Cães de rua causam guerrano sertão, dos produtores contra eles

Cães de rua causam transtorno em Gavião, no sertão baiano - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Laurindo Nazário (PSD), prefeito de Gavião, no sertão baiano, disparou o primeiro tiro. Em abril, num pronunciamento público, gravado, que viralizou nas redes, ele ameaçou exterminaros cães de rua, que viraram um flagelo para criadores de boi e bode.

No vídeo, Nazário grita: ‘Vou exterminar esses desgraçados!’. O fato despertou a ira dos defensores dos animais, mas o problema é mais em cima. O deputado Luciano Araújo (SD), diz que o caso é muito sério.

– O problema não é localizado, é generalizado. Em 50 municípios pesquisados, que têm dados da polícia, o registro de queixas, foram mortos 100 mil animais, um prejuízo que chega a R$ 31 milhões. Muitos produtores estão deixando de criar.

CANIL REGIONAL – Luciano afirma que o assunto já foi levado a Jerônimo e tem sido pauta de constantes encontros com as secretarias da Agricultura, Meio Ambiente e Saúde.

– Nós temos discutido soluções em duas vertentes, na primeira, um castra móvel para os consórcios municipais da região, afim de castrar machos e fêmeas. Na segunda, a construção de canis regionais para abrigar esses animais.

Ele diz entender os defensores dos animais, que são contra a eliminação dos cachorros, mas alerta que outros animais, os criados para fins comerciais, também estão sendo vítimas. Luciano, que é de Conceição do Coité, diz que em toda região o problema é o mesmo.

UPB tenta resolver pendengas entre os prefeitos e a Coelba

Prefeitos baianos vão se reunir hoje durante o dia na UPB com dirigentes da Coelba para tentar resolver as pendengas municipais com o fornecimento de energia e também outros problemas, como o excesso de fios nos postes.

Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, agilizou o encontro dos gestores com diretores da Neoenergia. Pela manhã, vão discutir iluminação pública e à tarde haverá os atendimentos individualizados.

Para além dos problemas com os gestores, há também os problemas como pessoal do agronegócio e também da agricultura familiar, que dizem não ter energian em para mover um motor puxador de água. Fala Wilson:

– Eu só sei que o ponto primeiro é sentar e conversar. A Neoenergia toca um projeto de expansão das redes, mas não se sabe até onde.

33 anos sem Béu Machado

Raimundo Machado, jornalista, postou nas redes: ‘Hoje (ontem), 18 de agosto, faz 33 anos que Béu (Roberto Vieira Machado) desencarnou (1992)’.

Boa lembrança. Além de jornalista top de linha, colunista de ATARDE, marcou sua trajetória por acolher em sua residência, na Boca do Rio, crianças que ficavam nas ruas enquanto os pais iam trabalhar, dando origem ao que se tornaria na Creche Béu Machado.

Ilhéus, um fim de semana inesquecível, de terror e dor

Palco e cenário de obras de Jorge Amado, Ilhéus viveu um fim de semana tristemente bombástico, com as mortes de Maria Helena, da filha Mariana e da amiga Alessandra. Jornalistas lá dizem que o tamanho e a brutalidade dos crimes é algo que nunca se viu.

Um deles sintetizou: ‘Como Jorge Amado não tinha vocação para escrever estórias de terror, nós perderíamos também a magia cultural’. Lá, a expectativa é que a polícia faça o mínimo, esclareça o caso, que no meio da tristeza coletiva ganhou o ingrediente político, com o prefeito Valderico Júnior (UB) botando a culpa em Jerônimo. O fato é que o episódio é daqueles que todos gostariam de esquecer, mas ninguém consegue.

REGISTROS

Unale em pauta 1

A Unale, ou União Nacional dos Legislativos, entidade quea grega as Assembleias do Brasil, só ganhou visibilidade na Bahia a partir de 2020, quando a baiana Ivana Bastos (PSD) assumiu a presidência, à qual voltaria em 2023. Pois agora presidente da Assembleia baiana, Ivana puxa a Unale para cá.

Unale em pauta 2

Depois de amanhã a Unale se reúne na Alba para a 5ª edição do Prêmio Unale, que premia os legislativos por iniciativas em três áreas, Gestão Pública, Atendimento ao Cidadão e Projetos Especiais. Após o prêmio quinta, a entidade fará uma reunião nacional híbrida.

Arroz na pista

Semana passada uma carreta carregada com arroz virou na BR-242, perto de Oliveira dos Brejinhos. Uma testemunha do episódio diz ter visto um fato curioso: parte dos que estavam perto deu socorroa o motorista e outra parte saqueou uma parte da carga.

Duplo benefício

O DNIT retomou a duplicação do trecho da BR-116 entre Serrinha e Santa Bárbara. Cyro Novaes (MDB), prefeito de Serrinha, solta foguetes: ‘Vai evitar acidentes e impulsionar a nossa economia’.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS