E a vitória de Trump lá influencia cá? Os bolsonaristas festejaram

A eleição de Donald Trump nos EUA vai influenciar aqui no Brasil? A vitória dele lá deu intensa repercussão no planeta, e na Assembleia da Bahia também foi o prato do dia. A questão é exatamente saber até que ponto isso influencia de fato.

Claro que a polarização entre esquerda e direita já é um fato, lá e cá. Lula disse que preferia Kamala Harris e Bolsonaro, óbvio, o amigo Trump. Na Alba, o fato reverbera no mesmo tom.

Fala a deputada Olívia Santana, que é do PCdoB:

– O resultado das eleições nos EUA é uma lástima para a humanidade. A ascensão da extrema direita, que representa os interesses da indústria bélica e alimenta guerras, é retrocesso.

Fala Leandro de Jesus (PL), que é bolsonarista.

– Fiquei acompanhando o resultado das apurações a noite inteira. Trump terá também os conservadores com maioria no parlamento e no Supremo Tribunal. Esse resultado abre boas perspectivas para 2026.

Coincidências –A direita festeja porque Bolsonaro e Trump são amigos. Mais que isso, ambos se afinam ideologicamente. Quando Trump perdeu em 2020, Bolsonaro levou mais de uma semana calado.

Lá, os aliados de Trump invadiram o Capitólio (o Congresso) e cá teve o 8 de janeiro. Claro que não é mera coincidência. A questão: Trump ganhou lá. E Bolsonaro tem chances em 2026? Ele já disse que é candidato e o filho Eduardo que a história pode se repetir cá. Será? Se a lei lá fosse como a de cá, Trump nem seria candidato. Bolsonaro tem isso no caminho.

Colaborou: Marcos Vinicius

Eriton rumo ao governo

Eriton Ramos (PP), o prefeito eleito de Candeias, está negociando para integrar a base do governo com aval do prefeito Pitágoras Ibiapina (PP), que o apoiou contra Marivalda da Silva (PT).

Pitágoras era governista, em 2022, apoiou ACM Neto, mas este ano fez campanha só, por isso sente-se à vontade para caminhar por onde achar melhor. Ele é um dos que se despedem do mandato no time dos bem avaliados.

Enquanto isso, o PL da Bahia vive dias de futricas internas

Enquanto Donald Trump vence nos EUA, na Bahia, o PL, partido de Bolsonaro, está em atritos internos, numa discussão que inclui troca de farpas e se fala até na expulsão dos deputados estaduais Vítor Azevedo e Raimundinho da JR.

Em 2022, o partido elegeu quatro estaduais, além dos dois acima citados, mais Diego Castro e Leandro de Jesus. Os dois primeiros ficaram com o governo e os dois últimos são bolsonaristas-raiz.

Nas brigas de agora se fala até na expulsão de Diego, alvo de críticas do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), junto com a médica Raíssa Soares, que disputou o Senado na chapa com João Roma.

Fala Diego:

– Meu desempenho incomodou muita gente.

Fala Leandro:

– Os desentendimentos começaram antes das eleições, mas não estou bem a par.

Pintadas vai ao Rio mostrar no G20 a força do licuri

O licuri, a palmeira sertaneja que impera na caatinga, vai ser atração na Feira da Cúpula do G20, de 14 a 16 no Rio. A Rede Pintadas irá participar do encontro como representante do Centro Público de Economia Solidária (Cesol), da Bacia Jacuípe. Para a reunião, 264 propostas foram inscritas, sendo selecionados 146 expositores, como cooperativas, associações e editoras.

O mix a ser exposto pela Rede Pintadas inclui a amêndoa natural do licuri, com sal, caramelizada, cocada e também o biscoito, lançado recentemente. Solange Paixão, coordenadora do Cesol da Bacia do Jacuípe, se diz muito orgulhosa.

– Sem dúvida, é um momento de muita importância para a Bacia do Jacuípe.