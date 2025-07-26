Dos minerais que Trump quer, a Bahia está cheia, com o lítio incluso

Donald Trump - Foto: AFP

Após um tempo de andanças por São Paulo e mundo afora, o geólogo João Cavalcanti, o Perdigueiro, assim chamado pela expertise em farejar minas, está de volta à cena baiana e chega com boas notícias: o Vale do Paramirim, no pedaço que vai de Caetité a Ibipitanga, englobando mais de 50 municípios, tem lítio da melhor qualidade.

– É igual ao das minas de Elon Musk, em Nevada, dos melhores do planeta.

Ainda há vantagens adicionais. Lá nos EUA Musk entrou em litígio com os índios Sioux. E cá, em Minas também tem, mas incrustrado em rochas de granito, para tirar tem que triturar e cá a conversa é bem diferente:

– Na Bahia o lítio está em argilas iônicas, no barro. É só passar água que ele vem.

Vulcões baianos –Cavalcanti, que já fez parcerias com o banqueiro Daniel Dantas e a família Moraes, de Antonio Ermírio de Moraes, da Votorantim, diz que o mix dos minerais estratégicos é vasto e a Bahia tem.

– Um aparelho celular, por exemplo, tem 37 minerais. E o lítio está entre eles.

Nos estudos baianos ele aponta que a Bahia tem cinco vulcões extintos, todos na Chapada Diamantina, e isso é um potencial excepcional.

Minerais críticos e estratégicos são assim chamados porque não são tão fáceis de achar, mas são fundamentais para as tecnologias atuais e futuras. Além do lítio, estão também o nióbio e as terras raras.

E são em torno deles que Trump, o presidente dos EUA, sinalizou que quer negociar no bojo do tarifaço. Resta saber quem vai pegá-los.

Justiça cassa vereadores de Piraí por causa de cotas. Virou moda

A Justiça cassou esta semana os mandatos dos vereadores Diego da Juliana, este presidente da Câmara, e Betinho do Caminhão, ambos do UB e ambos acusados de fraudes nas cotas de mulheres.

Eles passam a integrar uma longa lista de acusados pelo mesmo motivo, que inclui cinco vereadores em Maragogipe, dois em Piritiba, dois em Ilhéus e três em Pilão Arcado, fora muitos processos em andamento.

Essa tal lei está produzindo uma das grandes demagogias do nosso tempo, a obrigatoriedade das mulheres que se candidatarem terem votos. Como diz um vereador de Lauro de Freitas:

– Antes, nós lutávamos para ter votos suficientes para nos eleger. Agora, temos que lutar por nossos votos e rezar para que as mulheres do partido também tenham votos. Se não, nós pagamos a conta.

E o samba vai rolar em Feira

Vai ter saculejo amanhã (a partir das 14h) na Arena do Centro Cultural Amélio Amorim, em Feira de Santana. Puxado por Mimiro Rharydade e Kareen Mendes, o Coletivo Unidos pelo samba entra em campo mais uma vez para fazer a festa.

O evento, realizando mensalmente, desta vez terá um tempero extra, segundo Mimiro, a realização de uma feirinha de artesanato. Quem for, não corre o risco de perder o ingresso. É tudo grátis.

PDT quer uma Secretaria de Jerônimo. E já fez a pedida

Luciano Pinheiro, ex-prefeito de Euclides da Cunha e pré-candidato a deputado estadual, foi o porta voz do PDT ontem num encontro quarta com o secretário Adolpho Loyola, para lembrar uma velha pedida: o partido, que deixou ACM Neto e mudou para a base de Jerônimo, quer participar do primeiro escalão.

Diz Luciano que a aliança com o governo não foi firmada com base em cargos, e sim na expectativa de formar uma base eleitoral robusta.

– Nós temos quadros qualificados, prontos para contribuir com a administração estadual.

Jerônimo diz que só vai mexer no secretariado ano que vem, já que alguns dos atuais secretários também vão para as urnas.

POLÍTICA COM VATAPÁ

A cátedra perdida

Conta Paulo Mendes, do Correio do Povo, em Minas Gerais, que na terra dele, Vila Rica, nos tempos da ditadura militar tinha uma figura notável, o

‘Sêo Turíbio’, sujeito extremamente conservador, tipo TFP (Tradição, Família e Propriedade), obviamente defensor da ditadura.

Lá um dia, escândalo em Vila Rica. A mulher de Sêo Turíbio descobriu que ele tinha um caso extraconjugal e gritou.

Imenso tititi em Vila Rica, o tempo passou e eis que lá um dia Turíbio volta aos palanques eleitorais para discursar. Falava, alguém bradou:

– E a mulher da rua?!

Turíbio enfureceu, soltou o verbo esculhambando o ‘mal educado’, viu que exagerou, parou e se desculpou:

– Meus amigos, me desculpem. Sou educado, mas de vez em quando eu perco a cátedra.

Desceu do palanque, um velhinho o abordou:

– Doutor, não ligue não. Eu também tenho uma neta que perdeu a cátedra cedo, cedo. Mas me deu um bisnetinho lindo, tão lindo que valeu a pena.