aloprada, a mesma de agora, é achar que pode levar tudo na tora.

O perfume nosso de cada dia está na Expotech, tudo importado

Dono da Vollmens, uma indústria de aromáticos instalada perto de Piracicaba, São Paulo, o industrial Nestor Mendes, que está em Salvador participando da Expotech, no Senai Cimatec, conta uma histórica instigante.

O mix de produtos da indústria dele inclui perfumaria fina, cosméticos, saneantes, aromatização de ambientes, mercado PET e plásticos, mas com um detalhe: a matéria-prima é quase toda importada.

– É uma questão de tradição. No caso dos aromatizantes, vem mais da Europa, Índia e China. Aqui no Brasil é muito pouca coisa, só óleos essenciais de citros, como laranja e limão.

Tem também uma concorrência pesada, como grandes multinacionais no setor, mas ele diz que o segmento tem peso forte na economia, coisa de mais de R$ 3 bilhões por ano.

– Dá para viver legal.

Uma avenida para Preta Gil

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) está sugerindo que Salvador perenize a memória de Preta Gil colocando o nome dela numa avenida da capital baiana, cidade em que ela tanto marcou presença.

– Preta Gil tornou-se um símbolo da diversidade, representatividade negra e luta contra preconceitos como o racismo, a gordofobia e a homofobia, com uma postura franca, corajosa e transformadora.

Honorato faz amanhã a sua última sessão no TCE

Cinco vezes deputado estadual entre 1983 e 2000, quando foi para o Tribunal de Contas do Estado, Antonio Honorato completa 75 anos sábado, quando será compulsoriamente aposentado. Amanhã (9h30), ele participa de sua última sessão na corte, quando receberá a Medalha do Mérito Ruy Barbosa, a mais alta condecoração da Casa.

Já em clima de despedida, ontem Honorato já foi homenageado pela 1ª Câmara.

Ele se vai, e fica a disputa para ver quem vai sucedê-lo. O direito de indicar é do governador da vez, no caso Jerônimo, e candidato é que não falta, pelo que se diz nos bastidores, como os deputados federais Otto Filho (PSD) e Afonso Florence (PT).

REGISTROS

Empreendedorismo 1

Lançada com muito sucesso em Orlando, nos EUA, em março, a Jornada do Empreendedor Imparável aconteceu em 25 de abril em Alphaville, São Paulo, e no fim da semana passada em Salvador, também muito bem. A tal Jornada ensina empresários a ampliar seus negócios no Brasil e no exterior, tudo gratuito.

Empreendedorismo 2

A Jornada do Empreendedor Imparável foi idealizada pelo empresário Lucio Santana, autor de livros como ‘Autosugestão’, ‘Pra seguir crescendo’, ‘A Jornada do Empreendedor’ e ‘Remissão do Tempo’. Ele mora em Orlando e diz que a iniciativa é para estimular tanto empreendedores novos como os já consolidados.

Ajuda ilheense

Itabuna vai completar 115 anos domingo e ACM Neto vai lá, onde ele passa por seus maiores transtornos, sem apoios expressivos. Quem o acompanhará é Valderico Júnior (UB), prefeito de Ilhéus.

Festa do Drible

A festa dos 70 anos do Drible, clube de futebol da Ribeira fundado pelos irmãos Karl Franz Schleu e Klaus Schleu, será dia 29, ou terça-feira, a partir das 11h no restaurante Tijupá, no Clube dos Tainheiros, Ribeira.