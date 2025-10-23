Deputados se dizem temerosos em encarar ex-prefeitos endinheirados

Plenário da Alba - Foto: Divulgação | Agência Alba

Adolfo Menezes (PSD), ex-presidente da Assembleia, botou a boca no mundo: disse que tem ex-prefeito com mais de R$ 15 milhões no gatilho para disparar ano que vem na tentativa de se eleger deputado estadual.

A fala dele bateu bem entre colegas. Um outro comentou que um grupo de parlamentares buscou o procurador geral de Justiça que comanda o Ministério Público estadual, Pedro Maia, para pedir que ele mande verificar: alguns ex-prefeitos estão fazendo pré-campanha com aviões próprios.

Exagero? Deputados garantem que não. 2026, afirmam eles, será uma das campanhas mais caras da história e isso já dá para saber agora, embora as eleições ainda sejam em outubro do ano que vem.

Efeito emendas – Dizem eles que além do crime organizado estar cada vez mais se infiltrando na política, ainda há outro ingrediente que está falando forte, o efeito emendas.

Afirmam que deputados federais estão irrigando cofres municipais de forma nunca vista, o que abre chances para desvios que já são perceptíveis a olho nu.

Na Bahia, dos 63 deputados estaduais, seis já anunciaram a disposição de disputar um mandato de deputado federal, Maria Del Carmen (PT) já disse que não vai mais disputar mandato, quer botar o filho, e Nelson Leal (PP) também cogita desistir.

Tem ainda Binho Galinha (PRD), que está preso e dificilmente se candidatará. O consenso: 2026 será uma briga diferente, para o mal.

Adolpho Loyola diz que não sabe quantos prefeitos mudaram

Pergunta a Adolpho Loyola, secretário das Relações Institucionais do governo estadual: quantos prefeitos ligados a ACM Neto já mudaram para Jerônimo?

– Sinceramente, não sei. O que eu posso dizer com certeza é que este ano Jerônimo recebeu em seu gabinete 100 prefeitos. Deles, 15 eram do União Brasil.

Loyola disse que até agora também não houve tratativas sobre mudanças de partido entre deputados.

É certo, por exemplo, que quatro dos seis deputados estaduais que o PP elegeu em 2022 vão mudar, só não sabem para onde, embora Niltinho, o líder do grupo, diga que o PSB é uma possibilidade.

O PL de Bolsonaro elegeu quatro em 2022, mas em 2026 só terá Leandro de Jesus e Diego Castro. Raimundinho da Jr, que vai para federal, e Vítor Azevedo também, mas a única coisa certa é que no PL não ficam.

Feira perde Celso Castro

O advogado Celso Castro, um dos arautos do velho MDB nos tempos da ditadura militar, época em que Chico Pinto e Colbert Martins, o pai, comandavam a oposição em Feira de Santana, morreu ontem aos 83 anos.

Também professor de direito, Celso marcou época pela coerência como acadêmico e político, sempre na esquerda No enterro dele ontem, apesar das fortes chuvas, deu muita gente.

Mulheres entre a caneta e o poder, o documentário

Filho do jornalista Antonio Jorge Moura e da jornalista Carmela Talento, o cineasta Daniel Talento pinçou da convivência com a mãe a inspiração para botar no ar o documentário “Entre a Caneta e o Poder: Mulheres no Jornalismo da Bahia”, que será exibido hoje (19h30) no Cine Teatro 2 de Julho.

O filme tem depoimentos das jornalistas Carmela Talento, Mariluce Moura, Isabel Santos, Jaciara Santos, Mônica Bichara e Joana D’arck, mais participação especial do jornalista Emiliano José, que segundo Daniel, formam o retrato de um tempo.

– Elas são pioneiras num cenário em que a ditadura militar impunha a censura e o jornalismo era um campo dominado por homens.

REGISTROS

Fórum da Indústria 1

Que a indústria baiana está na era digital é certo como sem dúvida. A questão é destrinchar como ela impulsiona a competitividade e o que fazer para estar atualizada sempre. É esse o foco da 5ª edição do Fórum da Indústria, que a Fieb e o Sebrae realizam segunda (13h30) no auditório da Fieb.

Fórum da Indústria 2

O 5º Fórum da Indústria terá como foco essencial o E-commerce e a Inteligência Artificial. Nele estarão representantes das maiores plataformas digitais da América do Sul, líderes empresariais e especialistas em tecnologias, que compartilharão suas experiências.

Luto em Valença

Valença se encheu de tristeza ontem com a notícia da morte de Luzimar Santos da Paixão, a Mara, que marcou época com o Restaurante da Mara, uma referência gastronômica em frutos do mar. O restaurante será tocado pelos filhos.

Lunar cancelada

A série Lunar, que a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) realiza em parceria com a Escola de Música da UFBa, com mais uma edição prevista para ontem, foi cancelada por causa das chuvas. Suely Temporal, a presidente da ABI, diz que a segurança do público e da equipe é fundamental.