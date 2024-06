E na partilha do forró, tudo como sempre, Lei da Zabumba esquecida

- Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

Zé de Zulmira, o fundador da Associação dos Forrozeiros da Bahia, vive momentos difíceis, internado no Hospital Aristides Maltez, enfrentando um câncer e problemas cardíacos. Justo ele, que é um arauto na defesa dos pequenos, está fora de combate.

Os forrozeiros rezam em dose dupla, pela vida de Zé de Zulmira e pela sobrevivência deles próprios. Eles reclamam quer perderam espaço para forrozeiros de outros estados. Os daqui, só foram contemplados ‘os da cozinha do governo’.

A situação revela outro detalhe. A chamada Lei da Zabumba, proposta, aprovada e promulgada festivamente em 2015 por Marcelo Nilo, então presidente da Assembleia, nunca foi cumprida, pelo contrário, está esquecida.

Zelito Miranda — A Lei nº 13.368/2015, batizada de Lei da Zabumba, prevê que 60% dos recursos das festas de grande expressão no estado, como São João e Carnaval sejam destinadas aos artistas que expressam a cultura baiana e regional.

Zelito Miranda, um dos grandes do forró baiano, falecido em agosto de 2022, dizia que a situação dos pequenos no São João é por demais complexa. ‘Todo mundo passa por isso e tem que engolir calado, porque se falar, vira maldito total, aí é que não é contratado mesmo’.

Os forrozeiros, os pé de serra, como ressalvam, dizem que a Lei da Zabumba significou a esperança do resgate da nossa diversidade cultural nos festejos juninos. Até a esperança está se esvaindo.

Colaborou: Marcos Vinicius

Diego Castro admite que o PL está tendo dificuldades na Bahia

Pergunta ao deputado Diego Castro (PL), que ao lado de Leandro de Jesus (PL) compõe o time dos bolsonaristas raiz da Assembleia: e quantos prefeitos o partido espera eleger?

— É um cenário para prefeito é muito confuso. Imagine que tem até candidato do partido dizendo que não é bolsonarista. Agora, no que diz respeito a vereadores, estamos bem. Achamos que faremos um bom papel.

Em 2020, com Bolsonaro ainda na presidência da República, o PL elegeu 20 prefeitos, os municípios mais expressivos, Jânio Natal em Porto Seguro e Ednaldo Ribeiro em Cruz das Almas.

Em Porto Seguro, Jânio se coloca como candidato a reeleição contra a ex-prefeita Cláudia Oliveira (PSD), a líder nas pesquisas. E em Cruz, em 2020 Ednaldo destronou o prefeito Orlando Peixoto (PT), que agora quer ir a forra.

Biblioteca em Dias D´Ávila

Os 380 estudantes da Escola Claudionor Simões do Carmo, em Dias D´Ávila, ganham hoje um novo espaço para leitura lúdica, uma biblioteca com 1.200 livros.

A obra integra o projeto Cantos de Leitura, que reforma espaços em escolas, cooperativas e comunidades, feito pela Rede Educare com patrocínio da Basf via Lei de Incentivo a Cultura do Ministério da Cultura. ‘É tudo que almejamos’, diz a diretora Sheila Darc Ferreira.

‘Um namorado para Drika’, campanha na alma da Alba

Lembra daquela saquê que em meados do ano passado apareceu ma praça de entrada da Assembleia Legislativa? Virou o xodô da casa.

Alguns a chamam de Elisabeth Bishop, uma das mais consagradas poetisas da língua inglesa do século passado, ou simplesmente Drika. Funcionários levam comida, ela passa bem. E por conta disso agora está na pauta dos fãs. Teve uma primeira ninhada com 20 ovos, os servidores levaram. Agora ela está lá choca, numa ninhada com 19 ovos, com um detalhe incômodo: não vão germinar por falta de pai. Ontem, Dia dos Namorados, funcionários lançaram a campanha ‘Um namorado para Drika’. Dizem que Beth Wagner, funcionária, já se comprometeu em arrajar.