Daniela Mercury no Ministério de Lula? Wagner e Rui estão na fila

Falou-se que Lula iria para o litoral de Camaçari, mas ele bateu no de Porto Seguro, em Trancoso, um point de celebridades que ele costuma frequentar, na casa do deputado Ronaldo Carletto, aliado de João Leão. Noutras vezes que lá estave Lula ficou na caso do amigo Sigmaringa Seixas, ex-deputado.Lula está para descansar, ficar até amanhã sem agenda oficial. Mas num vídeo que circula na internet, ele ao lado de Janja, Daniela Mercury e Margareth Menezes sambando ao som de O canto da cidade, aquela do ‘A cor dessa cidade sou eu...’

Pelo vídeo, lá também estavam ou estão Rui Costa e Jerônimo. Mas Jaques Wagner foi sim. Enquanto também nas redes, se dizia que Lula vai recriar o Ministério da Cultura, rebaixado por Bolsonaro a condição de Secretaria, e Daniela desponta como forte candidata.

Gratidão baiana

Lula não está em Trancoso, na Bahia, por acaso. Ele ganhou de Bolsonaro com 2 milhões de votos de vantagem. Na votação baiana, teve 6.097.815 contra 2.357.028, mais de 3,7 milhões de votos de vantagem. Moral da história: a Bahia foi decisiva.

É daí que já se dá como certo, Rui Costa será ministro, mas ocupando um Ministério executivo, com bala na agulha, já que ele sai da eleição com a fama do bom gestor que deu certo.

Jaques Wagner também é tido como nome forte, mas o próprio diz que, se sim, vai preferir algo mais institucional, como a Casa Civil, que faz a ponte do governo com o Congresso. A surpresa é se Daniela emplacar.

------------

No Dia de Finados, o melhor do viver é bradar viva a vida

Apesar do dia ter amanhecido chuvoso ontem, na orla de Salvador não faltou quem lá estivesse esticando as pernas, como Anne Mendes, professora, moradora da Rua Amazonas, Pituba.

Ela, ao lado de duas amigas e um filho maior, caminhava na calçada praieira de Jardim Armação dizendo que no Dia de Finados sempre achou melhor celebrar a vida.

— Um dia todos nós seremos finados, como todos nós temos entes queridos entre os finados. Enquanto nossa vez não chega, vamos celebrar a vida lembrando dos queridos.

No momento, por volta das 6h30, ia passando uma mulher andando de costas. E Anne, apontando e rindo:

— Olhe pra ali, ela andando de costas. Está tentando reduzir a quilometragem. O jogo é esse.

Ok. Mas os cemitérios de Salvador estavam lotados.

-------------

Bolsonaro e a reza sem força

Um deputado baiano que apoiou ACM Neto dizia-se ontem preocupado com o futuro de Lula, depois que ouviu o pastor Silas Malafaia, apoiador ostensivo de Bolsonaro, reconhecendo a derrota e dizendo que iria ‘orar por ele’.

Um amigo indagou:

— E daí? É mais que um gesto de civilidade, é também o chamamento de boas energias.

— Eis o problema. Ele também orou por Bolsonaro

--------------------

Serra Grande em Uruçuca faz seu 1º Festival Literário

Serra Grande, o bucólico povoado de Uruçuca, entre Itacaré e Ilhéus, área turística top, embarca numa onda do bem que se alastra pela Bahia, realiza de hoje até quarta-feira o seu Festival Literário.

Diz o jornalista Florisvaldo Mattos, também escritor e poeta e filho da terra, que Uruçuca tem o que dizer em termos de literatura, já que entre os seus conterrâneos estão Jorge Medauar, contista consagrado, o poeta Clarêncio Baracho e o escritor e cordelista Ronaldo Farias.

Aliás, Florisvaldo ia lançar lá o seu novo livro Cacaueiros - Poesia. Conto. Teatro, mas não pode viajar por problemas de saúde da esposa Vera e o lançamento ficou para 10 de novembro na Bienal do Livro, em Salvador.

------------------------

REGISTROS

Universo Paralelo 1Reges Aragão (PP), prefeito de Ituberá, solta foguetes para o anúncio do governo de asfaltar os 20 km entre a BA-001 e a praia do Pratigi, um dos mais aprazíveis points no litoral do Baixo Sul. É lá que acontece há mais de 20 anos o Universo Paralelo, evento que reúne hippies dos quatro cantos do Brasil.

Universo Paralelo 2

O Universo Paralelo acontece de dois em dois anos e este ano entre 27 de dezembro e 3 de janeiro, quando a área, pouquíssimo habitada, o que inclui o quilombo de Jetemane, em Nilo Peçanha, enche de gente. Reges, o de Ituberá, espera que a próxima edição já tenha asfalto. Hoje, é só buracos.

Prêmio de Jornalismo

A Comissão de Direitos Humanos da OAB-Ba prorrogou até o dia 15 as inscrições para o Prêmio de Jornalismo Barbosa Lima Sobrinho. São quatro categorias, texto, áudio, vídeo e fotojornalismo. Além de medalhas, o 1º colocado leva R$ 5 mil e o 2º, 3 mil.

Sabores de SAJ

Santo Antônio de Jesus realiza de hoje (a partir das 18h) até domingo a 5ª edição do seu Festival Gastronômico, o Sabores de SAJ. O forte vem das carnes vermelhas, mas tem peixe e camarão também.