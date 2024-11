De Camaçari, um belo exemplo de baixaria plena no jogo político

- Foto: Divulgação

Quando a pandemia da Covid bateu na Bahia em 2020, Rui Costa, governador, e ACM Neto, prefeito de Salvador, adversários fidagais, protagonizaram um momento singular na política: jogaram as diferenças num canto e uniram forças contra o inimigo de todos.

O tchan: eles tornavam-se ali atores principais de um belo espetáculo de civilidade, o interesse público em primeiro, acima de qualquer outro. Não é pouca coisa. Simplesmente é o que deveria prevalecer sempre. Infelizmemte, a constatação é inversa. Ali foi uma exceção.

Eis que agora no 2º turno em Camaçari, com o mesmo ACM Neto em cena, o que se viu foi uma baixaria total, um tentando imputar ao outro a responsabilidade por desatinos de toda sorte, literalmente uma de diabos.

Sem palanque –Durante a campanha foram os dois lados fazendo pesadas acusações de envolvimento com o crime organizado do narcotráfico, um jogo daqueles, como se dizia antigamente no futebol, da cabeça pra baixo é canela.

Ainda ontem no debate que a TV Bahia promoveu entre Luiz Caetano (PT) os candidatos seguiram o mesmo tom. Mais se atacavam que defendiam projetos. Ou saiam pelo lado deixando as perguntas sem as respostas.

Jerônimo até avisou que já desceu do palanque. Está convocando a todos para unir forças no combate a violência. Se estivessemos num mundo sensato, prevaleceria o caso da Covid. Mas pelo visto, o ‘normal’ é seguir com Camaçari.

Colaborou: Marcos Vinicius

Tadros vai ser cidadão baiano

José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), vai virar Cidadão Baiano.

Ele vai receber o título quinta próxima em sessão especial (10h). A iniciativa da homenagem foi proposta pelo próprio presidente da Assembleia, Adolfo Menezes.

Tadros vem a Bahia justo no momento em que o Estado celebra a liderança nacional no crescimento do turismo.

Itacaré ganha visibilidade com a Globo, Deborah Seco à frente

A novela Renascer, da Globo filmada em Ilhéus e Itacaré tendo o cacau como pano de fundo, não fez muito sucesso no país, mas para a região cacaueira foi o grande ganho turístico, só em exibir as belas paisagens da área.

Agora, a Globo está de novo em Itacaré gerando a expectativa de novos ganhos com as gravações de Poliamor, seu novo reality show, que tem a atriz Deborah Secco no comando.

O melhor da nova empreitada é que Deborah confessa a sua paixão por Itacaré. ‘Itacaré entrou para a minha estrutura humana, espiritual e energética’, diz ela, e posta fotos maravilhada com o lugar.

Isso acontece justo no momento em que Itacaré realiza, neste fim de semana, a 2ª Festa Literária de Itacaré, a Flicaré. E o prefeito Antonio de Anízio (PT), que se despede do mandato, se diz feliz.

– É um momento especial.

Recôncavo em expectativa com a volta de São Roque

A volta do estaleiro de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, causa abraçada pelas lideranças da sul do Recôncavo, está com os dias contados. Em dezembro, começa a construção de 80 barcaças da LHG Mining, do Grupo J&F, que vai empregar 500 pessoas. Ainda é pouco, já empregou 8 mil, mas é o marco do recomeço após 8 anos parado segundo Deyvid Bacelar, presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), um dos arautos da causa.

– É o Brasil voltando a investir nos brasileiros.

Deyvid que a expectativa gira em torno do leilão que a Petrobras faz para construir quatro navios e outros 34 barcos de apoio. No 1º lote os do sul ganharam. A Novonor, dona do estaleiro, prepara-se o novo, em janeiro. É aí que a volta se consolida.