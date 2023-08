E Ana Paula fica como vice de Bruno? Pode ser, mas tudo aberto

Enquanto os aliados de Jerônimo batem cabeça tentando escolher um nome para candidato em Salvador, Bruno Reis, o prefeito que vai tentar a reeleição, vive outro dilema: mantém ou não Ana Paula como vice?

O próprio Bruno desconversa, mas candidamente, tipo ‘adiante a gente vê isso’. E a resposta, embora pareça que nada diz, indica uma situação óbvia: vai depender de como estará o cenário em 2024.

Em miúdos, se ele chegar até meados do ano que vem como está hoje, absoluto na liderança das pesquisas, nada impede. Mas se o cenário mudar, a pauta do jogo também muda, do ponto de vista dele.

Pros e contras —No entorno de Bruno, avalia-se que Ana Paula é gente boa, mansa e pacífica. Pessoalmente não tem voto, e esse é o ponto contra, mas é do PDT, partido de centro esquerda que apoia Lula, o que também convém a Bruno.

E o cacife político dela vem justamente do partido (que tem também o deputado federal Leo Prates). Ano passado, Ana Paula foi candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes e por conta disso amealhou simpatias entre aliados pelo país afora.

O deputado federal Félix Mendonça Jr, presidente estadual do PDT, diz que Ana Paula, também secretária de Saúde de Salvador, forma ao lado de Bruno um time de primeira divisão na política. ‘Não tem porque não ser ela’.

No entorno de Bruno se avalia que Ana Paula já está testada e aprovada, muito diferente de Célia Sacramento, a vice do primeiro mandato de ACM Neto, que chegou na reta final reprovada e acabou rifada.

Morte do garoto Gabriel força Lauro de Freitas a cancelar festa

Moema Gramacho (PT), prefeita de Lauro de Freitas, até organizou festa para comemorar domingo os 62 anos de Lauro de Freitas (antes era Santo Amaro de Ipitanga, Salvador), mas decidiu cancelar tudo. Motivo: o assassinato do garoto Gabriel, de 10 anos, pela PM, no bairro de Portão.

Ontem foi dia de intensa comoção e Moema disse estar muito triste. ‘Só temos a lamentar. É o tipo da coisa que não deveria acontecer’.

Mas acontece. Ivanilson Gomes, morador de Lauro, aliado de Moema, conta que no São João estava em Gandu com Jerônimo participando do Arrastão do Sabiá quando um PM, junto de Jerônimo, empurrou bruscamente um cidadão, o que motivou uma reprimenda do próprio governador:

— Ele perguntou ao policial: ‘O que é isso, rapaz? Isso é forma de tratar as pessoas?

Se com um empurrão já ficou mal, o que diria agora?

Para Heraldo, nada a mudar

Aos 81 anos, Heraldo Rocha, que é médico, agora quase aposentado da política após cinco mandatos de deputado estadual, usa as redes sociais para dar os seus pitacos.

Esta semana ele deu mais um, justamente falando sobre Ana Paula, a vice de Bruno.

— Por que mudar? Ana Paula, a nossa vice e secretária da Saúde, exerce com competência e segurança todas as funções designadas pelo nosso prefeito.

Enfim, a Praça Mandela tem um trato, com o lixo lá

Nelson Mandela, o líder sul-africano que virou um ícone mundial na luta contra o racismo, visitou Salvador em novembro de 1991, recebido no aeroporto de Salvador com cartazes ‘A casa é sua, irmão’. Em 1996 Lídice da Mata, então prefeita, inaugurou na Liberdade, bem na entrada do Plano Inclinado, a Praça Nelson Mandela, com direito a estátua. Daí em diante foi esquecida, Mandela foi ‘engolido’ por barracas e bem em frente, ainda na pista, um contêiner de lixo adornando o cenário.

A praça está sendo recuperada, Mandela veio para frente e no lugar que ele vai ficar, a placa: ‘Reconectar – Salvador Memória Viva’. Carol Muniz, moradora lá, diz que a vizinhança ficaria muito grata se tirassem do visual a memória viva, do lixo.