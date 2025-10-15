E a Overclean enrosca também o deputado Dal. Em 2026, vai feder

Deputado federal Dal (União Brasil) - Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

A Assembleia estava em plena sessão ontem à tarde quando caiu a notícia bomba: a PF havia acabado de abordar Dal, deputado federal, no Aeroporto de Salvador, novo lance da Operação Overclean.

Na real, não foi bem uma prisão, foi uma condução coercitiva, dispositivo processual que obriga a pessoa a estar perante uma autoridade policial ou judicial, após ter sido intimada e não aparecer, sem justificar. O STF até já considerou tal dispositivo inconstitucional, mas o fato objetivo é que foi aplicado e politicamente o estrago já está feito.

Adalberto Rosa Barreto, o Dal, é empresário, dono de uma rede com mais de 150 postos de gasolina. É de Amargosa e, para enfrentar o prefeito Júlio Pinheiro, que é do PT, em 2018 se elegeu deputado estadual pelo PCdoB, até que se ‘ajustou’ e, em 2022, se elegeu deputado federal pelo UB, ao lado de ACM Neto.

BOMBA – E foi justamente por esse viés que a notícia teve efeito bombástico na Alba. Claro que os deputados são cautelosos ao falar da Overclean, até porque os tentáculos dela estão apanhando gente de todos os lados. Mas até agora os mais fortemente atingidos são políticos do UB. Ontem, um deputado comentou que, com certeza, a Overclean vai bater forte nas eleições do próximo ano. E ressalvou: “Seja lá com quem for, vai feder”.

Brumado pede socorro contra linha de trem que corta cidade

Fabrício Abrantes (Avante), prefeito de Brumado, no sudoeste baiano, conta que se encontrou com Lula duas vezes no intervalo de duas semanas, no início do mês, em Brasília, na Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, e na semana passada na inauguração da BYD, em Camaçari.

Em ambas conversou rapidamente com o presidente e nos dois casos pediu apoio dele para tirar a linha férrea operada pela VLI que corta a cidade, com os trens sempre transportando minérios.

– É como se fosse um corpo estranho no cenário urbano, totalmente fora de tom. Fabrício se diz confiante numa solução.Lula passou a bola para Rui Costa, ministro da Casa Civil, que é baiano.

Que ironia. O nome Brumado vem de bromo, que garimpeiros de ouro do Rio Brumado usavam para relatar perda ou engano. Hoje, minério lá é transtorno.

Leandro explica ausência sexta

O deputado Leandro de Jesus (PL) subiu ontem à tribuna da Assembleia para justificar a ausência da sessão extra de sexta passada que autorizou a continuidade da prisão do deputado Binho Galinha (Patriota), quando foi chamado de ‘fujão’ pelo colega Junior Muniz (PT).

– Eu já estava em Teixeira de Freitas quando soube da convocação. Mas ele (Binho) é da base do governo, então que se resolvam por lá.

Em novembro, o Aristides inaugura uma nova torre

Dia 27 de novembro, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, o Hospital Aristides Maltez, uma das grandes referências do Brasil contra o câncer, contará com bom reforço. Vai ganhar uma nova torre, construída em terreno doado pelo governo na gestão Rui Costa, com dinheiro de doações, recursos bancários e próprios.

Com 255 leitos, 20 de UTI, 18 apartamentos de oncopediatria, oito de cuidados paliativos e quatro de hemodiálise, o HAM atende 3,5 mil pessoas por dia e recebe pacientes dos 417 municípios baianos. A médica Maria Romilda Maltez, presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer, diz que a nova torre não apenas é uma evolução arquitetônica, mas ampliação e melhoria do atendimento.

REGISTROS

Vacarezza feirense

Deputado estadual e depois duas vezes federal por São Paulo, o médico Cândido Vacarezza vai receber amanhã (19h) o título de Cidadão Feirense, na Câmara de Feira de Santana, iniciativa do vereador José Carneiro (UB). Vacarezza é natural de Senhor do Bonfim, mas familiares dele moram em Feira, aonde ele sempre vai.

Duas barragens

A Cerb já definiu, via licitação, a contratação da UFC Engenharia para estudar a situação das barragens de Ponto Novo e Pindobaçu, grandes responsáveis pelo abastecimento de Ponto Novo, Filadélfia e Pindobaçu. As duas sofrem muito nos últimos meses. O problema: água pouca, por falta de chuvas.

Capital do Citrus

Inhambupe vai virar a Capital do Citrus,segundo o deputado Vitor Bonfim (PV). Foi o jeito que ele achou de não competir com Rio Real, que já é a Capital da Laranja, conforme projeto apresentado em março pelo deputado Adolfo Menezes (PSD).

Hemodiálise em Porto

Porto Seguro está em vias de inaugurar nova clínica de hemodiálise. Guto Jones, secretário de Turismo, diz que muitos dos que sofrem com insuficiência renal não vão lá por falta disso.

