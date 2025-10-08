Celso Sabino, mais uma pedra conturbando o caminho da direita

Lula e ministro do Turismo, Celso Sabino - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

Celso Sabino é de Belém do Pará, e lá já foi deputado estadual até 2018, quando se elegeu federal pelo PSDB e se reelegeu em 2022 pelo UB.

É ministro do Turismo, recebeu ordens de seu partido, o UB, para pedir demissão desde 19 de setembro. Até hoje não obedeceu.

Ele até recebeu apoio dos colegas deputados, 46 dos 51 assinaram documento pedindo para ele ficar. Mas o presidente do partido, o pernambucano Antonio Rueda, junto com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu o ultimato: ou sai ou será expulso. O prazo é hoje.

O caso bate cá na Bahia. Rueda é o presidente do UB e ACM Neto o 1º vice. O terceiro vice é o deputado federal baiano Elmar Nascimento, e o 5º vice Ronaldo Caiado, o presidenciável de Neto. A questão é que Celso Sabino nem tchum.

NA ESPERA – Mês que vem acontece em Belém a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Era a hora de Sabino ter o momento de glória em casa, aí veio o UB, jogou areia na panela. Setores do governo já admitem: se ele for expulso arranja-se uma legenda amiga.

Em Brasília, as apostas são a de que Sabino será expulso, mas na sequência Rueda cai da presidência do UB.

O União Brasil é fruto da fusão do PSL, o partido que elegeu Bolsonaro em 2018, e o DEM. O primeiro presidente, o deputado federal Luciano Bivar, perdeu o posto para Rueda e não pára de atacá-lo, inclusive na acusação de receber propina para ceder diretórios. No conjunto da obra, Lula agradece.

Da Bahia, Lula leva maniçoba e a mariscada de Cachoeira



Na visita à Bahia amanhã, a terceira este ano, Lula vai a Camaçari e a São Roque, em Maragogipe, dar a ordem de serviço para a retomada do Estaleiro Enseada, que vai construir seis navios.

Até cogitou-se que ele iria almoçar em Cachoeira, degustando uma maniçoba e uma mariscada preparadas pela prefeita Eliana Gonzaga (PT) especialmente para a ocasião.

Mas à tarde, ontem, ela recebeu um telefonema do ministro Rui Costa dizendo que ele não iria mais a Cachoeira, mas faz questão da maniçoba e da mariscada, que vai levar.

Eliana diz que o momento é muito especial.

– A volta do Estaleiro de São Roque é coisa muito importante, impacta em toda a região. Nós aqui mesmo em Cachoeira estamos montando cursos do Senai para preparar jovens justamente para trabalharem lá.

Caso Paulão e seus mistérios

Além da morte de um jovem de 23 anos, fato que chocou toda Feira de Santana, o acidente que teve o ex-vereador Paulão do Caldeirão como protagonista inclui ingredientes que deixaram a polícia encucada. Na sacola que ele carregava, embriagado, havia vários dildos (pênis artificiais). Um dos policiais, entre os primeiros a chegar ao local do acidente, se disse particularmente perplexo.

Caso Binho Galinha trava a Alba. Sessão foi vapt vupt

O caso do deputado Binho Galinha (PRD), que está preso, travou o plenário da Alba ontem, uma terça-feira, quando os deputados mais atuam na Casa. Durou cinco minutos, aberta e fechada pelo deputado Samuel Júnior (Republicanos).

Hoje, a CCJ da Alba reúne-se às 10h, extraordinariamente, para dar início à apreciação do caso do ponto de vista da Alba. O presidente, deputado Robinson Almeida (PT) diz que em 72 horas o colegiado encaminhará um parecer para a mesa diretora da Alba avaliando os aspectos jurídicos e regimentais, dando ao acusado amplo direito de defesa, como manda a lei.

Detalhe: todos os oito membros titulares da CCJ confirmaram presença, uma raridade.

REGISTROS

Na pele do paciente

O Mundo Plaza Business Center vai ser palco amanhã do seminário Na Pele do Paciente, que a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB) realiza, também celebrando os seus 60 anos de existência. O foco é humanização, inovação e segurança, incluindo jornada oncológica.

VLT em debate

A Comissão de Infraestrutura da Alba realiza amanhã (14h) uma sessão externa. Vai ao Colégio Estadual Borges Barreto, em Paripe, para discutir VLT do Subúrbio para toda Salvador. A proposta é do deputado Robinson Almeida (PT).

Cuco, o passarinho

Cuco, o passarinho de 100 anos, é o livro infantil que a escritora Celina Bezerra lança dia 19 (15h30) na Livraria LDM do Shopping Bela Vista. Diz ela que a obra ensina as crianças sobre a importância do tempo e também a valorização dos mais velhos, tornando a vida mais leve e mais sábia.

Arerê no oeste

O caso de Wanderley Castro (Republicanos), governador de Tocantins afastado do cargo por seis meses pelo STJ, acusado de corrupção, repercute intensamente no oeste baiano. Explica-se: é mais perto de lá do que de Salvador.

