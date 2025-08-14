Efeito Lava Jato: a nossa engenharia está pedindo socorro

Empresas da construção civil foram fortemente atingidas pela Lava Jato - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Grandes construtoras brasileiras como Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez. OAS, UTC e Camargo Correia foram fortemente atingidas pela Lava Jato. Mais de 500 mil empregos diretos foram para o brejo, outros milhões de empresas periféricas idem e o pior, esvaziou as faculdades de engenharia deixando o Brasil carente no setor.

O painel dessa situação foi exposto ontem no debate ABI95+5, que celebra os 95 anos da entidade, sobre a carência logística na construção pesada do Brasil. Humberto Rangel, diretor do Sindicato Nacional da Construção Pesada -Infraestrutura (Sinicom) que abordou o papel do setor como motor da economia, foi taxativo:

– Precisamos recuperar a engenharia brasileira. Temos cerca de 5 mil engenheiros registrados, a maioria civil. Formamos entre 40 e 50 mil por ano, enquanto a China, por exemplo, forma 600 mil.

EFEITO CASCATA – A problemática se alastra na economia como um efeito cascata. E isso descamba para a manutenção de outros atrasos que viram gargalos, como a escassez de portos na Bahia, apesar de termos um litoral de mais de 900 quilômetros.

Alberto Valença, ex-secretário do Planejamento, também palestrante no debate da ABI, destacou projetos estratégicos de infraestrutura e logística, como a ampliação da malha ferroviária,

– Temos um grande potencial marítimo, mas nós, da Bahia, não estamos aproveitando essas condições.

E agora, depois da Lava Jato, atingir tais objetivos ficou mais complicado, a começar pela falta de engenheiros. Enfim, a moralidade apregoada tem mais aparência de indecência. Fede.

Morte súbita nos estádios

O jogo entre Vitória e Juventude sábado no Barradãoteráuma atraçãoextra. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) vai lançar a campanha Um coração salva outro – Uma parceria pela vida.

A SBC firmou parceria com o Vitória para ajudar a turbinar a campanha nacional Cada Coração Importa, que pretende conscientizar torcedores sobre cuidados para evitar a morte súbita nos estádios.

Eduardo, o vetado na Alba

O plenário da Alba nunca veta homenagens. Para evitar tais constrangimentos, a mesa diretora aprecia antes os nomes indicados pelos deputados e foi nesse crivo que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) não passou.

O deputado Leandro de Jesus (PL), bolsonarista raiz, quis conceder a ele a Comenda 2 de Julho, a mesa vetou. A presidente Ivana Bastos (PSD) apoiou. ‘Ele não tem nenhum serviço prestado à Bahia’.

Já Flávio Dino terá comenda

Já Flávio Dino, ministro do STF, vem a Salvador participar do III Seminário Internacional de Controle Externo, na sexta da próxima semana no Hotel Deville, em Itapuã. E lá ele receberá o título de Cidadão Baiano.

A deputada Fabíola Mansur (PSB), autora da proposta, diz que Dino, duas vezes governador do Maranhão, além de ministro da Justiça de Lula, acumulou bons serviços prestados à política.

Tarifaço atinge o cacau, mas é bem mais em cima

No périplo que realiza pelo interior fazendo a Agenda da Indústria, ao lado do superintendente do Sebrae, Jorge Khoury, o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, esteve em Ilhéus esta semana com lideranças empresariais. E aí vem a pergunta: até que ponto o tarifaço atingiu o cacau?

– Bem menos do que eu mesmo imaginava lá na região do cacau. A pancada é maior com a indústria moageira, que processa e exporta o cacau. Claro que isso não é bom. Nas incursões pela área do cacau, Jorge Khoury inaugurou a ampliação da agência em Valença. E diz que a ideia é potencializar a presença nas dez regionais da Bahia.

REGISTROS

Marielza Brandão

A desembargadora Marielza Brandão, do TJ-Ba, receberádia29 (10h), a Comenda 2 de Julho da Alba, iniciativa do deputado Niltinho (PP). A também desembargadora Gardênia Duarte é convidada para cantar os hinos da Bahia e do Brasil.

Drones em festa

Guanambi realiza de quinta a domingo da semana que vem a primeira edição da Olimpíada Baiana de Drones, a Obadrones. A iniciativa é do Instituto Federal Baiano (IFBaiano)– Campus Guanambi, que pretende aproximar ciência, tecnologia e inovação do público.

Carvão ilegal

A Cippa/PortoSeguro, abanda ambiental da PM, desmontou quatro carvoarias clandestinas na zona rural de Belmonte, além de grande quantidade de sacos de carvão prontos para venda. O pior: a madeira que sustenta as práticas criminosas são da floresta nativa.

Agricultura da Bahia

A jornalista Georgina Maynard, apresentadora do Bahia Rural, também chamada de Rainha do Agro, e o fotógrafo Rui Resende, lançam hoje (17h) no Museu de Arte Moderna da Bahia (Solar do Unhão) o livro Agricultura da Bahia, que terá exposição fotográfica inspirada na obra.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS