Como previsto, PP implode; PDT está indo no mesmo pique

Se a federação entre o União Brasil (UB) e o Partido Progressista (PP) foi carimbada ontem, hoje pela manhã o deputado Félix Mendonça Jr., presidente estadual do PDT, se reúne com oito prefeitos do partido e Jerônimo para selar acordo.

O racha entre o PDT e Bruno Reis foi carimbado, ontem, com pedido de demissão de Andrea Mendonça, irmã de Félix, que era secretaria da Economia do Mar na prefeitura de Salvador.

No PP, o partido foi para ACM Neto, mas não levou nenhum deputado. Só vai ficar o federal João Leão. Mário Negromonte Jr. e Cláudio Cajado, também federais, devem debandar, assim como os seis estaduais do partido.

Ana Paula –No PDT, também vai ter desconforto interno. Ana Paula, a vice-prefeita de Bruno Reis, é do PDT e em 2022 chegou a ser candidata a vice-presidente ao lado de Ciro Gomes. Mas ela fica com o prefeito, da mesma forma que o deputado federal Leo Prates, este amigo pessoal de ACM Neto.

Se depender do deputado Félix Mendonça, em Salvador não haverá problemas, se os aliados de Bruno quiserem ficar, que fiquem. Mas tem um detalhe.

– No próximo ano, todos os candidatos filiados ao partido, federais ou estaduais, deverão estar alinhados no mesmo lado na disputa do governo.

Nesse imbróglio, Jerônimo costura as mudanças de partido dos deputados do PP e o PDT desponta no cenário governista como uma das possibilidades. A outra é o Avante, de Ronaldo Carletto.

Zero Hora abre hoje a folia em Feira com Jerônimo lá de novo

Formado por jornalistas, radialistas, o pessoal da comunicação em geral e convidados, o Bloco Zero Hora vai se firmando como estrela maior da abertura da micareta de Feira de Santana e, hoje, mais uma vez, ele deve estar em cena. Detalhe: Jerônimo, o governador, anuncia presença.

A concentração ocorre no Centro de Cultura Amélio Amorim e de lá, por volta das 23h, o grupo sai desfilando pela Av. Getúlio Vargas. Jerônimo, que já foi ano passado, garante que deve estar de novo.

O bloco foi criado nos anos 1980 pelo empresário Edson Felzemburgh, amigo de muitos profissionais da imprensa. Inicialmente, saiu num trio puxado por um jegue, com a banda Chiclete com Banana, em início de carreira, tocando. Os jornalistas Edson Borges, Neire Matos, Reginaldo Pereira e Soraya Mesquita recriaram o bloco nos mesmos moldes.

Wilson garante o forró para quem está na emergência

Ministério Público, Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e União dos Municípios da Bahia (UPB) selaram, ontem, um acordo: os mais de 70 municípios que estão em estado de emergência poderão fazer o São João, desde que estejam com as contas equilibradas e não exagerem nos cachês dos artistas.

Wilson Cardoso, prefeito de Andaraí e presidente da UPB, diz que foi uma vitória.

– Os prefeitos em emergência não podiam nem participar dos editais oficiais. O Ministério Público, o TCE e o TCM confiaram na nossa entidade, a UPB, e confiaram em vocês, prefeitos e prefeitas. Então, vamos fazer a festa com muita responsabilidade.

Penalva fica na oposição

O deputado estadual Penalva, único eleito pelo PDT em 2022, carimbou, ontem, o que sempre disse: entre Jerônimo e ACM Neto, fica com Neto.

– Vou continuar no PDT por uma questão de fidelidade, mas na janela partidária, mudo de partido. Fui eleito deputado fazendo política contra o governo, e não é agora, depois de eleito, que irei mudar minhas convicções.

Penalva é amigo pessoal do prefeito Bruno Reis.

REGISTROS

Alegria em Lençóis 1

Vanessa Senna (PSD), prefeita de Lençóis, está soltando foguetes. O governo anuncia, via Ministério do Turismo e Seinfra, a construção de uma nova rodoviária no distrito de Tanquinho, ao custo de R$ 14 milhões. Em 13 de maio, as propostas serão abertas.

Alegria em Lençóis 2

Vanessa diz que Lençóis, com pouco mais de 15 mil habitantes, vive e respira turismo: “Aqui, a visitação é tudo para nós. E tudo que fizermos para melhorar a receptividade, cai bem”.

Motos no pedágio

O deputado Hassan (PP) apresentou projeto na Alba que obriga as concessionárias das rodovias a botar guichês e pistas exclusivas para motos. Diz ele, com razão, que hoje nisso não há regras. A questão é que só nos pedágios pouco diz. Nas grandes cidades até parece que não tem regra alguma.

Renato Rosal

Jordávio Ramos (PSDB) apresentou na Alba moção de pesar pela morte de Renato Afonso Ribeiro Rosal, ou Renato Rosal, ex-prefeito de Remanso, aos 84 anos, no sábado último. Figura queridíssima, uma filha dele, Renata Rosal, já foi vice-prefeita. E um neto, Pedro, é vereador.