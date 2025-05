Coronel esperneia; e parece estar dançando a ‘Dança da Solidão’

Angelo Coronel (PSD) - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Que o senador Angelo Coronel (PSD) devia estar muito inquieto com o anúncio de Rui Costa de que pretende disputar o Senado em 2026 já se sabia. Mas na semana passada, numa entrevista a uma rádio de Jequié, ele chutou o pau da barraca.

Disse que a pretensão do PT de formar uma chapa puro sangue, com Jerônimo na cabeça, Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado, é como o modo de pensar nazista, ‘a formação de uma raça pura’.

Até entende-se o esperneio. Em 2018 ele se elegeu senador com Rui na reeleição e ao lado de Wagner. Com a chapa puro sangue, simplesmente fica fora por falta de vaga, já que gostaria de ir para a reeleição. E demonstra publicamente o desconforto.

A forma é que é um desastre. Wagner, judeu de origem, descendente direto do povo que foi a maior vítima dos nazistas, rebateu: ‘Não sou de ficar batendo boca, mas ele foi muito infeliz’.

Histórico – Jerônimo bateu na mesma tecla. ‘Ele foi infeliz’. E foi. Virou consenso.

Historicamente o PT sempre fez alianças. Em 2006, quando ganhou pela primeira vez, Jaques Wagner tinha o vice indicado pelo MDB e João Durval para o Senado. Em 2010, quando se reelegeu, Otto Alencar como vice e Walter Pinheiro e Lídice da Mata no Senado.

Em 2014 Rui Costa tinha João Leão vice e Otto senador. Em 2018, se reelegeu com Leão na vice, Wagner e Coronel no Senado. E agora, na hora da reeleição da dupla, Rui quer a vaga de Coronel. Ressalte-se: foi a mesma coisa que Coronel fez com a então senadora Lídice da Mata em 2018.

Prefeitos da região de Irecê vão a Brasília por milho

O deputado Ricardo Rodrigues (PSD), que é ex-prefeito de Lapão, na região de Irecê, chegou ontem na Alba dizendo-se muito animado com o resultado da audiência pública realizada sexta passada. Lá estavam 26 deputados estaduais, 4 federais, dois secretários, o vice-governador e o ministro da Agricultura.

Ele diz que hoje cedo estará embarcando para Brasília junto com prefeitos da região para ratificar as pedidas.

– Precisamos de medidas de curto prazo, como a isenção no milho e carros pipa até o fim da estiagem.

Ele diz que na área são 200 mil hectares de milho e outros 20 mil de feijão.

– Os produtores se queixam que no caso do milho a perda foi de 100%.

Hoje, para alimentar o gado, estão comprando milho a R$ 90 a saca. Vão falar com a Conab para baixar. Quando fluía bem vendiam a R$ 60.

Hub completa sete anos hoje

O Hub Salvador, um núcleo que orienta empresários a tocarem suas startups com acesso a contatos, investidores, mentores e fornecedores, tudo com novas tecnologias, completa sete anos hoje.

A data será lembrada com o Hub Day, em sua sede, no Comércio; o evento é gratuito e segundo Antonio Rocha, o CEO do Hub, algo especial:

– Vamos mostrar o que fizemos até aqui e o que poderemos fazer adiante.

Eduardo Salles, sobre a fusão UB-PP: ‘É dia triste’

O União Brasil (UB) – o partido de ACM Neto e o principal da oposição ao governo petista – e o Partido Progressista (PP) devem carimbar hoje a formação de uma federação. Mas os seis deputados estaduais da legenda não aceitam ficar sob a batuta oposicionista.

Eduardo Salles, por exemplo, admite que o momento para ele pessoalmente é muito ruim.

– Eu a vida toda fui PP. Fui secretário da Agricultura por seis anos em nome do PP e agora estou no terceiro mandato de deputado estadual, sempre no PP e sempre alinhado com o governo. Confesso que hoje é um dia triste para mim, muito triste, querer que a gente faça o que não queremos.

REGISTROS

Olho na Fiol 1

Eduardo Ledsham, presidente da Bahia Mineração (Bamin), vai hoje (9h30) à Comissão de Infraestrutura da Alba. Se quer que ele explique a paralisação das obras da Ferrovia da Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul, e dê a previsão de conclusão dos trabalhos.

Olho na Fiol 2

Aliás, Eduardo Ledsham iria lá desde meados do mês e ele mesmo remarcou para agora. No início do mês a Bamin comunicou que o contrato com a Prumo Engenharia foi ‘desmobilizado’, após um investimento de R$ 784 milhões. O que se quer saber é como vai ficar.

Franklin e Roque

Franklin Maxado, nosso cordelista maior, lança dia 7, na Biblioteca dos Barris, o cordel em homenagem a Roque Araújo. A programação inclui a apresentação dos filmes Recordar é viver (17h), Roque Santeiro (17h40), com Caó Cruz Alves e finalmente o cordel Com Roque na mão e uma ideia na cabeça Glauber fez os filmes.

Fim da calamidade

Fabrício Abrantes (Avante) assumiu a Prefeitura de Brumado, herdada de Eduardo Vasconcelos, decretando calamidade pública administrativa e financeira. Semana passada, ele revogou o decreto. Ajustou as finanças, presume-se.

Curtas

Flávio Bolsonaro repudia camisa vermelha da Seleção

Diante da especulação de que a Nike estaria pensando em lançar uma camisa vermelha para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o senador Flávio Bolsonaro mostrou irritação com a possibilidade. Em postagem no seu perfil no X, o filho do ex-presidente Bolsonaro afirmou que a medida deveria ser “repudiada veementemente” caso se concretize. “É uma afronta a tudo o que sempre representou o orgulho do nosso povo! (...) Não há justificativa para que, seja quem for, queira substituir o verde e amarelo pelo vermelho”, pontuou Flávio.

Marcinho volta a aparecer ao lado do governador

Eleito como o deputado estadual mais votado do União Brasil na Bahia em 2022, Marcinho Oliveira, esteve ontem em uma nova agenda ao lado do governador Jerônimo (PT). Desta vez, o parlamentar esteve na entrega de equipamentos para o enfrentamento à estiagem. Questionado por A TARDE, o parlamentar desconversou e frisou que a agenda foi institucional. Marcinho Oliveira disse que ainda não sabe qual será o seu futuro político. "A gente respeita muito o União Brasil, pelo qual fui eleito, mas a gente tem que seguir a vida", pontuou.