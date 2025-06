E já que a Bahia só respira o forró, Hassan pede olho vivo nas BRs

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Jerônimo lançou o São João da Bahia, sábado último, em Tanhaçu, no sudoeste baiano. Foi lá, mas podia ser em qualquer um dos quase 300 municípios baianos que entram por todo esse mês nos domínios do forró,seguramente a maior festa no estado.

Só de visitantes, a Bahia espera mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Se contar os baianos que pululam de uma cidade para outra, além das incursões nas zonas rurais, serão mais de 3 milhões de pessoas pra lá e pra cá. Na BR-324, a Salvador-Feira, são esperadas mais de 300 mil pessoas. O deputado Hassan (PP), que é de Jequié, diz que o governo deve redobrar as atenções, aí e também na BR-116.

– O que se quer é que o trânsito flua bem e em paz.

CANCELAS – Uma das sugestões dele é que as cancelas dos pedágios desativados, dois na BR-324 e quatro na 116, fiquem abertas. Não foi ouvido. Já é decisão da política que vão ficar fechadas, o que, segundo o deputado, é sinal de muitos transtornos.

– Teremos engarrafamentos monumentais. Conversei sobre isso com o governador e ele ficou de falar com o ministro Renan Filho (Transportes). Teremos um parangolé anunciado. Jequié, por exemplo, já está em festa desde o fim da semana passada. Lá, o forró começa com os festejos do Santo Antônio, já em andamento, que se somam ao São João e ao São Pedro. No entorno de Jequié, na BR-116, o movimento já está bem acima do normal.

Prefeitos do PDT ajustam com Rowenna promessa de Jerônimo

Prefeitos do PDT, sob a batuta do coordenador do movimento municipalista do partido, vão se reunir, quinta, em café da manhã com a secretária Rowenna Brito (Educação). Pauta: tratar do acordo feito com eles por Jerônimo em abril.

Quando o PDT decidiu apoiar o governo, Jerônimo disse que ia transformar os partidos governados pelo PDT numa referência em educação. E lembrou Leonel Brizola.

Quem estará lá, também, é o secretário-geral do partido, o ex-deputado Severiano Alves, ex-prefeito de Saúde e autor de um livro recente sobre educação, a preferência dele.

Aliás, no encontro de abril Severiano foi a sensação. Quando Jerônimo o viu, falou publicamente:

– Ô Severiano, que prazer em saber que você está vivo!Severiano foi deputado federal três vezes e, hoje, aos 82 anos, está vivíssimo. E ativo.



Na Alba, um dia sem glória

Participando de evento da Unale, em Orlando, EUA, a deputada Ivana Bastos (PSD), que fica lá até sexta, passou para a vice, Fátima Nunes (PT), a presidência da Alba, que não funcionou ontem.



A sessão da tarde foi aberta pelo deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, que nem da mesa diretora é. Abriu e fechou logo. A razão é óbvia: não tinha ninguém. Até parece que São João já chegou.

REGISTROS

Buracos na Linha

Quem viajou, ontem, pela Linha Verde levou um susto. Entre Praia do Forte, em Mata de São João, e o Conde, ainda em território baiano, a pista estava cheia de ‘panelas’, ou buracos provocados pelas últimas chuvas. “Tem para todos os tamanhos”, relatou um usuário

Prêmio Movimentaiyê



A Associação dos Ex-deputados da Bahia, presidida por Otoniel Saraiva, realizará, quinta à tarde, na Alba, a entrega do Prêmio Movimentaiyê de Visibilidade Social 2025, que homenageará profissionais de destaque em saúde e trabalho social.

Tainá na cultura

Tainá Santos e Pedro Sonsão, respectivamente, presidente e vice do Conselho Estadual de Cultura da Bahia até 2027. Eles foram eleitos, sexta passada, em pleito que teve como mediador o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

Forró do mar

Enquanto os quatro cantos da Bahia respiram forró, em Itacaré, point turístico da Costa do Cacau, o tchan é a Taça Brasil de Surf, que será realizada de 16 a 22/06 na Praiada Tiririca. Evento é importante para o acesso à elite do esporte, o Dream Surf.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS