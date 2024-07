E a demagogia da proibição dos cassinos agora cai? Tudo indica

- Foto: Divulgação

No Brasil, tem a jogatina oficial com as loterias da Caixa, a privada com Sílvio Santos, Bahia da Sorte e Cia e a clandestina com o jogo do bicho. Aí resta a pergunta: por que os outros podem e só o bicho e os cassinos não?

É aí que mora uma das grandes demagogias nacionais. Tem até lei para regulamentar o pagamento de impostos para jogos on line, mas em nome dde uma suposta moralidade prevalece outra lei, determinada em 1945 por Eurico Gaspar Dutra que proíbe os jogos de azar.

Na época, o cassino do Copacabana Palace, no Rio, fechou. E junto com ele o do Grande Hotel de Cipó. Semana passada a CCJ do Senado aprovou o velho projeto que legaliza o bicho e os cassinos. Passou apertado, 14 a 12, mas Lula já avisou: ‘se chegar em minhas mãos eu sanciono’.

restrição —E a Bahia tem a expectativa com a possibilidade de reabertura dos cassinos? Até Dutra proibir, tínhamos aqui o Grande Hotel de Cipó, hoje o gigante quase abandonado.

Para reabrir novos fala-se na Costa do Sauípe, litoral norte, em Porto Seguro, no sul, Salvador e na Chapada Diamantina, mas o secretário Maurício Bacelar (Turismo, diz que o cenário aponta um otimismo limitado:

— Ainda não temos nenhuma manifestação de interesse, mas pelo que entendi, a lei só vai permitir um na Bahia. E é óbvio que o local escolhido será um que já tenha infraestrutura, principalmente aerportuária. Estamos aguardando para ver no que vai dar.

Colaborou: Marcos Vinicius

Tesouro premia a Bahia pela gestão fiscal. E Jerônimo adora

Pela segunda vez a Bahia conquista a nota máxima A do Tesouro Nacional em gestão fiscal, desta vez para a qualidade das informações contábeis e fiscais produzidas pela Secretaria da Fazenda.

No final de 2023 o governo baiano já tinha recebido avaliação máxima da Secretaria do Tesouro pela capacidade de pagamento, o que significa excelência na gestão das contas públicas.

Para Manoel Vitório, secretário da Fazenda, essas premiações “conferem relevo à qualidade e consistência quanto à excelência do trabalho realizado pela equipe da Sefaz”.

É por conta do momento que a Bahia vive na área financeira oficial que a oposição esperneia com os pedidos de empréstimo de Jerônimo, mas vai ter mais. Semana passada Jerônimo enviou para a Alba um pedido de empréstimo de R$ 350 milhões junto ao BNDES. É o oitavo da gestão dele.

Tristeza em dose dupla

A morte domingo de Antonio Carlos Ferreira de Abreu, o Cacau, secretário de Serviços Públicos de Lauro de Freitas, bateu forte na cidade, em via de mão dupla. Ele tinha apenas 45 anos e causou profunda consternação. Até mesmo a vereadora Débora Régis (UB), adversária da prefeita Moema Gramacho (PT) cancelou as atividades. Noutra banda, o cancelamento do Arraiá de Ipitanga. Os ambulantes muito lamentaram, pelos prejuízos.

Deputados devem voltar hoje, após canjica e milho

Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia, até tentou abrir a sessão ontem, mas não deu. De deputado, só tinha ele. Mas mesmo assim abriu o microfone para se queixar da bancada governista, toda ela ausente (como a oposição):

— Alguns estão em Cachoeira acompanhando Jerônimo. Outros ainda estão por aí pelo interior, comendo canjica e milho.

A expectativa é a de que hoje a Alba volte a funcionar para apreciar o projeto que reestrutura a Defensoria Pública do Estado e também um novo pedido de empréstimo de Jerônimo. A questão é que nesse semestre a Alba só tem hoje e amanhã. A partir de segunda entra em recesso, depois vem a campanha.