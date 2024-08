Centro Histórico de Salvador, um desafio que Bruno diz já encarar

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Na época do Brasil Colônia, o grande meio de transporte era o barco, mas tinham também as charretes puxadas a tração animal. Claro que é uma configuração difícil de preservar na era do automóvel, mas o que fazer para manter essa memória viva?

Bruno Reis (UB), prefeito de Salvador e candidato à reeleição, em entrevista ontem ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, disse ter consciência da problemática do Centro Histórico e já ter investido lá mais de R$ 1 bilhão, mas o melhor é a política de incentivos fiscais para quem comprar e recuperar imóveis.

— Estamos fazendo algo que nunca foi feito em matéria de incentivos. E também vamos construir lá um novo centro de convenções. Nós não só estamos investindo como também reconfigurando a forma das pessoas investirem lá.

Velho novo —O Centro Histórico de Salvador é o mais preservado de toda a América Latina. Há uma série de atrativos já funcionando, o que torna a área um ponto turístico muito frequentado, mas o caminho do futuro é longo.

Hoje, nas ruas periféricas aos núcleos centrais, o que se vê é prédios abandonados, muitos deles nascendo plantas no teto, e no tempero, muita gente assediando os turistas, ‘um problemaço’, segundo Clarindo Silva, da Cantina da Lua, um dos arautos da causa.

— Toda iniciativa para melhorar é bem vinda, mas tem que haver a consciência de que é um trabalho continuado, sem trégua. É caminho único.

Colaborou: Marcos Vinicius

Segundo o TCM, nada errado com a lista dos fichas sujas

Grande parte dos prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores que compõe a lista – entregue pelo TCM ao TRE – com mais de mil nomes com contas rejeitadas esperneou, dizendo-se injustiçada.

Mas o procurador regional eleitoral, Samir Cabus Nachef Junior, diz que não há vício algum no procedimento. Ele esclarece que o julgamento anual das contas municipais é um ato administrativo complexo. Cabe ao TCM emitir parecer prévio opinativo e às câmaras municipais o julgamento definitivo.

— A simples inclusão do gestor na relação dos com contas reprovadas por parecer prévio do TCM não ocasiona a imediata inelegibilidade.

Os documentos, todavia, podem servir de base para o pedido de impugnação. Nesses casos, a Justiça Eleitoral é quem dá a palavra final.

PL em Itabuna sacode a poeira

O esforço de João Roma, presidente estadual do PL, em botar gás na campanha de Chico França, o candidato do partido a prefeito de Itabuna, é uma tentativa de se livrar do efeito Mangabeira, segundo jornalistas que lá atuam.

O médico Antonio Mangabeira, a figura maior do PL lá, é acusado de assédio por 32 mulheres e isso atingiu em cheio Chico França, que escolheu a pastora Rosa Santana, uma desconhecida, como vice.

No Dia de Irmã Dulce, ela vem na arte de Marcelo Gato

Hoje, 13 de agosto, é o Dia de Irmã Dulce, e não por acaso quem entra no saguão da Assembleia, onde acontecem as exposições de arte, dá de cara com um belíssimo quadro em madeira da santa, obra de Marcelo Gato, 61 anos, filho de Edvaldo Gato, o decorador-mor do Carnaval de Salvador, que desde menino está na estrada.

A mostra tem figuras de orixás e imagens ligadas ao candomblé, um dos focos de Marcelo.

— Trabalho muito com o sincretismo religioso. Aqui na Bahia, mais que em qualquer lugar, isso é muito forte. Nasci e me criei em Brotas vendo isso.

Pois é em Brotas, na Rua Campinas de Brotas, que Marcelo tem o seu ateliê e de lá exporta arte para o mundo.