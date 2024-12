Condenado à prisão, Roberto Carlos calcula se vai dar para ir a Brasília

- Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Justo quando está pensando em novo salto no futuro, como pular para Brasília, o deputado estadual recebe a notícia que foi condenado pelo TJ-Ba a seis anos de prisão em regime semi aberto.

‘Respeito a decisão do Tribunal de Justiça, mas destaco que ela não condiz com a minha postura ética’, respondeu ele em nota, anunciando obviamente que vai recorrer.

Mas com certeza a decisão o surpreendeu. Esta semana, num bate papo com ele e o deputado Zó (PCdoB), os dois de Juazeiro, discutia-se a possibilidade dele ser candidato a deputado federal.

Os dois contavam que o prefeito eleito, Andrey da Caixa (MDB), não aceita a ideia de Juazeiro não ter um deputado federal, quando já teve três a um só tempo, Jorge Khoury, Josep Bandeira e Edson Duarte, além de três estaduais (hoje só tem três estaduais). E agora quer apoiar um.

Desafio –Roberto Carlos comentava que este ano elegeu entre aliados 23 prefeitos e 59 vereadores.

– É uma coisa para se avaliar bem, porque muitos deles já têm os seus compromissos para federal. E também um federal novo, até começar a fazer suas emendas se materializar, leva dois anos. Prefeito vai querer isso?

Roberto Carlos já foi vereador duas vezes e está no sexto mandato de deputado estadual. O rebu que agora o condena aconteceu em 2008, no embalo de uma operação da PF contra a juíza Olga Regina. Politicamente, isso não o abalou. Ele vai aguentar o novo round?

Colaborou: Marcos Vinicius

Itapetinga vai de Jerônimo

Eduardo Hage (MDB), prefeito eleito de Itapetinga, sinalizou que vai integrar a base de Jerônimo, na contramão do sobrinho, o prefeito Rodrigo Hage (MDB), que apoiou e é amigo de ACM Neto.

Ele diz que vai levar um pacote de pedidos a Jerônimo, entre eles o de um Hospital Regional, mas o rumo será esse. Eduardo estava ontem no encontro dos prefeitos do MDB. Dizem que a postura dele é obra de Lúcio Vieira Lima.

Ivana Bastos diz que presidir a Alba ainda está no projeto

Pergunta a deputada Ivana Bastos (PSD): a senhora será candidata a deputada federal em 2026?

– Sou candidata a presidência da Assembleia, se o meu amigo Adolfo Menezes (PSD) não se viabilizar.

Ivana, que já está no quarto mandato de deputada estadual, diz não se conformar com o fato de nunca uma mulher ter presidido a Assembleia e quer ter a honra de ser a primeira.

No cenário de hoje está tudo certo para Adolfo disputar novo mandato e segundo o consenso entre os deputados, poder ele pode, o que não se sabe é se vai se sustentar, já que, alguns segmentos, como o do deputado Hilton Coelho (PSOL) dizem que vão questionar juridicamente.

Adolfo já é presidente reeleito e o questionamento é se ele poderia exercer um terceiro mandato. Tudo indica que a Alba vai pagar para ver.

Morerê, um paraíso com medo de ficar no escuro

Morerê, o novo xâmego turístico da ilha de Boipêba, no arquipelágo de Cairu, está pedindo prioridade de urgência urgentíssima para a Neoenergia, ou Coelba. Lá, a instalação elétrica chegou em 1992 e nada mais foi feito. Resultado: uma fileira de postes com as ferragens já aparecendo, um risco visível.

Bernardo Bramon Ribeirinho, o Bernardo de Moreré, liderança comunitária, diz que o lugarejo tem 600 famílias, no verão é cinco vezes mais.

– Aqui temos em torno de 15 pousadas, mas a grande maioria dos moradores alugam as casas. É o nosso momento maior de ganhar uma grana extra. O grande medo é que a situação da energia estrague a festa.

Em suma, o belo Morerê pede infraestrutura.