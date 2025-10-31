Caiado quer acabar a federação UB-PP. Na Bahia, nada mudaria

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, quer ser candidato a presidente da República ano que vem pelo seu partido, o União Brasil (UB), que tem como vice-presidente nacional ACM Neto. E quer mandar às favas a federação com o Partido Progressista, o PP.

O xis da questão: Ciro Nogueira, senador do Piauí e presidente nacional do PP, tenta ser o vice de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, caso ele dispute a presidência, e não está nem aí para a pretensão dele.

Diz Caiado que acabar a federação é possível porque ainda não foi homologada pelo TSE. E, com isso, bota mais gosto ruim nas articulações federais de Neto, que busca uma referência nacional, até agora sem sucesso.

Sem encanto –Mesmo que a tal federação exploda, isso mudaria alguma coisa na Bahia? O deputado estadual Niltinho, que é do PP e com outros quatro colegas buscam um novo partido, acredita que não.

– Já quebrou o encanto. O PP já perdeu a confiança do governo, ficaria difícil.

Dos três federais do partido, João Leão fecha com ACM Neto, mas Mário Negromonte Jr., o presidente estadual, e Cláudio Cajado, estão com Jerônimo.

E, dos estaduais, além de Niltinho, Felipe Duarte, Antonio Henrique Júnior, Hassan e Eduardo Salles, nenhum quer romper com o governo.

No frigir dos ovos, fica assim: Caiado, um candidato que não empolga, querendo apoios por força da caneta, enquanto Ciro Nogueira busca sobreviver na difícil situação em que está.

Raimundinho da Jr diz que foi a Paris, mas pagando do bolso

Integrante da comitiva de deputados estaduais baianos que foi segunda e volta hoje de Paris, onde foi participar do Salão do Chocolate, o deputado estadual Raimundinho da Jr (PL) faz questão de pontuar:

–Fui e estou voltando com o meu dinheiro. Não gastei um único centavo da Assembleia. Eu dou o meu salário de deputado, vou cobrar isso?

Ele diz nada ter contra quem a Alba pagou:

– Eu estava lá e vi que ninguém foi brincar. Estávamos lá representando a Bahia num segmento importante.

A comitiva tem também os deputados Manuel Rocha (UB), Ricardo Rodrigues (PSD) e Luciano Araújo (SD), integrantes da Comissão de Agricultura, como Raimundinho, mais Marcinho Oliveira (UB) e Paulo Câmara (PSDB). Com diárias de R$ 3.930, no conjunto teriam custado aos cofres da Alba R$ 98.250.

Indígenas vão ocupar o CAB

Quase dois mil indígenas de várias etnias vão ocupar a área verde da Alba, de domingo a quinta-feira, no VII Acampamento Terra Livre, que terá como tema Clima e Território das Lutas, um Direito.

O acampamento é promovido pelo Movimento Unido dos Povos Indígenas da Bahia (Mupoiba), e visa manter a união indígena na guerra por terras, contra os fazendeiros, que por sua vez lutam pelo Marco Legal.

Raul Ferraz, mais um que se vai deixando bom recado

Vitória da Conquista chora a morte de Raul Carlos Andrade Ferraz, o Raul Ferraz, aos 90 anos, figura querida. Foi vereador, prefeito (1977-1981), deputado federal duas vezes (inclusive na Constituinte de 1988), tendo marcado sua conduta pela serenidade e afabilidade, o que o levou a colecionar bons amigos, inclusive na imprensa.

E, lá um dia, um deles publicou uma notícia dizendo: “O deputado federal Raul Ferraz, do MDB, disse esperar que a nova Constituição sirva de vacina contra as ditaduras”. Ao ser abordado, retrucou: “Eu não falei isso, não”. Alguém lembrou que quem publicou foi um amigo. E ele:

– Bem, eu não disse, mas teria dito.

REGISTROS

Visite a Bahia 1

O governo estadual e a prefeitura de Morro do Chapéu lançam, hoje (18h), lá, no Centro Territorial de Educação da Chapada, o projeto Visite a Bahia, plataforma digital que inclui o treinamento de guias, setores de hospedagem e alimentação para inserção no mercado global.

Visite a Bahia 2

A plataforma Visite a Bahia ensina a lidar com várias moedas e em vários idiomas. Foi desenvolvida pela Just Travel, startup que atua na área de turismo, e a prefeitura de Morro do Chapéu. Angelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico, estará lá. O modelo será adotado na Bahia.

Capital do Cravo 1

O deputado federal Raimundo Costa (Pode) reuniu, em Brasília, representantes da Embrapa, da Associação dos Produtores de Cravo (Apocravo), Secretaria da Agricultura do Estado e universidades, propondo que Valença seja a Capital Nacional do Cravo.

Capital do Cravo 2

O vereador Ryan Costa (Pode), filho de Raimundo, já aprovou na Câmara de Valença projeto similar. Diz ele que o único estado do Brasil que produz cravo da índia é a Bahia, e de lá sai a maior parte da produção anual de oito mil toneladas. “Mas, faltam incentivos”.

