Disputa em Camaçari descamba para a Alba, com tiroteio verbal

Abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia - Alba - Foto: Sandra Travassos/ALBA

A Assembleia carimbou ontem a tese de que o 2º turno em Camaçari botou o duelo político baiano de 2026 na pauta. Deputados de governo e oposição se acusaram de envolvimento com o crime organizado e também teve bate boca por conta dos evangélicos, tudo embalado pela disputa eleitoral.

A poeira subiu quando Alan Sanches (UB), líder da oposição, se disse indignado porque a TV Alba divulgou entrevista do governador chamando os deputados de oposição de ‘oportunistas’ pelas críticas à segurança. Uma declaração de ACM Neto associando a campanha de Luiz Caetano ao crime organizado também entrou na fita.

Robinson Almeida (PT) foi na rebatida:

– Bruno Reis ganhou em todas as áreas em que o crime organizado é forte em Salvador.

No jogo –O líder governista, Rosemberg Pinto (PT), equilibrado, disse que sem dúvida criminosos entraram no jogo de todos os lados. E o problema requer a atenção de toda a sociedade.

A sessão de ontem seria para apreciar dois pedidos de empréstimo do governo, mas o assunto ficou para a semana que vem. Até porque o bate boca com os evangélicos no bolo se deu entre Júnior Muniz (PT) e Samuel Júnior (Republicanos) sobre quem estava com quem lá. No conjunto, algo que nunca se viu, o eleitoral se sobrepujou ao oficial.

Como diz Moreira da Silva, em Rei do Gatilho: ‘Depois do tal duelo ninguém sabe quem morreu, eu digo que foi ele e ele diz que foi eu’.

Colaborou: Marcos Vinicius

Caetano fora de entrevista

Luiz Caetano, o candidato do PT em Camaçari, não foi à entrevista na TV Bahia. Chegou a confirmar, depois alegou ‘conflito de agenda’.

Adversários malharam, aliados não gostaram. E no embalo do tititi os dois bateram na mesma tecla: e o debate no dia 25 na mesma TV Bahia, ele vai ou não vai?

Segundo jornalistas lá do trecho, ‘Caetano ficou infugível’. Se não for, vai pegar muito mal para ele.

Sérgio Brito em Jacaraci, o caso do pedido a Deus que não deu

Faz muito sucesso no Sudoeste baiano, a partir de Vitória da Conquista, um vídeo em que Sérgio Brito, secretário da Infraestrutura e deputado federal do PSD licenciado, aparece num comício em Jacaraci defendendo a candidatura de Hanney Ladeia (PSD).

– Oh meu Deus, em nome de Jesus! Se for para Hanney fazer o mal para o povo de Jacaraci, que o afaste definitivamente da vida pública! Mas também meu pai, se for para Hanney fazer o bem para o povo de Jacaraci, que mostre o caminho mais fácil para a vitória no dia 6 de outubro!

O discurso ganhou força no pós-eleição porque Hanney perdeu. Deusdetit Rocha, o Detinho (PSDB), o adversário dele, teve 4.804 votos (50,92%) contra 4.630 (49,08%). Ou seja, foi derrotado por apenas 174.

Dizem lá que ninguém quer reza de Sérgio Brito.

Segundo Vitório, a Bahia ainda deve muito pouco

Manoel Vitório, o secretário da Fazenda da Bahia, foi ontem na Assembleia prestar contas do segundo quadrimestre de 2024 e disse o que vem dizendo: do ponto de vista da gestão financeira, a conduta da Bahia é boa.

Vitório destacou que o governo agora tem dois pedidos de empréstimo na Assembleia, um de R$ 1 bilhão e outro de R$ 600 milhões.

– A Bahia é um dos estados menos endividados do Brasil. Deve apenas 35% da receita corrente líquida, quando pode chegar a 200%. Vim aqui como fazemos a cada quadrimestre, mas aproveitamos para reafirmar que essa condição nos permite tomar empréstimos para melhorar a vida do povo.