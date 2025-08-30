E a população de Salvador caiu mesmo? Há controvérsias, mas vá lá

Segundo o IBGE, a população de Salvador, hoje é estimada em 2.564.204 habitantes - Foto: Raphale Muller | Ag. A TARDE

Diz o IBGE que a população de Salvador, hoje estimada em 2.564.204 habitantes, diminuiu em quase cinco mil habitantes. Será que caiu mesmo?

A pergunta aí vem do leitor Adriano Ribeiro, morador do Largo 2 de Julho, que se diz desconfiado das estimativas do IBGE.

Mariana Viveiros, chefe de disseminação de informações do IBGE, diz que sim e atribui o fato a migração para municípios como Lauro de Freitas e Camaçari.

A mudança seria motivada pela busca de melhor qualidade de vida. Mas as desconfianças de Adriano têm a ver. Ele lembra que em 2020 a pandemia atrapalhou o Censo,que foi realizado em 2022 mesmo com Bolsonaro, então presidente, demonstrando evidente má vontade cortando verbas.

CRIME EM CENA – E há outro ingrediente. J. M. C., que em 2022 trabalhou no Censo, como recenseador, diz que em alguns casos foram impedidos de transitar pelos bairros, como Engenho Velho de Brotas e Nordeste de Amaralina, graças ao temor do crime organizado, que em alguns casos mostrou sua face sem eira e nem beira.

Seja como for, o fato objetivo é que os números expostos pelo IBGE não merecem confiança como antes. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) chegou a forçar o Congresso a criar nova lei tirando do Censo, pelo menos provisoriamente, a condição de critério básico para a definição do repasse do FPM, do qual 80% dos 417municípios dependem.

Eden agora só em Brasília

Eden Valadares passa a presidência do PT da Bahia na próxima sexta para Tássio Brito e agora vai cuidar da Secretaria de Comunicação do PT nacional, em Brasília.

– Aliás, eu não vou, eu já estou. Esta semana só venho a Salvador para passar a presidência estadual.

O cargo de Eden é importante no partido, o mesmo de Lula, que ano que vem vai tentar o quarto mandato como presidente, recorde absoluto.

O MST invade áreas da Ceplac

Uaquim Silva, diretor do Movimento Invasão Zero, se diz indignado com o destino das estações de pesquisa da Ceplac, o órgão que cuida dos estudos científicos da lavoura cacaueira: estão sendo invadidas por pessoas que se dizem membros do MST.

– Eles estão ocupando terras e danificando o material de pesquisas agrícolas. Isso ocorre justo no momento em que o cacau vislumbra novos tempos.

Nas redes, a reza por votos

Eis que o deputado federal Sargento Isidório (Avante) encontra o vereador em Salvador Jorge Araújo (PP) e começa a rezar para Jesus tirar os votos dele.

Jorge foi o mais votado em 2024, com 36.065 votos. Ele até começa dizendo a Isidório da votação, mas quando vê a oração, reage:

– Tá repreendido pelo sangue de Jesus. E grita: ‘Sai’, como quem diz xô Satanás. A gravação está bombando nas redes.

Na homenagem a Marielza, a eleição do TJ no cardápio

A sessão solene realizada ontem na Alba para a entrega da Comenda 2 de Julho à desembargadora Marielza Brandão, iniciativa do deputado Niltinho (PP), foi uma festa muito prestigiada. Presidida pela presidente da casa, a deputada Ivana Bastos (PSD), também lá estava a presidente do TJ-Ba, Cynthia Resende, que ao ser abordada sobre a sucessão dela, com os desembargadores Jatahy Fonseca e José Edvaldo Rotandano, foi light.

– Não é o momento para falar nisso agora. Presente no ato, Rotandano também foi light.

– A eleição no TJ caminha tranquila, como deve ser. Temos candidatos bons, pessoas que têm a contribuir. Nossos pares decidirão.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Chapéu de Couro

Contava Sebastião Nery que José Bonifácio Dantas, o Chapéu de Couro, fundador de Itamaraju (em 1961), vizinho de Porto Seguro, terras que Cabral viu, como dizem lá, era muito amigo de João Goulart, companheiro de partido, o PTB, foi a Brasília visitar o presidente, veio o golpe militar de 1964, Jango caiu e ele caiu por tabela.

Mas ficou como figura querida na cidade, lutador em favor dos pobres explorados por agricultores num regime quase escravagista.

E logo depois Chapéu de Couro se candidatou a deputado, desembarcou em Itamaraju, chegou no meio da praça, subiu num banco de jardim, bradou:

– Olha, não precisa palanque não. Quem for meu amigo se aproxime, quem não for pode ficar espiando pelo buraco da fechadura. Eu acabo de vir da Bahia e sou candidato a deputado. Meu número é 1338, viu? Puxou o revólver do bolso e repetiu:

– 1338. Não dá para esquecer, 13 de loteria esportiva, 38 do meu revólver! E atirou para cima.

