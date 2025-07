Canal do Sertão começa a andar, mas ainda está acertando o pé

O Canal tem 317 quilômetros partindo do Vale do Salitre, em Juazeiro, e percorrendo 44 municípios até a Barragem de São José, entre São José do Jacuípe e Várzea da Roç - Foto: Divulgação/MDR

Enfim, o Canal do Sertão, como chamam a transposição sul do Rio São Francisco, a obra que promete revolucionar o semiárido baiano, começou a andar. Ainda está ajustando os passos, mas já botou o pé na estrada.



O Grupo de Acompanhamento de Projetos e Obras do Canal do Sertão, criado por Jerônimo em maio, realizou, ontem, a primeira reunião, no auditório da Cerb. E logo de saída decidiu: vai se reunir todo mês.

O grupo incluiu dirigentes das bacias hidrográficas, órgãos ambientais e técnicos, entre eles Sérgio Coelho, secretário da Codevasf em Salvador, para quem a obra é fundamental:



– Quando a água chega, a região evolui muito mais rápido. As pessoas deixam de migrar, as populações se fixam nas comunidades ,porque todos passam a produzir muito mais.

ATRASO – O Canal do Sertão baiano terá 294 quilômetros de extensão, a partir do Vale do Salitre, em Juazeiro, até a Barragem de São José, entre São José do Jacuípe e Várzea da Roça, passando por 44 municípios, hoje com 1,2 milhão de habitantes. A área é a mais seca da Bahia.

Wilson Mascarenhas, ex-prefeito de Várzea da Roça e um dos que lutam pela obra, conta que o Canal do Sertão já era para ter acontecido há mais de 20 anos, mas foi atropelado por duas greves de fome, uma em dezembro de 2005 e outra em setembro de 2007, feitas pelo Bispo de Barra, dom Luiz Cappio.

– A banda norte, que vai até Arapiraca, em Alagoas, saiu. A nossa, estamos lutando.

Bacelar vai à ABI para mostrar a força do São João na Bahia

Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia, irá, amanhã, à Associação Bahia na de Imprensa (ABI) participar (11h) do Ciclo de Conferências ABI 95+5, que celebra os 95 anos da entidade.

Ele vai falar sobre o potencial turístico da Bahia, em matéria de festa, do maior evento baiano, já que é na quase totalidade dos municípios, enquanto o Carnaval, tido como o maior, é só concentrado em Salvador.

Diz Ernesto Marques, presidente da ABI, que o objetivo é ampliar o repertório dos jornalistas baianos e assim contribuir para uma cobertura qualificada sobre temas relevantes para o coletivo.

– Num estado tão rico e diverso em histórias e cenários como a Bahia, produtos turísticos-culturais podem ser um grande vetor de dinamização de todos os negócios envolvidos em cadeias produtivas que se interconectam.

Geraldo acaba de se acabar

Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna e ex-deputado federal, um dos fundadores do PT, que ano passado perdeu a indicação como candidato a prefeito e apoiou o deputado Pancadinha (SD) contra o prefeito Augusto Castro (PSD), o abençoado do governo, sofreu novo golpe no PED.

O candidato dele, o presidente Jackson Moreira, teve 124 votos contra 1.589 de Nina Rosa, adversária. Acabou de se acabar.

Conforme o previsto, deu Tássio na disputa do PT

O anúncio oficial do vencedor da eleição do PT na Bahia sai hoje, mas Eden Valadares, o atual presidente do partido, adiantou que, ontem, com 130 municípios apurados, o equivalente a mais de 33 mil votos, Tássio Brito liderava com 69,5% dos votos, contra 28% de Jonas Paulo, o segundo colocado.

Ainda faltam apurar 180 municípios, a maioria, mas os primeiros resultados já mostram a tendência clara, que aliás, se falava desde sempre. Tássio teve o apoio explícito do senador Jaques Wagner (Jerônimo e Rui Costa não se envolveram). E Éden destaca, também, uma ampla participação no processo.

– Foi a maior da história do PT.

REGISTROS

Festa do Vaqueiro 1

Jerônimo e ACM Neto marcaram presença domingo na 72ª edição da Festa do Vaqueiro, em Curuçá. A diferença é que Jerônimo se trajou todo com as roupas de couro do vaqueiro. Neto só botou o chapéu.

Festa do Vaqueiro 2

Em Curaçá, o prefeito é Murilo Bonfim (PT), que está no primeiro mandato. Nas redes do norte baiano virou piada. Disseram que como não tinha prefeito lá, Neto levou o dele, Bruno Reis, de Salvador, também presente.

Tempo fechado

O mau tempo levou a suspensão das lanchas na travessia Mar Grande-Salvador a bater o recorde: três dias consecutivos, desde sábado. Evando Mineiro, que mora em Mar Grande e trabalha em Salvador, diz que seria bem pior se fosse durante a semana e agora vai fazer a única coisa que pode: rezar.

Cooperativismo

Ilhéus fará, amanhã, o encontro Agenda Ilhéus – Os caminhos do Cooperativismo no sul da Bahia, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. O evento será na Faculdade de Ilhéus e terá a participação de líderes empresariais, sindicais e políticos.