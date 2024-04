Com o cenário sorridente para a pecuária, Jerônimo turbina a Adab | A TARDE

Jerônimo Rodrigues é o primeiro agrônomo tornar-se governador da Bahia e está olhando pro rabo, está correspondendo as expectativas do setor, segundo Paulo Sérgio Menezes Luz, o diretor da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab).

Paulo Sérgio também é agrônomo e mais que isso, foi colega de turma de Jerônimo. Ele conta que agora em junho, após 20 anos, a Adab realiza concurso para preencher 160 vagas. E cita que isso é muito importante num momento em que a pecuária dá os primeiros passos de uma guinada histórica.

—Dia 30 próximo acaba o prazo para nossa última vacinação contra a febre aftosa. Logo de cara os produtores poupam R$ 100 milhões, que é o custo da vacina. Depois vamos passar mais um ano em observação até a OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) dar o ok. É um salto gigantesco. 68 países do mundo não compram nossa carne por causa da vacinação.

Multa —Paulo Sérgio adverte aos pecuaristas: quem não vacinar seus rebanhos (bovinos e bubalinos) a multa é pesada, R$ 100 por cabeça. A Bahia tem 13.200 criadores com um rebanho de 13 milhões de cabeças.

O reforço da Adab, segundo ele, porque ainda há um longo caminho a seguir. O Brasil ainda fica com cinco estados com vacinação, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco, até 2026, quando também se livrarão.

— Isso é bom também para a agricultura. Muitos não compram nossos produtos com medo da aftosa passar através de frutas verduras. Se livrar disso é uma dádiva.

Colaborou Marcos Vinicius

Em Juazeiro chuva forte vai de cabo a rabo, da caatinga à política

Eis que o deputado Zó (PCdoB) vai entrando na Assembleia e a alguém pergunta:

— E como vai o clima lá por Juazeiro, Zó?

— Uma maravilha! A Barragem de Sobradinho está com 82% da capacidade, a caatinga está verdinha, o bode e o carneiro engordando...

— Eu tô falando é do clima político, amigo.

— Ah, bom. Lá também o que não falta é candidato.

E citou uma lista de 13 pretendentes para enfrentar a prefeita Suzana Ramos (PSDB), que está muito desgastada: além dele, o também deputado estadual Roberto Carlos (PV), o ex-prefeito Isaac Carvalho (PT), Josep Bandeira (PSB), Andrey (MDB), Márcio Jandir (PP), Ribeiro (Avante), Pedro Alcântara (PSD), Coronel Anselmo (PSD), Tom Zé (PT), Célia Regina (Agir), Gleydson Medradro (Agir) e Josué da Jota (Agir).

Viu? Lá é tempestade na caatinga e na política

Pablo diz que vai até o fim

E já que o papo é de Feira, abordado ontem na Assembleia sobre o interesse de Jerônimo em conversar com ele para um eventual apoio a Zé Neto, o deputado Pablo Roberto (PSDB) foi incisivo:

— Se a conversa visa atender aos interesses da população de Feira, estou disponível. Mas se para eu recuar coma candidatura, não há possibilidade alguma.

A questão é saber como ficaria ele num 2º turno.

E Zé Ronaldo faz a festa sem Colbert e ACM Neto

Publicamos ontem que feirenses foram alijados dos discursos no lançamento da candidatura do deputado Zé Neto (PT). Não é verdade, vários discursaram, o primeiro deles a presidente da Câmara, Eremita Mota (PV).

Mas o fato do dia ontem em Feira de Santana foi o ato promovido por Zé Ronaldo (UB), com um detalhe, o prefeito Colbert Martins (MDB) e ACM Neto, o principal líder da oposição na Bahia, não foram convidados.

Ronaldo promete uma grande festa comlideranças estaduais e nacionais no lançamento da pré-candidatura, mas lá se diz que de Colbert ele foge dos altos índices de rejeição e de ACM Neto se vingou, porque em 2022 foi alijado da vice.