Educação é da nossa conta | A TARDE

Juazeiro recebe hoje a 3ª edição do projeto Educação é da nossa conta – Na estrada, que abre amplo debate para discutir os caminhos para a educação.

A iniciativa é de um conjunto de sete instituições, que inclui o TCE-Ba, o TCM-Ba, TJ-Ba, MP, MP de Contas, FNDE, Defensoria Pública e Secretaria de Educação do Estado.

O projeto, bem aceito, tem como público alvo prefeitos, secretários e o pessoal da educação em geral.

Lupi chega para apaziguar as insatisfações do PDT na Bahia

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT e também ministro da Previdência, dormiu em Salvador e hoje cumpre extensa agenda. Foco principal: aparar as arestas com o time de ACM Neto depois que o União Brasil carregou a vereadora Débora Régis, prefeiturável em Lauro de Freitas, que era a principal aposta do partido este ano.

Lupi vai de manhã visitar a agência baiana da Previdência, meio-dia, ao lado dos deputados federais Félix Mendonça e Leo Prates, almoça com Bruno Reis, à tarde dá coletiva à imprensa e depois se reúne com o partido.

A expectativa é a de que o partido vai garantir a manutenção de Ana Paula como vice-prefeita de Bruno, embora a vaga esteja sendo pretendida por outros.

Um integrante do PDT disse que depois do UB ter levado Débora Régis, o mínimo que pode ser feito é manter Ana Paula. Ou então é guerra.

Muritiba entra no clamor pela volta de São Roque

A possibilidade de retomada dos trabalhos no estaleiro de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, agita todo a banda sul do Recôncavo. Hoje (14h) a Câmara de Muritiba realiza a 5ª audiência pública para discutir o assunto, com a presença do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, levando boas notícias. Até o fim do semestre será lançado o edital para a construção dos primeiros quatro navios e até o fim do ano, 16.

— A volta da indústria naval é fundamental, é forte na geração de empregos. Para se ter ideia, no auge da construção dessas embarcações, nas décadas passadas, tivemos 84 mil empregos no setor, volume muito próximo da indústria automobilística, que gera 116 mil empregos.

Vitória da Conquista

A terceira maior cidade da Bahia, foi palco e cenário de um espetáculo que imbrica a disputa política. A PF chegou para apurar denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde local, no combate à Covid. Em tese, caiu no colo da prefeita Sheila Lemos (UB), candidata à reeleição.

Isso no momento em que Jerônimo lá estava com o pessoal da Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense Limitada (Coopmac), no lançamento da Exposição Agropecuária de Vitória da Conquista 2024, que vai acontecer em agosto.

Lá, Sheila enfrenta a vereadora Lúcia Rocha (MDB), líder nas pesquisas, e o deputado Valdenor Pereira (PT), ambos aliados de Jerônimo. Ficou no mesmo dia ela com o pepino e os opositores com os louros.

Fakes —A própria PF diz que a ação de ontem foi pedida em 2020, pelo ex-prefeito Herzem Gusmão, que morreu de Covid após ter sido reeleito, deixando a prefeitura para Sheila, a vice. E os episódios são relativos àquele ano, quando ela ainda nem era prefeita.

Mas nas redes sociais apareceu um card com uma mala de dinheiro dizendo ter sido encontrada na Secretaria de Saúde da Prefeitura. A tal mala é de um caso ocorrido em Salvador. O pessoal da prefeita foi à polícia queixar-se contra as fakes que espoucam de todos os lados.

Conquista tem dois turnos. Hoje, as pesquisas apontam Lúcia em primeiro, Sheila em segundo e Valdenor em terceiro. A prefeita diz que a disputa é polarizada. A ação da PF, quatro anos depois de pedida, bota pimenta no jogo.

Colaborou: Marcus Vinicius