E será que Trump quer anexar o Brasil? Ou acha que já anexou?

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: WHITE HOUSE/AFP

Que tu achas de ver o Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, dizer que o tarifaço de 50% (a mais de impostos) anunciado por Donald Trump, presidente dos EUA, é culpa de Lula?

A pergunta aí vem do leitor Marinaldo Fernandez, do bairro de Nazaré, Salvador. E a resposta é lógica: política. Tarcísio, ontem, esteve com Bolsonaro e, logo após, saiu com essa, que, aliás, é mais um discurso a ser adotado pelos bolsonaristas.

Trump já disse que gostaria de anexar o Canadá, se apropriar do Canal do Panamá e também ficar com a Groenlândia, que é da Dinamarca, e agora vira o foco para o Brasil, dizendo que Bolsonaro é vítima de perseguição política, mas, na real, muito irritado com os Brics, que falam em criar moeda própria para fazer negócio.

EXTREMISTA – No frigir dos ovos, ele se porta como arauto de um tempo em que todos deviam dizer amém ao poderoso chefão. É poderoso mesmo? Em máquinas de matar, sim. Mas politicamente é um extremista de direita, e extremista, de direita ou de esquerda, não por acaso rima com terrorista, que aqui se junta com Bolsonaro, outro extremista.

Como no jogo comercial entre Brasil e EUA eles ganham mais, e cá no Brasil atinge em cheio o agronegócio, o principal segmento bolsonarista, dá para ver que ele quer atingir Lula, mas também acaba atirando no pé.

Aliás, meu caro Marinaldo, Bolsonaro só tem Trump, que diz ser ele vítima de perseguição política. É surreal.

Elinaldo e Flávio Mattos, os derrotados brigam em Camaçari

Muito já se viu no jogo político prefeito eleito dar um chute no antecessor que o apoiou, mas em Camaçari ocorre uma situação fora de tom, apoiador e apoiado perderam e estão brigando.

Antonio Elinaldo (UB), o prefeito que apoiou o vereador Flávio Mattos, perderam e hoje não se bicam.

Dizem lá que o pano de fundo é 2026. Elinaldo quer ser candidato a deputado estadual e constrói uma aliança com o deputado estadual Manuel Rocha (UB), que vai para federal.

Por aí, Elinaldo dá os votos cá e recebe a recíproca lá no oeste baiano, onde Manuel e Zé Rocha (UB), deputado federal 8 mandatos, não vai mais disputar.

Aí entra Flávio Mattos, também querendo ser candidato a estadual, estragando a festa de Elinaldo. Dizem que ele está procurando o PL para se abrigar.

Cajado fica com Jerônimo

Abordado sobre quem vai apoiar na Bahia nas eleições do ano que vem, o deputado Cláudio Cajado (PP) tentou esquivar-se.

– Isso só vai ser decidido em 2026, no próximo ano. Mas ele tem estado em todos os lugares que Jerônimo está e o interessa, e eleitores dele garantem que ele fica com Jerônimo. Mais: Cajado ouve e apenas dá risada, não desmente. Negromonte Júnior, também do PP, vai na mesma pegada.

Ivana, o olhar feminino na batuta da Assembleia

Quase seis meses depois que assumiu a presidência da Assembleia, a deputada Ivana Bastos (PSD), primeira mulher a dirigir o Legislativo baiano, fez alguma diferença? Ela garante que sim, a começar pelo olhar mais humano, que valoriza resultados concretos, mas sem abrir mão dos cuidados com o servidor, o cidadão e o dia a dia da Casa. No lado feminino, diz que aprovou o Estatuto da Mulher Parlamentar, o Programa de Prevenção do Combate ao Assédio e a Importunação Sexual na Alba e a cereja: presença feminina na guarda militar, historicamente dominada por homens.

– Nosso propósito é transformar esse espaço em instrumento de cuidado, justiça e representatividade para todos e todas.

REGISTROS

Carinho no mangue 1

Após tirar 1,2 toneladas de resíduos e plantar 1.450 mudas de mangue vermelho em São Francisco do Conde e Madre de Deus, o projeto Recife das Pinaúnas, apoiado pela Acelen, vai partir para os manguezais de Candeias, com o Movimento Replantio, que inclui alunos e comunidade.

Carinho no mangue 2

Os arautos do projeto Recife das Pinaúnas dizem que 12 jovens estão sendo capacitados e contratados como monitores ambientais, com meta de restaurar os ecossistemas costeiros e, o principal, formar novageraçãodedefensoresdo meio ambiente na RMS.

PGE encara a IA

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-BA) realizará, terça (9h),mais uma edição do projeto Rede de Diálogos com a PGE-BA. O procurador de Pernambuco Miguel Câmara, que atua na Procuradoria da Fazenda, falará sobre o tema da vez: Inteligência Artificial na Advocacia Pública.

Trapiche Barnabé

O Trapiche Barnabé, um dos prédios mais antigos e emblemáticos do Comércio, vai ser reaberto terça (17h). O Centro Histórico de Salvador ganha novo point para shows, casamentos, produções audiovisuais e encontros corporativos.