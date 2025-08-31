Eis que Bolsonaro atiçou a direita, mas agora virou pedra no caminho

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado pelo STF no próximo dia 2 - Foto: Evaristo Sá | AFP

Começa terça e vai até o dia 12 o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, acusado de ter encabeçadoa trama Punhal Verde e Amarelo, que pretendia dar um golpe de estado e matar Lula e Geraldo Alckmin, presidente e vice eleitos, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

É quase consenso que Bolsonaro será condenado. E aí entra a questão: ele sobreviverá politicamente mesmo se for para a cadeia?

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes se dizia que Bolsonaro era o grande entrave da direita, que sonhava com um mundo pacífico e ordeiro em favor de Tarcísio Freitas, o governador de São Paulo, como o arauto para enfrentar Lula. Está difícil.

Antes se dizia que Bolsonaro e família não abririam mão, porque se Bolsonaro ficar fora, mesmo numa eventual vitória, se acaba. Na hora, não podendo ele ir, entraria Flávio ,Eduardo ou Michelle. Veio o tarifaço e a divisão se ampliou.

LULA LÁ – Eduardo Bolsonaro foi aos EUA, tramou o tarifaço com o amigo Donald Trump, queria que todo mundo abraçasse a causa cegamente. Saiu pela culatra.

Agora, Carlos Bolsonaro, o vereador do Rio, aponta os governadores presidenciáveis da direita como ‘ratos que só querem herdar o espólio’. Eduardo está nos EUA pedindo a Hugo Motta, presidente da Câmara, que o permita ser deputado online, mas já avisou que se Tarcísio fo rpara o PL ele irá para outro partido e se candidata a presidente e Flávio, o senador, avisa que Trump tem uma bomba atômica na mão. Lula, que vinha mal, já não está tão mal. E agradece.

Judiciário faz mutirão para destravar processos criminais

Uma ação do Conselho Nacional de Justiça vai tirar da fila de espera casos do Tribunal do Júri daBahia que estão na fila há mais de cinco anos. O mutirão vai acontecer em novembro, o Mês Nacional do Tribunal do Júri, também em Pernambuco e Amapá.

O desembargador José Rotandano, presidente da Comissão de Justiça Criminal, Infracional e de Segurança Públicado TJ-Ba, diz que ideia é construir um tempo novo.

– O objetivo é identificarmos as dificuldades que travam o andamento desses processos e com isso tornarmos mais célere o trabalho dos tribunais do júri, não apenas no mês de novembro, mas de forma contínua.

De acordo com o CNJ, 210 mil processos aguardam julgamentonos tribunais do júri dos estados. Bahia, Pernambuco e Amapá vão concentrar as ações para criar uma expertise nacional.

Sandro Futuca, o iluminado

Alecsandro Freitas Silva, o Sandro Futuca, que ano passado abdicou da presidência estadual do MDB para disputar a Prefeitura de Ibirataia, virou prefeito e está colecionando bons índices de acertos.

A última dele: com o projeto Ilumina Ibirataia colocou lâmpadas led nos quatro cantos da cidade. A obra bateu bem, a cidade ganhou um astral positivo e Futuca uma narrativa dos amigos: ‘Ele é mesmo um iluminado’.

A ponte começa em junho, mas antes tem outra ponte

A concessionária da ponte Salvador-Itaparica espera começar a fincar o primeiro pilar em junho do ano que vem, mas antes, em maio, já se poderá ver outra ponte, a plataforma provisória, que vai permitir o acesso de caminhões para deixar materiais.

A direção da concessionária, nos dias atuais, realiza uma série de audiências com as associações de nativos como pescadores e marisqueiras para discutir de que forma a ponte vai impactar na vida deles e também tomar as providências para ajustar a situação. O fato objetivo é que em 2026 a ponte já estará andando sobre as águas da Baía de Todos-os-Santos, justo num ano eleitoral.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Fora de tom

De 1958 a 1983, o tempo em que fundou e vendeu o Jornal da Bahia, o empresário, jornalista e escritor João da Costa Falcão, o João Falcão, mantinha na redação um velho amigo, o Zé Maria, colega de Partido Comunista Brasileiro (PCB), o Partidão, desde quando se filiou, em 1938, para combater o Estado Novo de Getúlio Vargas.

Zé Maria chegava quase todos os dias na redação embriagado. E soltava o vozeirão para todos ouvirem.

– Fulano, viado!

Dava um tempo, virava-se para outro:

– Beltrano, corno!

Mais um tempo, um novo disparo:

– Cicrano, filho da puta!

Lá um dia um dos colegas que tinha fama de trambiqueiro e com o qual ele nunca mexeu, falou:

– Zé, obrigado pela deferência. Vejo que você xinga todo mundo, menos eu.

E Zé Maria, estrilando seus valores morais:

– Fulano, caia fora que isso não é areia pro seu bico. Eu só chamo de corno, viado e filho da puta gente que eu respeito muito, viu?!

COLABOROU: MARCOS VINICIUS