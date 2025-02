Conforme previsto, deu Adolfo na Alba. Só teve Hilton no esperneio

Adolfo Menezes - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Se promessa é dívida, como dizem, no jogo político calote é rotina. Justamente por fugir disso, o deputado Adolfo Menezes (PSD) surfou tranquilo, como previsto, ontem na reeleição para um terceiro mandato como presidente da Assembleia Legislativa, apesar das controvérsias sobre poder ou não ostentar três mandatos consecutivos.

Também conforme o previsto, o único a espernear foi o deputado Hilton Coelho (PSOL). Lançou a candidatura dele e pediu a impugnação de Adolfo. Ninguém deu bola. Dos 63 votos, só teve o dele, contra 61 de Adolfo.

Um deputado esteve ausente, Matheus Ferreira (MDB), filho do vice-governador Geraldo Júnior, que dia 27 último completou 26 anos. Só por isso Adolfo não teve 62 votos. Mas a ausência foi plenamente justificada. Ele está viajando, em lua de mel.

Controvérsia –Seja como for Hilton diz que já entrou na Justiça eleitoral contra a reeleição de Adolfo, da mesma forma que o advogado Hércules Oliveira Silva também entrou com uma ção popular. Mas na banda de Adolfo, falam que há decisões do STF indicando que a as regras para Senado e Câmara não se estendem às Assembleias.

O fato objetivo é que a Alba externou uma posição quase unânime. O questionamento é um fato, mas há outro fato inquestionável, a sólida união em torno de Adolfo. Leandro de Jesus e Diego Castro, ambos do PL e bolsonaristas, pouco antes da votação foram indagados sobre a possibilidade de votar em Hilton. Resposta única: ‘Jamais’.

Colaborou: Marcos Vinicius

O PT ficou fora da mesa. Mas 2026 falou mais alto

O PT, que tem nove deputados, o mesmo número do PSD do senador Otto Alencar, tinha o deputado Zé Raimundo como vice, mas desta vez teve que se contentar com uma suplência na mesa de nove cargos.

Os deputados petistas até deram uma esperneada, mas Rosemberg Pinto, o líder da bancada governista, que seria candidato a vice, se dizia tranquilo. ‘Fizemos o melhor’.

Robinson Almeida também admitiu que o foco principal é 2026, quando o partido, que já tem o governador, até cogita lançar uma chapa puro sangue, com Jerônimo na cabeça, Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado.

– Ninguém governa sozinho. Temos que ceder.

Marcone Amaral, o pulo dos gramados para o jogo político

Zagueiro do Vitória durante sete anos, mais 11 anos no Katar, onde jogou no Al-Arabi, Al-Gharafa e Al-Radichi, o que o levou a ganhar a cidadania katari, Marcone Amaral, 47 anos, já foi prefeito de Itajuípe por dois mandatos, e agora joga num novo campo.

Ele tomou posse como deputado estadual dia 29 na vaga de Jusmari Oliveira (que é secretária de Desenvolvimento Urbano) e ontem na sessão da eleição de Adolfo, lembrou os tempos de Katar.

– Lá o cidadão pode casar com até quatro mulheres, conforme o poder aquisitivo. Lá um dia o sheik me chamou e sugeriu: ‘Você já pode casar mais uma vez’. Eu respondi a ele que deixasse isso de lado. Já sou casado com uma (Katiusca) que me dá trabalho demais.

Na Alba, Marcone diz não saber se terá o mesmo desempenho que em campo. Mas como era zagueiro, sabe enfrentar atacantes.

Hércules diz que agiu só

O advogado Hércules Oliveira Silva, que entrou na justiça contra a reeleição de Adolfo Menezes na Alba, diz que embora se discuta a primazia e de partidos e parlamentares em questionar tais casos, com ele a iniciativa é absolutamente pertinente.

– Não discuti direito político ou eleitoral. O que eu fiz foi mover uma ação popular, permitida para qualquer pessoa.

Hércules faz questão de ressalvar que não tem qualquer vínculo político.