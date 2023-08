E Jerônimo vai impondo o jeitão republicano. Na oposição cai bem

Com pouco mais de sete meses de governo Jerônimo Rodrigues já deu para os meios políticos um recado claro: se na época de Rui Costa havia uma queixa generalizada sobre o pouco caso no atendimento a deputados, com ele é diferente.

Jerônimo atende deputados aliados até pelo zap. E com os opositores, o tratamento é republicano, respeito no cumprimento de ritos como o pagamento de emendas, vezes com a presença dos próprios na entrega de tratores, ambulâncias e afins.

Terá sido por isso que ACM Neto disse que ‘não estão fazendo oposição como deveriam’? O encontro que Neto realizou segunda com aliados suscitou muito falatório, com os aliados da base governista dizendo que os oposicionistas levaram ‘um pito’ e os oposicionistas dizendo que nada disso, até porque Neto não tem condições de exigir nada.

TEMPO NOVO —Picuinhas à parte, o fato é que a postura de Jerônimo é unanimidade. Júnior Muniz (PT) diz que ele já impôs a sua marca.

— Sim é sim, não é não, sem delongas, mas sempre com boa vontade.

Luciano Simões Filho (UB) é bastante suscinto:

— Que ele é melhor que Wagner e Rui não há dúvidas.

Pedro Tavares (UB) admite com uma ressalva:

— Jerônimo é elogiado porque faz o que todos deveriam fazer, cumprir o pagamento das emendas.

E Alan Sanches (UB), o líder da oposição na Alba, carimba.

— Somos oposição e continuaremos na oposição, mas que Jerônimo dá um bom tratamento, isso é.

Na vereança de Salvador

Diz o deputado Júnior Muniz (PT) que seja lá quem for o escolhido da base do governo que vai enfrentar Bruno Reis ano que vem na disputa em Salvador terá uma situação bem mais confortável no que diz respeito ao número de candidatos a vereador.

— Bruno teve em 2020 em torno de 1.300 candidatos a vereador, agora terá no máximo 300. Já os partidos da base do governo vão ficar com mais de 700.

Republicanos, PDT, UB e PSDB com tempero baiano

Os deputados federais Márcio Marinho, Félix Mendonça Jr, Paulo Azi e Adolfo Viana, respectivamente presidentes do Republicanos, do PDT, do UB e do PSDB, almoçaram ontem em Brasília, mas o cardápio teve tempero baiano. Na mesa, as eleições de 2022.

Eles discutiram a situação nas principais cidades e fizeram um pacto de não agressão, mas no caso de Salvador, todos de olho na vice de Bruno Reis, mas nada fechado.

Marinho gostaria de ter a vaga, Félix quer manter Ana Paula, a atual vice, Azi quer todos unidos e Adolfo postula mais espaços.

Hoje, todos estão no entorno de Bruno e o ponto principal é resolver, mantendo a união.

Alba se organiza para olhar a Coelba. A expectativa é ruim

O contrato de concessão da exploração da rede pública de energia da Coelba com o governo está em fase de contagem regressiva. É de 30 anos e expira dentro de três anos. E o que se vê no cenário não é bom.

Nas grandes cidades, postes abarrotados de fios. Em muitos pontos da Bahia, muito mais no oeste, a situação é caótica. O pessoal pede energia e não tem.

Esse painel aí é traçado pelo deputado Eduardo Salles (PP), que decidiu criar uma subcomissão para focar o olhar na Coelba.

— No oeste é um horror. O agronegócio está travado, quer se expandir e não tem a quem apelar. O que esperar de uma empresa que está há três anos de vencer o contrato? É algo preocupante.

Segundo Eduardo, a subcomissão será democrática. Terá um representante de cada segmento, a Coelba inclusa.

REGISTROS

Reflexo racista

Dizem que notícia é tudo aquilo que foge do normal e por aí, a posse da advogada Edilene Lobo como ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob muitos aplausos foi por um detalhe especial: ela é a primeira negra a ocupar o posto. Olha quantos males o racismo nos impõe. Só agora?

Olho no trânsito 1



Thiancle Araújo (PSD), prefeito de Castro Alves e também presidente da Federação dos Transportes Públicos da Bahia (FECBAHIA), firmou parceria com a presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Contran), Margareth Gramacho. Foco: a redução de mortes no trânsito.

Olho no trânsito 2



As duas instituições vão trabalhar programas e projetos que abordem educação, fiscalização e engenharia de tráfego. A ideia é engajar os municípios num trabalho conjunto com os órgãos estaduais do setor.

Comendador Cyro



Cyro de Mattos, escritor baiano com 65 obras publicadas (em vários países), vai receber hoje (15h) da Assembleia a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da Casa. A proposta é do deputado Marcelinho Veiga (UB).