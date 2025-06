E todo mundo canta o balão do Gonzagão com paz na consciência

Rei do Baião, Luiz Gonzaga - Foto: Reprodução/ Fundação Cultural Palmares

Olha pro céu meu amor/ Vê como ele está lindo/ Olha pra aquele balão multicor/ Que lá no céu vai sumindo.

A letra aí é de Olha pro céu, um clássico do São João, composto por Luiz Gonzaga em parceria com José Fernandes em 1951, há 74anos. Era ela que o bom amigo Renato Pinheiro, jornalista que nos deixou em abril de 2021, evocava para dizer das belezas culturais que hoje seriam politicamente incorretas.

– Se fosse hoje ela jamais existiria dessa forma,com essa letra nem pensar. A partir de 1968 a lei passou a considerar soltar balão crime ambiental. Ele fazia uma ressalva:

– Muito culparam os balões por incêndios e em alguns casos talvez sim. Mas o fato é que os balões levaram a culpa de outros bichos.

DUPLO SENTIDO

Dizia ele que o caso de Olha pro céu é emblemático por ser uma poesia, não música de duplo sentido ou daquelas que já nascem de uma visão deformada, como Cremilda: ‘Eu não gosto de forró que não tem briga./ Forró que não tem briga não me diga que é forró’.

O papo com Renato foi pouco antes do São João de 2020. Ele morreria pouco antes do São João seguinte. Dizia que gostava de chamar a atenção sobre isso para lembrar que no caso a poesia venceu.

– Todos cantam ainda hoje celebrando o período junino, sem a sensação de fazer apologia ao crime. Gonzagão, o Rei do Baião, do xote e do xaxado também, compôs 482 músicas que integram o relicário da cultura nordestina.

Marcone vai ao Catar em busca de investidores para o Vitória

Duas vezes prefeito de Itajuípe, entre 2017 e 2023, agora deputado estadual, Marcone Amaral (PSD) jogou mais de sete anos no Vitória e admite, o rubro-negro tornou-se o seu time do coração. Ele está arrumando as malas para em dezembro desembarcar no Catar, país do Oriente Médio onde jogou e moroupor10anos, e ganhou a cidadania catari. O prestígio dele com a família real AlThani é tanto que lá ele ganhou o direito de ter até três esposas, mas vai lá em busca de investidores para transformar o Vitória em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), opção que o Bahia já fez e está dando certo.

– Penso que posso servir de elo entre o Vitória e o Qatar Sports Investments (QSI), o grupo que controla o Paris Saint Germain. A aposta:se ele tiver sucesso, ganha a torcida rubro-negra.

Todos contra Ray da rádio

Os 17 prefeitos do Consórcio Portal do Sertão, região de Feira, entraram na Justiça contra o radialista Raimundo Conceição Apolinário, o Ray da Rádio, da RCA FM, de Conceição da Feira.

Ele disse no rádio: ‘Todo político é ladrão, em todas as esferas’. O prefeito João de Furão (PSD), rebateu:



– Ele pegou um prédio cedido pelo município para abrir uma rádio e montou uma loja. Ele é o quê? Diga aí, diga’.

A oposição reclama, mas a Bahia pode dever mais

Se a oposição tanto chia que Jerônimo está tomando muito empréstimo, que ponha as pernas de molho, pois vai espernear muito mais. Ontem, o secretário Manoel Vitório foi à Assembleia prestar contas do primeiro quadrimestre de 2025 e revelou, ao apresentar o relatório de avaliação fiscal, a dívida baiana, antes de 37% da receita corrente líquida (pode chegar a 200%), caiu para 31%.

– Isso decorre da reestruturação e alongamento na melhoria do perfil da dívida. Ele ressaltou que em decorrência disso, as últimas operações de crédito não aumentaram a dívida baiana em um único centavo, já que são usadas no alongamento e reestruturação.

REGISTROS

Forró do surf 1

Enquanto nos quatro cantos da Bahia o povo pulula ao som da sanfona com a zabumba, Itacaré, na Costa do Cacau, literalmente surfa no mar. Começou segunda a 2ª etapa da CBSurf Taça Brasil 10.000 – Itacaré Surf Festival. O evento reúne atletas de todo o país em busca de pontos no ranking de acesso ao DreamTour, a elite do surfe brasileiro.

Forró do surf 2

Mas Marcos Vinicius, secretário de Turismo em Itacaré, avisa: quem gosta do forró se for lá não vai perder a viagem, nem o pessoal do surf vai ficar na saudade. Domingo e segunda tem festa da pesada no trecho.

Golpe no médico

O médico Wilman La Fuente Ávila, boliviano que mora em Jacobina, procurou a delegacia de polícia local para relatar que foi vítima de um golpe no qual perdeu R$225mil. Ele fez vários repasses para indivíduos que se diziam representantes de uma instituição financeira até ver que caiu num golpe. Figura querida, consternou a cidade.



Forró da Débora

Débora Régis (UB), prefeita de Lauro de Freitas, postou vídeo nas redes anunciando: adiantou metade do 13º para que todos curtam o São João de boa.

