E Bolsonaro, como fica para 2026? Aliados se dividem, petistas idem

- Foto: Evaristo Sa / AFP

Dizem nos meios políticas que o melhor adversário para Lula em 2026 é Bolsonaro e a recíproca é verdadeira, é tudo que os bolsonaristas querem. Elementar: um chamando o outro de ladrão e o outro chamando de golpista, eles se retroalimentam.

Normal em disputas polarizadas, como esteve o Brasil nas duas últimas eleições entre petistas e bolsonaristas. Agora a questão é saber como Bolsonaro e seus seguidores reagirão politicamente ao turbilhão de acusações que pesam sobre o líder, o que inclui intenções assassinas.

Segundo o deputado Robinho (UB), que não esconde ser simpatizante de Bolsonaro, o melhor é Bolsonaro abrir mão de um candidatura e deixar a coisa fluir para um candidato da direita que seja competitivo. Até porque, o consenso dita que em 2026 ele estará inelegível.

Nnodddno -Por aí, a direita estrila alguns nomes. O melhor deles é Tarcízio Freitas (Republicanos), o governador de São Paulo e também de Ronaldo Caiado (UB), governador de Goiás.

Mas há outras teses, como a do deputado federal Zé Rocha (UB). Ele acha que Bolsonaro, mesmo inelegível, vai manter a candidatura até o fim, para na hora H, tirar o time e botar a mulher Michelle ou um dos filhos.

Num cenário desses, Tarcízio estaria mais preocupado com a sua reeleição em São Paulo do que topar a briga.

E 2025 começa assim, Lula com a popularidade em baixa e Bolsonaro em vias de parar na cadeia. Os dois lados confiam que farão o duelo de 2026.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em matéria de grana a Bahia segue equilibrada, diz Vitório

Manoel Vitório, secretário da Fazenda, foi ontem a Comissão de Finanças da Alba prestar contas do último quadrimestre de 1924 e carimbou uma velha boa notícia: as finanças baianas seguem no mais perfeito equilíbrio.

Ele disse que a Bahia deve 37% da Receita Corrente Líquida, a lei não permite que ultrapasse 200%, mas ano passado o Rio de Janeiro ultrapassou, com 211%, contra 185% do Rio Grande do Sul, o recordista anterior, 163% de Minas Gerais e 125% de São Paulo, por sinal, o único Estado do país que supera a Bahia em investimentos públicos.

– As contas estão equilibradas e isso é uma tradição para nós.

Bendita tradição, ressalte-se. A era do PT, já dizia Rui Costa, herdou da era ACM um estado financeiramente equilibrado, muito diferente do Rio, o maior devedor, onde a tradição é ex-governador na cadeia.

STF começa a julgar Adolfo

O STF começa a julgar sábado a liminar o mérito da questão envolvendo a terceira reeleição do deputado Adolfo Menezes (PSD), para a presidência da Alba.

O julgamento começa virtual e termina dia 28, o sábado da próxima semana, presencial. Caso Adolfo perca, também se saberá se a deputada Ivana Bastos (PSD) permanecerá na presidência por ser a vice eleita ou se haverá nova eleição.

Mulheres mandam na Alba com Hilton tentando melar

A deputada Ivana Bastos (PSD) presidiu ontem a sua primeira sessão na Alba, solenemente conduzida por quatro das nove colegas deputadas, que com ela compartilharam a mesa sob aplausos dos deputados. Fala ela:

– De forma histórica, chegamos aos 190 anos com uma mulher sentada no cargo de presidente e mais quatro sentadas a mesa e representando todos os deputados.

Mas o deputado Hilton Coelho (PSOL), o autor da denúncia que resultou no afastamento de Adolfo Menezes (PSD) e na ascenção de Ivana, botou sal onde deveria ser açucar.

– A eleição precisa ser refeita. Não podemos ter uma nova presidência nesta sem legitimidade.