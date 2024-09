Começa a era das ‘deepfakes’. Diz Ismerin que clima é de insegurança

- Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

Sabe o que é deepfake? Vem do deep learning, que significa ‘aprendizagem profunda’, e fake, que é falso. Em suma, é o novo nome da mentira, agora com aparato digital e ajuda da Inteligência Artificial, a IA. Com ela se pode pegar imagem e voz de um candidato, mas com conteúdo falso, falando coisas que ele nunca disse.

O novo modelo da velha mentira estreia em 2024 e o TSE já pegou três casos, de candidatos dizendo que renunciaram, sem renunciar. A questão: a Justiça está preparada para encarar essa situação? Segundo o advogado Ademir Ismerim, especialista em direito eleitoral, o cenário ainda é confuso.

— Acho que ninguém está preparado ainda, nem a Justiça e nem os partidos. A lei nos obriga a dizer quem é o autor e onde veiculou.

IA em pauta —E as dificuldades jurídicas não são só da deepfake, tem a fake também. Ele exibiu um vídeo que circula nas redes sobre Feira de Santana, com o título Zé de Colbé, no qual o prefeito Colbert Martins (MDB) e o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB) aparecem dançando, com direito a estrepolias rebolativas, e a música colando os dois.

Quem veiculou e onde? Não se sabe. A campanha de 2024 começa nesta sexta com essa estampa. Inteligência Artificial é o uso de um conjunto de variantes tecnológicas da era digital que imitam os neurônios do cérebro.

É assim que se cria a Inteligência Artificial, a IA, com chance de acerto bem mais que o cérebro humano. Ótimo se o uso fosse só para o bem. Mas turbina o mal também.

colaborou Marcos Vinicius

A briga em Xique-Xique é de médico contra uma médica

Hoje com 84 anos, o médico Reinaldo Braga sempre foi mais político do que médico. Vereador e depois prefeito de Xique-Xique, depois 10 mandatos de deputado (1983 a 2022), quando aposentou-se, mas firmou uma quase dinastia. O herdeiro, Reinaldo Braga Filho (UB), o Reinaldinho, administrador de empresas, está em despedida do quarto mandato como prefeito e apoia o primo, Renan Braga Filho (MDB), o Renanzinho, médico que enfrenta a também médica Simone Cosmo (PT), a Dra. Simone. Sábado último, os dois inauguraram comitês, com o detalhe: os dois divulgaram para os aliados pesquisas eleitorais, ambas dizendo que um e outro estão na liderança. Jornalistas que andam no trecho dizem que a briga é trincada. Renanzinho tem a tradição que dá vantagem e desgaste. Ela é o novo, ou o clássico ‘chega de Braga’.

Comenda para Nísia Trindade

A ministra Nísia Trindade (Saúde) vem a Salvador nesta sexta receber da Liga Bahiana Contra o Câncer, que administra o Hospital Aristides Maltez, a comenda Gran Cruz da Ordem do Mérito. Ela muito ajuda a instituição, assim como o deputado federal Jorge Solla (PT), que também será comendador.

Nísia é a primeira mulher a tornar-se ministra da Saúde, antes presidiu a Fiocruz, e segundo o time do Aristides, sempre teve boa vontade lá.

Samba de Batatinha sobe o tom no plenário da Alba

Se vivo fosse, Oscar da Penha, o Batatinha, completaria 100 anos no último dia 4. Ele faleceu em 1997, aos 73 anos, e foi muito lembrado no aniversário, mas na Assembleia, por falta de vaga na agenda, só vai ser reverenciado em sessão especial amanhã.

Em compensação, a deputada Fabíola Mansur (PSB), autora da homenagem, promete subir o tom, literalmente.

— Vamos fazer um samba memorável num palco onde imperam atos cívicos. Pelo que representou para a cultura baiana, ele merece.

Por acaso, Fabíola é de Cachoeira, que em 15 de julho sepultou o Mestre Bala e Balainho, ao som de muito samba, como o próprio queria.