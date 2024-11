E na UPB, já tem sete candidatos, com mulheres também querendo

- Foto: Ascom UPB / Divulgação

Dos 417 municípios baianos 60 tem prefeitas. O recorde foi na década passada, com 64, mas em relação a 2020 o número cresceu, eram 54. E entre as que aí estão, Kitty Guimarães (Avante), de Taperoá, já anunciou: quer a presidência da UPB.

A entidade que congrega os prefeitos baianos, hoje sob a batuta de Quinho de Belo Campo (PSD), realiza a eleição dia 1º de fevereiro e os reeleitos e eleitos já estão na briga pela vaga dele.

Kitty é mais um entre sete outros nomes postos: Gustavo Carmo (PSD), de Alagoinhas; Eures Ribeiro (PSD), de Bom Jesus da Lapa; Augusto Castro (PSD), de Itabuna;’ Danilo Sales, o Danilo Delicinha (PCdoB), Phellipe Brito (PSD), de Ituaçu; e Beto Pinto (MDB), de Medeiros Neto.

Desafio –Se diz na UPB que o cargo de presidente normalmente é ocupado por um prefeito já reeleito, por uma razão: o cargo tem extensa agenda, exige muitas viagens e os novos ainda estão se situando, o reeleito já está com a máquina engatilhada.

Kitty, que já conversou com Jerônimo, de quem é amiga, diz ter a seu favor o trunfo da rearrumação política, com o Avante, o partido dela, no cenário.

– O PSD já governa a UPB por dois biênios. Está na hora de uma alternância entre os partidos da base governista.

A questão é que o PSD, do senador Otto Alencar, elegeu 115 prefeitos. Tem hoje dois senadores, Otto e Angelo Coronel, e também a presidência da Alba, com Adolfo Menezes. Ela aposta que está na hora de sobrar uma fatia para os outros.

Colaborou: Marcos Vinicius

E em Aporá, Carine de Ataíde celebra vitória em dose dupla

Carine de Ataíde (Avante), a prefeita reeleita de Aporá, celebrou uma dupla vitória nas eleições deste ano. Além de ter vencido o pleito contra Josevaldo Oliveira (MDB) com 764 votos de frente ainda viu a derrota do vereador Denilson Macedo (PP), com quem protagonizou uma grande.

Carine inventou um projeto chamado Domindo com o Povo. Todo dia ela entrava numa casa qualquer, patrocinava o jantar e dormia nela. Foi aí que o vereador criou polêmica ao subir na tribuna da Câmara e bradar:

– Se ela ficar grávida vai ter que fazer o DNA.

O caso rendeu intensa polêmica inclusive com uma queixa na polícia da prefeita contra o vereador. Na eleição, Denilson ficou lá atrás, em 15º lugar numa Câmara de 11 com 361 votos, sem nenhuma chance de assumir.

Dizem que as pragasde Carine contra ele colaram.

Homenagem a Dr. Nilzo é ‘muito justa’, diz Graciliano

O advogado Graciliano Bonfim, procurador geral da Assembleia da Bahia, diz que a homenagem que a casa vai prestar hoje ao cardiologista e cientista baiano Nilzo Augusto Mendes Ribeiro, o Dr. Nilzo, com a entrega da Comenda 2 de Julho, ‘é uma das mais justas e meritórias já concedidas aqui’.

– Ele é um cientista que honra a Bahia. Botou o Hospital Santa Isabel no topo. Quando Adib Jatene era ministro (governo FHC, 1995) dizia que se tivesse um problema de saúde não o levasse para São Paulo e sim para o Santa Isabel.

A concessão da honraria, iniciativa do deputado Nelson Leal (PP) foi aprovada a mais de cinco anos e foi Graciliano quem desengavetou ‘por amizade e respeito’.

TJ-Ba volta a Porto Seguro

A Corregedoria Geral de Justiça do TJ-Ba decidiu retomar as investigações sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo a 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Porto Seguro.

O esquema, conforme as denúncias, envolveria juízes, advogados, promotor, empresários e gente da Prefeitura. Lá se diz que a decisão é oportuna, já que Porto Seguro e região sofre com a violência e invasão de terras.