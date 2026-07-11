Caso Binho Galinha agita a política de Feira. É que ele ainda está no jogo

A condenação a mais de 36 anos do deputado Binho Galinha (Avante), que está preso desde outubro do ano passado, sacudiu Feira de Santana. Compreensível. Mesmo na cadeia, ele liderou todas as pesquisas para deputado estadual lá até agora.

A defesa dele, à frente o advogado Gammil Foppel, diz que Binho pode ser candidato porque é decisão de primeira instância, e o assunto só estará encerrado quando o caso for transitado em julgado.

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Mas, isso é tecnicamente, porque politicamente aliados dizem que juridicamente os sinais são péssimos. Até porque, no total, a O peração El Patron, da qual Binho foi alvo, rendeu a ele quatro processos, e esse da condenação é apenas o primeiro. Ou seja, ninguém acredita que ele resista.

NA ALBA – Já a presidenteda Alba, Ivana Bastos(PSD), assim que tomou conhecimento oficial do caso, disse que encaminhou para o Conselho de Ética, que por sua vez carece de rearrumação.

O Conselho é presidido pelo deputado Vítor Bonfim (PSB), que é candidato a deputado federal. E mesmo que ele queira botar para funcionar no fim do recesso, em agosto, vai ter primeiro que resolver duas pendências:



1- Ver quem vaio cupar as vagas de Marcelino Galo (PT) e Fabíola Mansur(PV), que estavam no mandato, mas eram suplentes e no início do ano saíram.



2- A janela partidária alterou a representação dos partidos, já que alguns deputados mudaram de legenda.

Sento Sé promove prêmio sobre a história do município

Sento Sé, que ao lado de Casa Nova, Remanso e Pilão Arcado forma o grupo de cidades relocadas em 1970 para a construção da Barragem de Sobradinho, mantém até o dia 30 as inscrições para o prêmio cultural 50 Anos de Sento-Sé, iniciativa que pretende fortalecer a história do município.



Claro que o prêmio contemplatodos os ramos culturais do trecho, mas também conta a história do lugar, que partilha com as outras três cidades um “antes e depois” bem visível.



Diz o deputado Zó(PCdoB), que é um grande conhecedor do que se passa nas barrancas do Velho Chico, que até hoje a transferência das cidades dá rolo, já que muitos proprietários de imóveis nos tempos antigos não se conformaram com os valores das indenizações:



–Tem todas as características daquelas brigas que não acabam nunca.

Itacaré entra na Marcha

Itacaré, um dos grandes destinos turísticos baianos, botou no mix de atrativos os evangélicos. Começou ontem, e vai até amanhã, a Marchapara Jesus 2026, um dos maiores eventos cristãos da região, que reúne milhares de fiéis.



Entre as atrações está a dupla Tio Kin e TiaBinha, que leva uma programação especial voltada para as crianças. O calendário turístico tem também o lado religioso.

Um espólio político ainda sem ter um herdeiro certo

Kleber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, nas eleições de 2022 teve 49.834 votos, 39.980 deles, o equivalente a 80%, em Feira de Santana. Ganhou um naco da cidade, e como lidera as pesquisas para estadual, se não puder ser candidato este ano, quem será o herdeiro do espólio político dele?



A pergunta reverbera nos meios políticos feirenses, e lá se diz que o vereador Gean Caverna (Pode) é muito ligado a ele, mas não é candidato a nada. No páreo estariam o vereador Ron, do PP, que tem pouquíssimas chances, e o Pastor Tom, ainda sem partido por ser PM, que aliás já foi deputado estadual e acabou cassado justamente por perder o prazo da filiação.

POLÍTICA COM VATAPÁ

A força do bingo

Meados da década de 2000. Noite chuvosa, tempo fechado. A caravana governista partiu de Itabuna em direção a Coaraci. Na estrada, breu total. Félix Mendonça, deputado federal, pai do atual deputado federal Félix Mendonça Júnior, externava a preocupação com o mau tempo, tão feio que era capaz de espantar o povo.



Chegou a pensar em desistir. Com um tempo daqueles, o povo não iria, mas Joaquim Gally Galvão, o Gima, prefeito, garantiu que sim: povo na praça era com ele.



Em Coaraci, agradável surpresa: a Praça da Feira, local do comício, estava apinhada de gente. Félix empolgou-se, na hora do discurso, demonstrou o tamanho da euforia:



– Fico a pensar: o que faria o povo encher a praça numa noite dessas, senão a confiança que ele tem nos seus representantes, em nós, os seus políticos!



Da plateia, alguém corrigiu:



– Éo bingo, doutor! É o bingo. O bingo do Gima!