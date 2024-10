Bruno, o grande ganhador, Kleber leva uma fatia e Geraldo só perdeu

Bruno Reis, surfando numa das maiores vitórias no país - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Geraldo Júnior (MDB) até quis dar uma coletiva na noite de anteontem no Palácio de Ondina. Jerônimo sugeriu que ele fosse ao Comitê. Não quis, cancelou.

Jerônimo não aceitou porque com a coletiva em Ondina botaria no colo de vez a estrepitosa derrota nas urnas de Salvador. É uma coisa mais ou menos como segura que o abacaxi é teu.

Claro que a banda governista sentiu a pancada. Na era do PT no poder, desde Jaques Wagner, o modelo preferencial era pulverizar o cenário com várias candidaturas para adiante, num eventual segundo turno, unir todos em torno do mais votado.

A última tentativa foi em 2020, com Major Denice (PT), Sargento Isidório (Avante) e Olívia Santana (PCdoB). Não deu. Geraldo Júnior protagonizou uma nova estratégia, a união de todos da base em torno de um. Foi pior.

2026 —Geraldo foi o ungido a partir do pressuposto de que sendo ele ex-aliado de Bruno Reis tiraria um pedaço de lá que se somaria com o apoio da base governista. Nem tirou nada de Bruno e ainda dividiu os governistas, já que os mais à esquerda fugiram para os braços de Kleber Rosa.

Kleber, com um pequeno partido, o PSOL, apenas 27 segundos de tempo de rádio e tevê, contra quase cinco minutos de Geraldo, sem falar no apoio financeiro, ficou em segundo lugar e tem muito a festejar, até pela grande desvantagem nas condições.

E Geraldo, que hoje é vice-governador, só ganhou uma certeza: em 2026 estará fora da chapa majoritária.

Colaborou: Marcos Vinicius

Só dois dos cinco deputados se elegeram. Em 2020 foi assim

Eures Ribeiro (PSD) em Bom Jesus da Lapa e Pablo Roberto (PSDB), o vice de Zé Ronaldo em Feira de Santana, foram os dois dos cinco deputados estaduais que se candidataram este ano eleitos.

As festas deles incluem os suplentes, Jusmari Oliveira (PSD), hoje secretária de Desenvolvimento Urbano, e Paulo Câmara (PSDB), que assumem as vagas.

Em 2020 também foi assim, só Jânio Natal (PL) em Porto Seguro e Zé Cocá (PP) em Jequié venceram, quando assumiram Bira Coroa (PT) e Pastor Ubaldino (PSD).

Este ano, as expectativas também giravam em torno de Pancadinha (SD) em Itabuna, Cláudia Oliveira (PSD) em Porto Seguro e Raimundinho da JR (PL) em Dias D’Ávila. Os suplentes, respectivamente Pastor Tom (SD), Marcone Amaral (PSD) e Coronel França (PL), lamentam. Perderam a segunda chance.

Olindina, o único reeleito

Luis Alberto Dantas (PSD) celebra um feito: ele é o primeiro prefeito de Olindina a se reeleger. E não esconde:

— É uma honra. E vou lutar para fazer o segundo mandato ainda melhor.

Situada na região de Inhambupe, com pouco mais de 23 mil habitantes, Olindina também viu outro caso raro. Na Câmara de Vereadores, a bruxa andou solta. Dos 11 vereadores, só três foram reeleitos.

Nos 20 maiores, a base do governo venceu em sete

Nos 20 maiores municípios da Bahia os partidos que compõem a base do governo venceram em sete, dois a menos que em 2020, já que perderam dois (Ilhéus e Lauro de Freitas).

O PT, que só governava Lauro de Freitas, joga suas últimas esperanças de fazer pelo menos um em Camaçari, que vai ao 2º turno com Luiz Caetano contra Flávio Mattos (UB). O PSD tem quatro (Itabuna, Alagoinhas, Eunápolis e Paulo Afonso), o MDB um (Juazeiro), o Avante um (Eunápolis) e o PV um (Valença).

No conjunto, o partido que tem mais prefeitos na Bahia é o PSD, com 114, seguido pelo Avante com 60 e o PT com 49. O União Brasil é o maior da oposição, com 39.