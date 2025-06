E o projeto que acaba eleição de 2 em 2 anos passa? Há controvérsias

Urna eletrônica utilizada no Brasil pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Foto: Reprodução | Abradep

E teremos eleições em 2026 e 2028, como prevê o calendário, ou o projeto que estabelece eleições de cinco em cinco anos com fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos vai passar e mudar o jogo? A deputada Alice Portugal (PCdoB) acha que sim.

– Há o sentimento de que o tempo entre uma eleição e outra é muito curto. E por conta disso a discussão principal é sempre eleição.

Já o deputado Leo Prates (PDT) diz que não é algo tão consensual assim.

– Sou a favor de acabar a reeleição, mas quando se fala em eleições para todos os níveis ao mesmo tempo, a coisa muda. Numa eleição de prefeito, deputado, presidente e governador, as lideranças do interior vão dar mais atenção a qual?

SEM INCÔMODO

E é aí que está o xis da questão. Cada eleição custa aos cofres públicos, entre os gastos com a Justiça Eleitoral e as campanhas dos candidatos, algo em torno de R$ 5 bilhões, o que o senador Otto Alencar (PSD), o maior defensor da mudança entre os baianos, considera um absurdo num país de tantas carências.

Pela proposta, acaba a reeleição nos cargos majoritários, mas os mandatos passam a ser de cinco anos. Senador, que hoje tem mandato de oito anos passa para 10 anos, enquanto deputados federais, estaduais e vereadores ficam com mandatos de cinco anos e o direito a reeleição, como hoje. Seja como for, se houver mudanças já vão correr em 2026. Será?

Conquista clama por obras na parte da BR-116 que passa lá

Vitória da Conquista está falando numa só voz, a prefeita Sheila Lemos (UB), a Câmara de Vereadores e a sociedade civil, todos batendo na mesma tecla: a cidade vive sufocada nos trechos em que a BR-116 corta a cidade.

Sheila com a palavra:

– É preciso que o governo ou a nova concessionária priorize a duplicação com a construção de viadutos. Nos entroncamentos, além do tráfego intenso de veículos pesados, temos tido acidentes trágicos que cada vez mais se multiplicam.

Ela ressalva que a cidade precisa de duplicação completa do anel rodoviário. E cita que no Distrito Industrial a quantidade de vidas ceifadas é algo que oscila entre o horripilante e o ultrajante. O cenário foi exposto na audiência pública que a ANTT realizou lá. Ivan Cordeiro (PL), presidente da Câmara, faz coro com os reclames gerais.

Euclides do PV com links no PT

Embora seja do PV, partido que integra a confederação com o PT e o PCdoB, o deputado estadual Euclides Fernandes tem os seus links no PT e agora, na disputas internas do partido, tem lado. Na Bahia ele fica com Tássio Brito, em Jequié com Jodilson Bozó e em Juazeiro com Guiulio Vargas.

– São nossos amigos, que além do apreço pessoal, também merecem nosso total apoio político.

Em nome das mulheres, Ivana fecha com Marina

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente), que entrou em atrito com os senadores Marcos Rogério (PL-RO), que cassou a fala dela, e Plínio Valério (PSDB-AM), que disse não respeitar Marina enquanto ministra, ganhou o apoio amplo e irrestrito da deputada Ivana Bastos, primeira mulher a presidir a Alba.



– Foi uma covardia e é uma violência contra todas as mulheres que ocupam espaços de poder na sociedade. Marina é uma mulher pública de altíssimo respeito, empenhada em uma pauta para todos, principalmente para nossos filhos, netos e bisnetos, que é o cuidado com o meio ambiente. Marina não só merece respeito, como o lugar dela é onde ela quiser estar.

REGISTROS

Conteúdo que vende 1

Michelle Matos Rubim é jornalista, pós-graduada e pesquisadora do CEPAD/UFBA(Centro de Estudo se Pesquisa sem Análise do Discurso e da Mídia), soltou um livro interessante para quem é da comunicação: Conteúdo que Vende: Jornalismo de Marca no Brasil.

Conteúdo que vende 2

O livro de Michelle traz umapesquisa inédita sobre como grandes jornais e portais brasileiros estão criando conteúdos patrocinados com cara de jornalismo, e como isso tem mudado a forma como as marcas se comunicam com o público. A questão: onde fica o jornalismo e a publicidade?

Festa da Banana

Teolândia começa segunda mais uma edição da Festa da Banana, homenagem ao fruto que garante a economia regional. Juscelino Macedo (SD), vice-prefeito de Tancredo Neves, município vizinho, conta que na área quando se diz‘uma banana pra você’,ooutro responde: ‘Mande um cacho’.

Carro Velho

Gracinha Viana (Avante), prefeitade Ubaitaba, desencadeou na cidade a Operação Carro Velho, que visa recolher carros velhos abandonados nas ruas. Ela diz que tais veículos atrapalham o trânsito e espalham doenças. Lá, são mais de 10.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*