Deputados vão ao embaixador do Canadá na briga contra a ViaBahia | A TARDE

Em guerra contra a Coelba, pelo grande volume de queixas contra a empresa de distribuição de energia na Bahia e a ViaBahia, concessionária das BRs 324 e 116, deputados estaduais baianos redifinem suas estratégias para enfrentar a situação.

São caminhos opostos. Com a Coelba, abriu-se o diálogo. Thiago Guth, o novo presidente da Neoenergia, a empresa que administra a Coelba concessionária da distribuição de energia, recebeu ontem uma comitiva das Comissões de Infraestrutura, Agricultura e Defesa do Consumidor.

O deputado Eduardo Salles (PP), diz que o encontro foi bastante proveitoso.

— Falamos com a Coelba que ela precisa abrir canais de conversas com o pessoal do turismo, da indústria, do agronegócio e os pequenos, que tem ligações monofásicas e precisam de trifásicas, para poder fazer poços artesianos. O Thiago Guth se comprometeu a trabalhar nessa direção.

Internacionalização —Já com a ViaBahia é o oposto. Não tem diálogo e os deputados decidiram tomar outros caminhos. Vão a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Tribunal de Contas da União (TCU) e também procurar o embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis, já que é o grupo canadense Roadis que controla a concessionária.

— Vamos internacionalizar a questão. A ViaBahia ganha tudo na justiça, até nos impedir de fazer manifestação. Queremos contar ao embaixador como a empresa do país dele age aqui.

Colaborou: Marcos Vinicius

Tromba d’água sacode Feira

Um fortíssimo temporal sacudiu Feira de Santana na manhã de ontem. Medição oficial: 71 mm em apenas uma hora, tanta água que assustou.

Coincidiu que ontem foi divulgada uma pesquisa lá e ao avaliar a administração do prefeito Colbert Martins (MDB) deu pouco mais de 71% de reprovação.

Os dois 71, o da chuva e o da rejeição, viraram sensação na mídia da Princesa.

Erro da Globo entra em pauta

O Jornal Nacional, da Globo, noticiou sábado que o VLT de Salvador estava com 11 anos de atraso e desperdiçando dinheiro. No final, William Bonner desmentiu e pediu desculpas.

O VLT está sendo bolado há três anos. E o dinheiro gasto foi só com projetos.

Mas ontem o deputado Robinson Almeida (PT) atacou:

— Não sei se foi barrigada ou má fé. Mas ficou muito mal para a Globo.

Sandro surfa com o cacau

E eis que o deputado Sandro Régis (UB) entrou ontem na sessão da Comissão de Agricultura da Alba e foi efusivamente saudado pelos colegas. Eduardo Salles (PP) se antecipou:

— Meus parabéns, cacau a R$ 800 a arroba!

E Sandro, corrigindo.

— R$ 720.

Ricardo Rodrigues (PSD):

— Então teremos o 1º deputado milionário.

Sandro é cacauicultor.

Ivana se diz candidatíssima, mas se Adolfo for, vai atrás

A deputada Ivana Bastos (PSD), que não esconde a pretensão de tornar-se a primeira mulher a presidir a Assembleia da Bahia, tirou de letra ao ser abordada ontem sobre a PEC da Reeleição, que em tese, permite ao atual presidente Adolfo Menezes (PSD), postular uma nova reeleição para permanecer no comando da Casa.

— E aí, Ivana, como você está convivendo com a PEC da Reeleição?

— Do meu ponto de vista tudo corre absolutamente normal. Se Adolfo puder ser candidato, voto nele. Se não for, espero a recíproca.

A eleição para a diretoria da Alba só vai acontecer em fevereiro do ano que vem, mas a PEC da Reeleição antecipou o debate.