E o forró do tempo em que soltar balão era poesia se ajusta e segue

Em agosto de 2022, pouco mais de um mês depois do São João, a data maior dos forrozeiros nordestinos, Zelito Miranda nos deixou. Domingo passado, foi a vez de Zé de Zulmira, o da banda Forró dos Frutos Nordestinos, fundador da Associação dos Forrozeiros da Bahia, que estava no Hospital Aristides Maltez, partir, justo agora, na boca do São João.

Os dois marcaram nosso tempo na cultura nordestina, vivendo a era em que o forró se adaptou ao politicamente correto ‘sem ingratidões com a era em que o crime não era crime’.

Olhe pro céu Ele citava a música Olhe pro céu, de Luiz Gonzaga. E dizia cantarolando: ‘Olhe pro céu meu amor/ Vê como ele está lindo/ Olhe pra aquele balão multicor/ Que lá no céu vai sumindo’...

— Já viu? Soltar balão virou crime, mas a força da cultura nordestina é maior.

Zé de Zulmira dizia ter a certeza que o filho Fernandinho do Acordeon, saberia sucedê-lo na missão de honrar ‘esse belíssimo patrimônio do Brasil’.

— Não é a mudança de costumes que vai mudar o tom da reza. Antes foi proibido o balão, depois serão as bombas e depois as fogueiras. Mas a força do forró é bem maior.

No São João 2024, as sanfonas da dupla acima citada sempre estarão nos corações.

Nina Santos, uma baiana em Oxford falando sobre a IA cá

A pesquisadora baiana Nina Santos, diretora do Aláfia Lab, estará hoje e amanhã no Brazil Fórum UK, em Oxford, na Inglaterra, ao lado do ministro Roberto Barroso, presidente do STF, e do também pesquisador baiano Tarcízio Silva,, para discutir a Inteligência artificial nas eleições brasileiras. O evento, conhecido por debater questões cruciais sobre a vida brasileira, terá as palestras transmitidas pelo Youtube do Brazil Fórum UK.

— A Inteligência Artificial adiciona uma nova camada de desafios para pensar como construir uma sociedade democrática na era digital. Como a IA afeta nossas eleições? Como usá-la para dimninuir as desigualdades? Aí estão alguns dos pontos que discutiremos. Além disso, ver dois baianos , negros, numa mesa sobre esse tema em Oxford com o presidente do STF, dá enorme satisfação pessoal.