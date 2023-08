De Juazeiro, vem a piada: ‘Chove candidato nas bordas do Chicão’

Suzana Ramos (PSDB) se elegeu prefeita de Juazeiro em 2020 derrotando o prefeito Paulo Bonfim (PT), que estava muito desgastado. Chega agora, às vésperas de 2024, é ela quem está nas alturas em matéria de desgaste e como não há um nome pronto, corre a piada nos meios políticos: 'Chove candidato nas bordas do Velho Chico'.

Lá se contabiliza 13 nomes na lista de prefeituráveis, algo nunca visto por lá, mais do dobro de 2020 quando seis entraram na parada.

Ei-los: os deputados estaduais Zó (PCdoB), Roberto Carlos (PV), o ex-deputado Pedro Alcântara, os ex-prefeitos Isaac Carvalho e Joseph Bandeira, Coronel Ancelmo, Josué da Jotarte, Andrei da Caixa, Edson Tamere, Gladson Medrado, Tom Zé e a própria Suzana.

O MELHOR —Entre os tidos como competitivos está o ex-prefeito Isaac Carvalho, que em 2018 se elegeu deputado federal, mas não assumiu porque está com a ficha suja. Ele jura que já limpou, mas ninguém acredita. Joseph está com 73 anos, cansado, dizem alguns, e Suzana só fez uma obra, eleger o filho Jordávio deputado estadual.

Se se pergunta: afinal de contas quem é que se salva?, Zó tem a resposta pronta:

— Acho que me situo bem em qualquer contexto, melhor ainda no atual.

É a mesma linha de Roberto Carlos:

— Minhas chances são boas, sim. Do jeito que está...

Pedro Alcântara idem:

—Dá pra encarar sim. E vou encarar.

Falta ver quem Jerônimo vai abençoar. Suzana é oposição.

Diamante e ouro, a base

Monte Santo, o outro grande destino do turismo religioso na Bahia, já tem aeroporto, mas não atrai turistas, é mais utilizado por políticos, para emergências de saúde e principalmente para transportar ouro e diamante das minas de lá e de Nordestina. Mas o deputado Laerte de Vando (Pode), filho da terra, alerta:

— A segurança é fortíssima. Já houve um assalto de diamantes em Nordestina e o pessoal não vacila.

Com o aeroporto, a Lapa abre novo ciclo turístico

Quando era prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD), hoje deputado estadual, pediu a Rui Costa, o governador, um novo aeroporto.

Houve demora, ele passou a chamar Rui de “Rui promessa”. Gerou tititi, mas o aeroporto está lá abrindo um novo tempo para a maior romaria do Brasil e para a cidade também.

A grande maioria da multidão da romaria é de pobres. O aeroporto, segundo Eures, vai atrair também turistas de maior poder aquisitivo.

— Hoje já vem muita gente de fora, como São Paulo, pousa no aeroporto de Guanambi, que fica a 160 quilômetros de distância e vai de carro até a Lapa. A partir de setembro isso vai mudar e é exatamente o que queremos.

E Marcelo Nilo vai receber a comenda através de um petista

O ex-deputado Marcelo Nilo, que a vida inteira foi aliado dos governos do PT, inclusive nos 10 anos que imperou em cinco mandatos consecutivos como presidente da Assembleia, mas ano passado rompeu e mudou para o lado de ACM Neto, tentou se reeleger deputado federal e perdeu, vai receber dia 30 a Comenda 2 de Julho, mais alta condecoração da Casa.

A proposta é do deputado Euclides Neto, que foi vereador em Jequié por sete mandatos, se elegeu três vezes deputado estadual pelo PDT e ano passado mudou para o PT, quando conquistou o quarto mandato, justamente porque o partido se aliou a ACM Neto.

Não soa estranho Euclides premiar um traidor?

— A homenagem é o reconhecimento do povo da Bahia através da Assembleia pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

REGISTROS

Questão de justiça

A 2ª Câmara do TCM ratificou a decisão do conselheiro Nelson Pelegrino que determinou ao prefeito de Barra da Estiva, João Ribeiro, o João de Didi (PP), abster-se de colocar nas redes publicações que misturam a imagem pessoal dele com ações oficiais. Na Alba se diz que o ato mais parece decisão da justiça eleitoral.

Dr. Tanajura

Érico Cardoso, lá no sudoeste baiano, que antigamente se chamava Água Quente, está de luto. Morreu quarta e foi sepultado ontem o médico Miguel Tanajura, filho de Livramento que abraçou a terra e lá foi prefeito três vezes. Era tão querido quanto respeitado.

Baleias à vista



O turismo de observação de baleias está crescendo na mesma proporção que a população dos mamíferos aquáticos (hoje estimada em 24 mil) cresce. Segundo o site Prado Notícia, lá no Prado está vindo gente até de outros países para ver as jubartes.

Tudo em casa



A mudança de partido do prefeito de Côcos (no oeste baiano, já na divisa com Minas), o médico Marcos Emereciano, não causou surpresas, pelo contrário. Ele trocou o PP pelo PT e dizem no oeste que Dr. Marcos, como é chamado, é um dos ‘queridinhos’ de Rui Costa.