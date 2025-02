Débora Régis, a nova prefeita de Lauro, cheia de pepinos, pede tempo

- Foto: José Simões/Ag A TARDE

E quando é que Débora Régis (UB), a nova prefeita de Lauro de Freitas, vizinho coladinho de Salvador, vai mostrar ao município, a marca que ela quer imprimir para deixar o seu carimbo?

Débora pede tempo. Diz que já tomou providências em setores essenciais como saúde e educação, mas ressalva que tem pela frente, no mix de abacaxis para descascar, dois problemaços.

– Eu sabia que a situação da Prefeitura de Lauro não era boa, mas não imaginei que fosse tão ruim. Até a conta de luz estamos devendo, uma dívida que chega a R$ 2,5 milhões, dívidas de curto prazo de mais de R$ 150 milhões para um município que arrecada R$ 85 milhões por mês. Tô brigando para ajustar.

Saneamento –Ela diz que os problemas são em todas as frentes, mas assim que as finanças estiverem ajustadas, vai atacar outro setor também problemático, mas aí na área de infraestrutura, o tratamento pluvial, com rios e riachos que viraram esgotos a céu aberto abandonados.

– A última vez que se cuidou disso foi na gestão de Otávio Pimentel, há mais de 20 anos. Qualquer chuvinha alaga tudo. Aqui não temos esgotos. Permitiram a construção de condomínios em todo lugar e deu nisso.

A pretensão no saneamento chega também ao Rio Joanes. Ela espera dentro de um ano botar o pé na estrada para turbinar o turismo, na ponga de Salvador.

– Não podemos perder isso. Vamos avançar na área do antigo Terminal Turístico e também revitalizar Buraquinho.

Colaborou: Marcos Vinicius

Com Lula lá, Paramirim vive hoje um dia histórico

João Ricardo (Avante), prefeito de Paramirim, decretou feriado hoje no município, com Lula, Jerônimo e mais quatro ministros (Rui Costa – Casa Civil, Valdez Góes – Infraestrutura, Jáder Filho – Cidades e Sidônio Palmeira – Comunicação) lá.

– Temos a necessidade de interditar ruas e vias por questões de segurança, mas também é um dia histórico na nossa cidade.

Jerônimo completa a sua 305ª viagem. Pergunta a Adolfo Loyola, secretário de Relações Institucionais: a opção de Lula e Jerônimo por pequenos municípios é estratégia?

– A Bahia não é apenas os 20 maiores. Governamos para o povo e as cidades pequenininhas merecem nossa atenção.

Félix bota emenda para turbinar a ajuda à Igreja de São Francisco

A tragédia na Igreja de São Francisco, no coração do Centro Histórico de Salvador, mexeu com o orgulho dos baianos. Devoto de São Francisco, o deputado federal Félix Mendonça (PDT) afirmou que vai incluir no Orçamento Geral da União, uma emenda individual para ajudar na recuperação do patrimônio.

– Outros colegas deputados também disseram que vão seguir o mesmo caminho. É preciso, mas que nunca, assegurar recursos em defesa do nosso patrimônio histórico e cultural. Ainda mais eu, que tenho devoção por São Francisco.

Noutras palavras, a tragédia que vitimou Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos causa intensa comoção nos baianos em geral e também em figuras mais próximas do Centro Histórico, há muito rogando por um olhar mais rigoroso no conjunto. A ironia é a tragédia justamente num ponto que é jóia rara.

ViaBahia sai na vantagem

O deputado federal Leur Lomanto (UB) se diz encucado com o valor da indenização que o governo federal vai pagar a ViaBahia para romper o contrato das concessões das BRs 324 e 116: R$ 681 milhões pelos ativos não amortizados e mais R$ 80 milhões pela desistência de todas as disputas:

– É um absurdo, que após 15 de maus serviços, prejudicando a população, a concessionária ainda saia com uma indenização dessa.