Com Lula à frente, o PT parte com tudo por Caetano em Camaçari

Lula em Camaçari: o PT botou carga total em Caetano - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Pesquisa do Real Time BigData realizada em Camaçari e ontem divulgada deu 47% para Luiz Caetano (PT) e 47% para Flávio Mattos (UB). Se computados só os votos válidos, 50% a 50%, rigorosamente empatados. E Lula vai fazer a diferença nisso?

Aguardemos a próxima pesquisa. Ontem, Lula botou todo o gás, a plenos pulmões.

– Eu já tive aqui 86% dos votos. Vocês me tratam melhor do que na própria casa!

E logo depois completou:

– No dia 27 próximo eu estarei completando 79 anos. O primeiro presente que eu recebi foi quando eu tinha 17 anos. Era uma bicicleta velha que quando eu subia a corrente quebrava. Agora eu quero um presente que não vai custar um centavo. No dia 27 apertem o 13 e elejam Caetano prefeito!

carga total –O comício terminou quase 9 da noite, com a praça superlotada. No seu discurso, Luiz Caetano bateu. Disse que só com o Bolsa Família o governo de Lula despeja lá R$ 30 milhões por mês, mais de

R$ 300 milhões por ano. Com a saúde, mais R$ 117 milhões.

– E mesmo assim falta até dipirona nos postos de saúde.

A promessa: com Lula e Jerônimo cá, tudo vai se resolver em Camaçari, inclusive treinando o pessoal de lá pra trabalhar na era dos carros elétricos.

Do conjunto, fica evidente que o PT botou carga total, a pleno vapor, parecendo que tornou Camaçari uma questão de honra para as forças governistas.

Agora resta aguardar o dia 27 para vermos se Lula terá o presente que pediu.

Colaborou: Marcos Vinicius

Bandeira Azul premia quatro praias baianas, mas tem mais

Criada pelo FEE (Foundation for Environmental Education), instituição internacional com representantes de vários países, a Bandeira Azul, que celebra a saúde ambiental, premiou quatro praias da Bahia: Espera e Paraíso, em Camaçari, e Viração e Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador.

Mas prefeitos baianos de municípios com forte presença do turismo sol e praia, como Hildécio Meirelles (UB), de Cairu, e Jânio Natal (PL), de Porto Seguro, dizem que vão procurar o IAR, Instituto Ambiente em Redes (operador nacional do programa) para ampliar o nicho de observação.

Eles dizem que a Bahia tem 900 kms de litoral com o mar banhando 36 municípios, um universo muito amplo para só quatro praias estarem boas. Como diz Hildécio:

– Claro que temos algumas praias problemáticas, mas com certeza absoluta a grande maioria merece a Bandeira.

São Sebastião: MPE acua Nilza

A prefeita Nilza da Mata (PSD), de São Sebastião do Passé, se reelegeu de goleada, com 17.358 votos (64,94%) contra 7.473 (27,96%) de Angelo Santana (PT), mas ganhou uma pedra no caminho.

O Ministério Público Eleitoral entrou com denúncia contra ela por ter dado um reajuste de 8% aos servidores em plena campanha. Acusação: abuso de poder. O caso está na Justiça, mas se ela perder, lá terá nova eleição.

Time de Flávio Matos até tentou um evento paralelo

Os aliados de Flávio Matos (UB), o adversário de Luiz Caetano em Camaçari, até tentaram fazer eventos paralelos. Um na cidade, na Gleba, mas foi impedido sob o argumento de falta de polícia para garantir a paz.

O vereador Manoel Jacaré (UB), aliado dele, organizou um evento em Monte Gordo, mas também foi impedido de prosseguir. Depois postou vídeo nas redes dizendo estar pedindo desculpas ‘porque o pessoal de Caetano entrou na Justiça e ganhou uma liminar impedindo o evento’.

– Eles argumentam que não têm polícia suficiente para garantir a segurança do nosso evento. E no entanto aqui, para todo lado que se olha, está cheio de polícia.