E Lula dá a volta por cima? Quem é a favor acha que sim. O resto, não

Dizem que Lula ainda tem gás para sair do mau momento - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Dizem que Lula ainda tem gás para sair do mau momento, mas não dá a impressão de que está descendo a ladeira de vez?

A pergunta aí vem de um político da velha guarda que não quer se identificar ‘para não ter lado’, o que ele sempre teve. Ou seja, pensa que pode fazer ilações se transformarem em verdade.

Duas coisas a pontuar:

1 – Adversários do PT em geral e também os de cá disseminam a ideia de que Lula desce a ribanceira a olho nu.

2 – Os de cá acham que Jerônimo vai na mesma pegada, ‘não tem cara’.

O discurso aí é alimentado pela oposição, bolsonaristas, aliados de ACM Neto e por aí. Um sinal de que 2026 já dá o ar da graça.

Ciclo –Nas últimas pesquisas pela primeira vez na história o governo de Lula é reprovado na Bahia. Ontem, pesquisas divulgadas mostram que a tendência de queda continua. É isso que alimenta o discurso oposicionista, o que é normal, mas objetivamente ainda é cedo para prognósticos.

No mais, o jogo da política é como o jogo da vida, obedece um ciclo, nascer, crescer, viver e morrer, sendo que na política ele é bem mais rápido.

Lula teve sua primeira vitória em 2002, assumiu em 1º de janeiro de 2003, lá se vão 22 anos em que ele é figura de proa. É o único presidente da história do Brasil preso acusado de corrupção, mas também o único a se eleger presidente três vezes. Importa saber como ele terminará 2026, se nova vitória, ou o fim. O resto é discurso político.

Robinson Almeida presidente do PT? Questão está em pauta

Como Eden Valadares, presidente estadual do partido, já disse que não será candidato a reeleição na eleição que acontecerá em julho, exatamente por defender a renovação, um dos nomes que entraram em cena é o do deputado Robinson Almeida.

Vai topar? Ele não diz que sim e nem que não, isso depende de muita conversa no partido, especialmente com os grandes líderes, Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo.

Mas um fato é objetivo. Robinson engrossa o coro dos petistas e tem sido um crítico da forma como o PT se insere no jogo do governo.

– Otto Alencar cuida do PSD, Lídice da Mata do PSB, mas quando chega em Jerônimo, a figura principal do partido, ele cuida de todos.

Os insatisfeitos dizem que o PT só perde. Já teve 15 deputados estaduais, hoje tem 9, 10 federais, hoje são 7 e 90 prefeitos, hoje 50.

Marcelino, o líder do PT

Com a iminente ascensão da deputada Fátima Nunes (PT) para a 1ª vice-presidência da Assembleia, ficou vaga a liderança da bancada do PT, com nove deputados, o mesmo número do UB, ambas as maiores da Casa. O deputado Rosemberg Pinto, líder do governo e também do PT, quer Marcelino Galo, que ainda não decidiu, mas topa.

– Se a bancada me quiser, eu vou. Mas primeiro temos que eleger Fátima.

Com Toffoli, a Alba vive dia vip. E Ana Laura junto

E já que a sessão especial de hoje para a entrega de títulos de Cidadão Baiano a Dias Toffoli, ministro do STF, e Paulo Gonet, procurador da República, fará a Alba viver um dia vip, com as presenças das mais altas autoridades do Estado, a artista plástica Ana Laura, que constrói a sua arte com moluscos bago de jaca, peguari e conchas, está na ponga fechando a semana na exposição Amazônia Azul com chave de ouro.

– Todo o material que uso vem da Baía de Todos-os-Santos. O peguari vermelho, por exemplo, em Madre de Deus é tempestade.

Ela faz a ressalva que tem apoio do Inema. E também que apesar da beleza, os quadros não estão à venda. ‘Quero engordar o acervo’.

REGISTROS

Cartel da gasolina 1

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, já avisou: se o preço dos combustíveis subirem muito acima do valor de mercado, como já vem ocorrendo, vai ‘mexer’. Ou seja, interferir para tentar evitar. Carimba a tese dos que, como o ex-vereador Waldemar Oliveira, dizem não entender a alta sem que nada justifique.

Cartel da gasolina 2

Políticos dizem que o caso merece mais atenção citando que em Minas Gerais os supostos cartéis dos combustíveis vêm causando sucessivos rebuliços com o Ministério Público na cola. No Brasil é praxe maus exemplos se alastrarem. Esse é o medo.

Pancadinha lá?

O deputado Pancadinha (SD), que ano passado disputou a eleição para prefeito de Itabuna, contra o governista Augusto Castro (PSD), postou foto alegre e sorridente ontem ao lado de Jerônimo na reinauguração do Hospital São Lucas. O fato suscitou muito tititi, de que ele está mudando de lado.

Duelo animal

Diz o deputado Luciano Araújo (SD) que no sertão virou rotina cães atacarem bodes e carneiros, ferindo ou matando. A solução será discutida em audiência pública da Comissão de Agricultura em Nova Fátima.