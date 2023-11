E eis que Wilson Andrade vai à China mostrar o que a Bahia tem | A TARDE

Presidente da International Organization of Natural Fibers, a Info, ou Organização Mundial de Fibras Naturais, um braço da ONU com sede em Amsterdã, na Holanda, o baiano Wilson Andrade, está arrumando as malas para ir à China.

Vai a Beijing, a convite do Institute of Bast Fiber Crops, da Chinese Academy of Agricultural Sciences, para falar na conferência internacional, dias 7 e 8 próximos, quando falará sobre os ajustes científicos da produção de fibras como bambu, coco, sisal, madeira, juta, piaçava e cânhamo no rumo da tendência mundial da vez, a descarbonização.

Ele cita, por exemplo, que o Cimatec do Sertão abre enormes expectativas para o setor, especialmente com o sisal, mas há ainda perguntas a responder.

– O sisal, por exemplo. No processamento ele absorve carbono ou não? Se sim, ótimo, isso é bom. Mas ainda não temos as respostas.

Afinação – É justamente esse o o xis da questão, ajustar o processo de desenvolvimento baiano no setor à tendência mundial de desenvolvimento sustentável.

O evento lá na China tem como foco a disponibilização de uma plataforma para agregar a troca de experiências. Wilson ressalva que a China é grande produtora e exportadora de fibras naturais e tem avançado bem nas pesquisas, até com a criação de novos produtos.

Informações serão disponibilizadas no Brasil na segunda semana de março de 2024, quando acontecerá na Bahia a reunião do Intergovernamental Group on Natural Fibers, da FAO.

— Estamos pavimentando os caminhos do futuro.

Políticos em Salvador de olho na plenária do PT. É a união em jogo

Na agenda de Jerônimo consta que hoje ele vai a Laje e Jiquiriçá. Tem agenda em Salvador, mas amanhã, domingo. Ou seja, pela banda oficial, se ele vai aparecer na plenária do PT, é à tardinha. O senador Jaques Wagner também não disse se vai ou não vai, mas talvez vá.

A grande expectativa da plenária estadual do PT que se realiza hoje no auditório da Alba é exatamente saber o que os dois vão dizer para a militância após a notícia de que os teriam selado um acordo em favor de Geraldo Júnior, do MDB, como o candidato governista em Salvador. Wagner disse a amigos que é fake.

Na melhor das hipóteses, o caso atrasou a definição do candidato governista para encarar Bruno Reis. Jerônimo, já que não haverá definições unilaterais, vai ouvir o Conselho Político. E acha que até o fim de novembro tudo estará definido. A questão é agora é o humor do PT.

Em Conquista, ‘a mãe tá on’

Sempre citada como forte candidata a vice, ou da prefeita Sheila Lemos (UB) ou do deputado Valdenor Pereira (PT), a vereadora Lúcia Rocha, que lidera as pesquisas em Vitória da Conquista, ganhou apoio ostensivo do partido dela, o MDB. As ruas da cidade estão com outdoors dizendo: ‘A mãe tá on! E não é vice de ninguém’.

Lúcio Vieira Lima, presidente de honra do partido diz não ser ‘abestalhado’ para abrir mão dela na cabeça.

Que tal em 2024 fazer duas Fenagros? A Faeb admite

Após soltar notas de repúdio contra o cancelamento da Fenagro, Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb), pontua dois aspectos:

1 – Não é só o agronegócio quem perde, e sim toda a teia que envolve o evento, como os hotéis que lotam com gente de todos os cantos, a agricultura familiar e os pequenos negócios do entorno, dentro e fora do Parque.

2 – A esta altura, nem que se queira.

Humberto com a palavra:

– Acho que faltou diálogo..

E seria possível em 2024 fazer duas Fenagros?

— Sim, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Mas com diálogo.