E eis que em 2024 Isaac faz história, é medalha de ouro em teimosia

Nestes tempos de judicialização plena no jogo político, Isaac Carvalho, de Juazeiro, faz história. Em 1º de julho, quando foi a Feira de Santana, Lula chamou Zé Neto, o candidato do PT a prefeito, de ‘teimoso’ por estar entrando na sexta tentativa de eleger-se. Se o foco é teimosia, Isaac botou Zé Neto no chinelo.

Depois de perder na justiça uma coletânea de ações para livrar-se da inelegibilidade, ele fez acordo com o MP confessando a dívida e, num último e inédito lance, tentou afastar o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Juazeiro, José Goes Silva Filho, porque não deu a celeridade que ele quer para viabilizar a candidatura.

Em Juazeiro, Isaac liderou todas as pesquisas e se pudesse ser candidato, era favorito. Mas vai ser candidato? Amanhã será oficialmente lançado pelo PT, que compartilha a teimosia, embora na cidade ninguém acredite na candidatura.

Coisa velha — Convém lembrar que em 2018, já inelegível, Isaac ainda no PCdoB se candidatou a deputado federal. Apesar dos sucessivos apelos para desistir ante a indefinição jurídica, teimou, teimou, teimou, se candidatou, teve mais de 100 votos e a justiça anulou tudo.

Ele culpou o partido, o PCdoB, por suposta falta de empenho. E mudou para o PT. Talvez por isso o partido tanto insista em mantê-lo candidato, mas com certeza por isso é que Jerônimo não põe os pés lá.

Dizem que Jerônimo, com boas obras a inaugurar, na infraestrutura e na saúde, sabe que o cenário é uma cumbuca. E se por isso já não bota os pés lá, muito menos as mãos.

Centro de Convenções dá boa turbinada turística em Salvador

Julio Ribas, CEO da Vinci Airports, assumiu semana passada a coordenação da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-Ba com os ventos soprando a favor. A boa brisa vem do Centro de Convenções de Salvador.

Prestes a completar cinco anos, o CCS festeja a estratégia que recolocou Salvador na prateleira de congressos nacionais e internacionais. Só este ano vai receber 17 congressos que serão realizados pela primeira vez cá.

A expectativa é que esses eventos reúnam um público superior a 60 mil pessoas. São Congressos de diversos segmentos, com ênfase na área médico-científica, a exemplo da Semana Brasileira do Aparelho Digestivo e do 56º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial.

O pessoal da GL Events, que administra o CCS, diz que esses dois eventos são tidos como os maiores da América Latina.

A presença das baleias a cada dia vai virando festa

As baleias jubarte estão fazendo a festa no litoral baiano, para a alegria de milhares de pessoas que se divertem com o avistamento de baleias e também pelo pessoal do Projeto Baleia Jubarte, como o oceanólogo Paulo Rodrigues, que celebra o aumento da população. ‘Antes eram mil indivíduos que se limitavam ao Parque de Abrolhos e ao Espírito Santo, hoje o espaço vai de Sergipe a São Paulo’.

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, diz ter presenciado uma cena fantástica na Baía de Todos-os- Santos: no quintal de casa, viu duas baleias quando passeava de canoa.

— Eu vi elas a 20m, passaram por debaixo da canoa e seguiram na direção do Farol da Barra.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Ferreira Brito

Enquanto viveu, o Coronel Ferreira Brito deu as cartas na política de Ribeira do Pombal. Prefeito quatro vezes, elegeu quatro dóceis sucessores, recorde absoluto na Bahia de 1946 para cá, 40 anos de poder.

Não era atrabiliário, muito pelo contrário, misturava sagacidade, artimanhas e sutilezas para amealhar simpatias e obter resultados.

E por aí lá um dia, ele procurou Lomanto Júnior, governador, para pedir um prédio escolar, obteve a autorização, mas esbarrou na negativa do secretário de Educação, Alaor Coutinho. Motivo: falta de dinheiro.

Voltou para Pombal e de lá passou o telegrama para Lomanto:

“Prezado governador.

Comunico-lhe nossa impossibilidade de construir o prédio do Colégio Hildete Lomanto, uma justa e sincera homenagem de nossa terra à digníssima primeira dama dos baianos, por falta de verbas, como nos disse o secretário Alaor Coutinho.

Cordialmente,

Ferreira Brito – prefeito

Até hoje a Escola Municipal Hildete Lomanto está lá, na Avenida Hildete Lomanto.