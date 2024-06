E o Congresso liberou o direito de mentir? É o que ficou parecendo | A TARDE

Certa vez perguntaram a Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, então deputado federal: o que o senhor acha da mentira na política?

— Quem disser que não mente, já está mentindo.

E ele está certo. A mentira faz parte, com uma ressalva: ela também, como tudo na vida, tem hierarquia moral. Vai das mentirinhas, aquelas inocentes brincadeiras para fazer rir, até ao lado cavernoso, a injúria, a calúnia e a difamação.

Em setembro de 2021, ainda presidente da República, Jair bBolsonaro vetou o projeto que imputava como crime quem dissiminasse informações falsas, ou comunicação enganosa em massa, com pena de até cinco anos de prisão para o autor. Eis que agora, a Câmara dos Deputados manteve o veto e por larga maioria, 317 a 139.

Viva as fakes —Entre os 27 dos 39 baianos presentes em plenário, 17 votaram a favor da derrubada e 10 contra. Os do PSD de Otto Alencar em peso ficaram com o sim, alinhando-se com Capitão Alden e Roberta Roma, ambos do PL de Bolsonaro, e os do UB de ACM Neto.

Uma ressalva: se a mentira é inerente ao jogo, como diz Maluf, convém lembrar que agora ela está potencializada pela chamada sociedade em rede. Se já disparam fakes news aos montes em episódios como a pandemia da Covid e a tragédia no Rio Grande do Sul, imagine isso em campanhas eleitorais, que pela própria natureza são guerras com tiroteios verbais.

Fica a sensação de que a mentira se empoderou. E a lei para coibi-las recuou. Será que estamos involuindo?

Colaborou: Marcos Vinicius

Manuel Rocha puxa deputados para ir ver a Bahia Farm Show

Ex-prefeito de São Félix do Coribe, no oeste baiano, conhecedor da expansão e dos entraves do agronegócio por lá, deputado estadual e presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, o deputado Manuel Rocha (UB) diz que está organizando uma comitiva de deputados para ir a Bahia Farm Show, em Luis Eduardo Magalhães, que será aberta segunda (vai até dia 15).

— A Bahia Farm Show é a vitrine do agronegócio em todo o Norte e Nordeste, a segunda maior do Brasil. Vamos dialogar com os produtores, entender os problemas e correr atrás das soluções.

A Bahia Farm Show exibe novas tecnologias, mas os produtores se queixam que a falta de energia e estradas ruins travam muito o crescimento, que é bom, mas poderia ser bem melhor.

Lá tem até produtor que ganhou na justiça o direito de puxar um ‘gato’ de energia.

Em Eunápolis, tudo embolado

Dissemos anteontem que Robério Oliveira (PSD), ex-prefeito de Eunápolis, é pré-candidato, mas está inelegível, e que o ex-prefeito Neto Guerrieri (Avante), lançado esta semana, iria fazer a diferença na disputa com a prefeita Cordélia Torres (UB).

Jonas Mendes, filho da terra, manda uma correção. Neto Guerrieri também está com pendências na justiça, ou seja, inelegível. Juridicamente, o cenário é todo embolado.

Sisal, entre o tempo novo e o trabalho quase escravo

O deputado Luciano Araújo (SD), que é de Conceição do Coité, reuniu-se com o procurador chefe do Ministério Público do Trabalho, Maurício Brito, para discutir a ameaça de parada dos motores na região do sisal. Ele pilota a formação de um grupo com o MPT, trabalhadores e industriais.

— A cadeia econômica regional não pode parar.

Mas Hélio Carneiro, que pilota a rádio Sabiá FM e está de olho nas movimentações culturais da região, diz que o problema é muito mais complexo.

— A questão é que da forma como a exploração está configurada, não de agora, mas desde sempre, é algo análogo a escravidão. Temos que marchar é para o novo tempo, o da utilização total do sisal.

Publicações relacionadas