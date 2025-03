E como vai ficar o PP para 2026? Na Bahia, tudo indica, vai implodir

João Leão, deputado federal - Foto: Carol Garcia | Secom Governo

Pergunta a João Leão, hoje deputado federal, que nos oito anos do governo de Rui Costa foi vice-governador: tem alguma chance do senhor, junto com o PP, voltar a fazer um acordo com o governo na Bahia?

– Comigo, não. Eu já fiz aliança com o PT e saí da história muito decepcionado.

Os outros dois deputados federais, Mário Negromonte Júnior, o presidente estadual, e Cláudio Cajado, dizem que esperam para ver, mas ambos admitem que ficar com o governo é uma possibilidade.

Já entre os seis estaduais, o cenário é mais pró-governo. Niltinho e Hassan dizem que são e preferem continuar na base, Eduardo Sales e Felipe Duarte são mais cautelosos, mas seguem a mesma linha, Nelson Leal admite que vai mudar de partido e só Antonio Henrique afirma que primeiro vai conversar com Leão.

Fusão – Essa situação se configura no cenário de hoje, mas outros ingredientes apontam uma situação mais complicada. O partido já decidiu formar uma federação ou fazer uma fusão. Até a semana passada haviam duas possibilidades, o Republicanos ou o União Brasil de ACM Neto.

O Republicanos já descartou a ideia, não quer federação ou fusão com ninguém. Com o UB, as conversas continuam e é uma possibilidade. Dá para achar que o PP iria todo de mão beijada para o UB de ACM Neto?

Se assim for, o mais provável é uma implosão. Hoje, a tendência é que a maioria dos estaduais fiquem com o governo. E aliados de Neto admitem que o racha seria inevitável.

Republicanos não quer saber de união com nenhum partido

A decisão do Republicanos de não se fundir ou confederar com o PP não diz respeito apenas ao caso em apreço, mas a todos os partidos. A agremiação entende que é muito mais vantajoso continua só.

Quem nos diz isso é o deputado estadual José de Arimatéia. Ele afirma que segundo as avaliações internas o Republicanos teria muito mais a perder.

– Temos um partido com boa capilaridade. Os outros partidos, na sua maioria, têm pouca gente, três ou quatro nomes, que acabam chegando na frente e levando o mandato que seria nosso.

Hoje na Bahia, o Republicanos tem três deputados federais (Márcio Marinho, Alex Santana e Rogéria Santos) e três estaduais (José de Arimatéia, Jurailton Santos e Samuel Júnior). O partido avalia que pode perder espaço.

REGISTROS

Maldição no sertão 1

A morte do vereador Neilton Rocha (PDT), de Euclides da Cunha, domingo último, 59 anos, vítima das complicações de um infarto, chocou o sertão. Era uma figura querida, e provocou lamentos gerais. No rastro do incidente, sobrou para Diego Costa (PDT), o 1º suplente.

Maldição no sertão 2

Ocorre que em 2020 Diego também ficou 1º suplente pelo PDT e assumiu porque o vereador Júnior da Pax morreu, também de infarto. E agora a história se repete. Dizem nas redes lá que se em 2028 Diego ficar na 1ª suplência é melhor entregar logo, antes da posse.

Heraldo Rocha

Carioca de Itaperuna, mas baiano desde sempre, o médico Heraldo Rocha, quatro vezes deputado estadual entre 1991 e 2011, vai receber hoje (10h) a Comenda 2 de Julho da Assembleia. A iniciativa foi do deputado Júnior Nascimento (UB).

Patriota home-office

A ideia do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) de se licenciar da Câmara e ir passar um tempo nos EUA para evitar uma suposta prisão, bateu forte nas redes. Os petistas dizem que se isso acontecer ele se tornará o primeiro patriota home-office do Brasil.

*Com a colaboração de Marcos Vinícius