Cairu, Camamu e afins, relíquias históricas viram paraíso do crime

Praia de Cairu - Foto: Bruno Arndt / Divulgação

Cairu, Maragogipe, Camamu e Maraú têm muitos pontos comuns. São relíquias históricas do Brasil Colônia num tempo em que quase tudo se movia por barcos. Veio a era do automóvel, e estes locais deixaram o protagonismo econômico e viraram fim de linha, calmos e tranquilos, também bucólicos paraísos à beira mar.

É exatamente nesses nichos, calmos e pacatos, distantes do agito das grandes cidades e também da polícia que o crime organizado achou para fazer os seus ninhos.

São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, viu há duas semanas bandidos armados descerem de um barco e saírem pelo povoado atirando. No último fim de semana, Cairu foi pior,viu algo que nunca se viu por lá, bandidos nas ruas soltando tiros para o ar. E Camamu, idem, idem, viu assustados criminosos atacando unidades da PM.



TREMEMBÉ – Em Tremembé, também pacato povoado de Maraú às margens da Baía de Camamu, houve troca de tiros, e um criminoso morreu. Em todos estes lugares os moradores são unânimes: fazem isso porque lá não tem polícia.

Que ironia, os recantos da era do automóvel se tornaram o melhor dos mundos para o crime organizado fazer suas bases. Cairu, por exemplo, é uma ilha, a única do arquipélago do mesmo nome que tem acesso viário.

Só tem dois soldados da PM. E na lógica, não precisaria mais, exatamente pela baixa incidência de crimes quando a relação é entre moradores e visitantes. Agora, tudo o que os moradores mais pedem é justamente mais polícia.

Na pequena Canarana, a disputa política é raivosa

A juíza Cássia da Silva Alves, da 174ª Zona Eleitoral, aplicou multa de R$ 5 mil a cada um dos 19 candidatos a vereador da oposição à prefeita Marleide Oliveira (PT). Acusação: propaganda eleitoral antecipada.

Um deles, que não quis se identificar, disse achar isso absurdo, mas prefere ficar calado, segundo ele, por medo.

– Aqui o bicho está pegando. Depois das eleições já foram assassinados o ex-secretário de Saúde Djanilson Dourado e o ex-vereador Keine Augusto.

Canarana é um pequeno município da região de Irecê com menos de 25 mil habitantes. Lá, a disputa política entre petistas e antipetistas é daquelas raivosas.

Em 2020, o então prefeito Ezenivaldo Dourado, Zeni (PL), derrotou Marleide, que ano passado voltou ao páreo e derrotou o candidato por ele apoiado, Joelson Matos (PSD).

Pedro Alcântara de volta à cena

Em vias de completar 78 anos, Pedro Alcântara, que foi vereador em São Raimundo Nonato, no Piauí, depois em Juazeiro e seis vezes deputado estadual entre 1977 e 2011, está querendo voltar à cena política.

Diz que vai tentar um mandato de deputado federal em 2026, ainda sem partido definido, mas provavelmente pelo PSB.

– Juazeiro está carente de uma representação federal. É nessa ponga que entro.

Lula vai a Juazeiro dar o presente de aniversário

Juazeiro completa 147 anos, hoje, e vai receber o presente depois de amanhã, com a visita de Lula, duas semanas após ele ter estado em Salvador, no 2 de Julho. Vai lá anunciar investimentos na Rede Interestadual de Atenção à Saúde do Vale do Médio São Francisco, que abrange principalmente municípios da Bahia e de Pernambuco. Andrei da Caixa (MDB), o prefeito, diz que a cidade ganha um presentão.

– Receber o presidente Lula na semana em que a cidade faz aniversário é motivo de esperança. Ter um líder nacional anunciando investimentos para a população mais vulnerável é prova de que Juazeiro voltou a ser vista no cenário federal.

REGISTROS

Jornalistas nas urnas 1

Jornalistas baianos vão às urnas, hoje e amanhã, online, eleger a nova diretoria, Comissão Fiscal e o Conselho de Ética do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba). A jornalista Fernanda Gama é candidata única. Ela será a terceira mulher a ocupar o posto. A primeira foi Kardelícia Mourão e a segunda Marjorie Moura.

Jornalistas nas urnas 2

O atual presidente do Sinjorba, Moacy Neves, do qual Fernanda Santana é vice, vai voar para ser o vice de Samira de Castro, que tenta se reeleger para a presidência da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

Na ABI também

Já na Associação Bahiana de Imprensa (ABI), ainda esta semana o presidente Ernesto Marques solta o edital convocando a eleição da nova diretoria para 10 de setembro. O nome posto até agora é o da jornalista Suely Temporal, esta sim, a primeira mulher a presidir a entidade, que em 17 de agosto fará 95 anos.

No TJBA

E já que o papo é eleição, a sucessão da desembargadora Cyntia Resende na presidência do TJBA ainda será em novembro, mas os desembargadores Jatahy Fonseca e José Edvaldo Rotandano já estão aí.



COLABOROU: MARCOS VINICIUS