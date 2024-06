E Rui Costa vai resistir às pressões a Lula? Depende do ‘toma lá, dá c | A TARDE

E com Lula sofrendo um desgaste sempre cresceste, Rui Costa resiste no ministério?

A pergunta vem de Amadeu Pereira, do Barbalho, a propósito das derrotas que Lula sofreu esta semana no Congresso, com a manutenção dos vetos de Bolsonaro às saidinhas temporárias dos presos, e ao que não considera crime espalhar fakes.

Amigo, diz o senador Jaques Wagner (PT), interlocutor rotineiro de Lula, que ‘quem botou ele lá está muito satisfeito’. E quem botou? Lula, óbvio.

Mas convém outras observações. O terceiro mandato de Lula tem uma cara distinta dos dois primeiros, tanto na representação administrativa como no lado político.

Toma lá dá cá — Nos dois primeiros mandatos o toma lá dá cá tinha grande parte por baixo do pano, deu no Mensalão e na Lava Jato. Agora, é por cima, com os deputados em geral deixando o presidente refém deles.

Bolsonaro, que tanto atacou a prática, acabou se arreganhando todo. Disso resultou que ele perdeu, mas na Câmara dos Deputados a coisa ficou mais equilibrada.

Também durante todos os dois governos anteriores de Lula, os votos para ele saíam do Nordeste, mas quem governava na realidade era São Paulo. Rui quebra essa regra. E isso vitamina a queixa dos que pressionam por mais grana.

Diz Wagner que Lula está articulando para melhorar a relação com o Congresso, no que ele chama de ‘novo modelo’, que nada mais é que o velho toma lá dá cácom a nova faceta. Rui escapa, sim. Mas as torneiras vão ter que jorrar.

Nos novos tempos do cacau, a insegurança mudou os hábitos

Diz o deputado Patrick Lopes (Avante) que o cacau vive um momento de bons preços, mas, por mais positivo que seja o cenário, nada será como antes. Ele pontua dois fatos, um nas relações de trabalho e outro na segurança.

1 — Não existe mais essa de trabalhadores para contratar. O jogo agora é o trabalho de ‘meia’, ou seja, a produção é rachada ao meio.

2 — A secagem das amêndoas exige rigor na segurança, já que os assaltos viraram rotina e o transporte é sempre feito com escolta.

— É outro tempo. Ninguém hoje se arrisca mais a dormir nas fazendas, o que antes era algo muito comum.

Aliás, a insegurança também descamba para outros produtos, como o cravo da índia, no baixo sul. Produtores dizem que assaltos para tomadas das produções, nas fazendas, virou um problema sério.

Vidro fora do forró em SAJ

Santo Antonio de Jesus, que anteontem deu a largada para os festejos juninos com o aniversário da cidade, proibiu daí até 30 de junho a venda de bebidas com vidros, churrasco em palito, espetos e afins e impôs talheres como garfo e faca descartáveis para a venda de comida.

A gestão municipal diz que a festa é para se divertir e não criar problemas de agressão, como aliás, já aconteceu outros anos.

Barra, a cidade baiana que quer ser a Dubai brasileira

Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 3,3 milhões de habitantes, cidade que se tornou importante enclave no embalo do petróleo, e ficou conhecida pelos shoppings de luxo, pela arquitetura ultramoderna e pela animada vida noturna.

É isso que Barra, no oeste baiano, com 60 mil habitantes vislumbra para o seu futuro imediato. Lá se diz que com a chegada da Renova Energia, que vai instalar 194 torres para a produção de 570 megawatss, com uma estação para processar a energia (eólica) Barra vai virar a Dubai brasileira. O deputado João Leão (PP), quase filho da terra, admite:

— É um sonho possível, sim. A energia vai turbinar o agronegócio. Será uma revolução.

