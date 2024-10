Em Alagoinhas, Gustavo Carmo, o novo, empareda Paulo Cezar, o velho

- Foto: Divulgação

Alagoinhas, importante núcleo industrial baiano que tem como carro chefe a cerveja, trava este ano a típica disputa entre o velho e o quase novo. Lá tem cinco candidatos a prefeito, mas a briga polariza entre o ex-prefeito Paulo Cezar (UB) e o advogado Gustavo Carmo (PSD).

Após ter sido vereador por dois mandatos e ter duas derrotas para prefeito, Paulo Cezar se elegeu deputado duas vezes até 2009, quando se elegeu prefeito e se reelegeu em 2012. Em 2016, inventou a candidatura da ex-deputada Sônia Fontes e daí em diante, só derrotas.

De lá para cá Paulo Cezar perdeu para deputado em 2018, para prefeito em 2020 e de novo para deputado em 2022. Consolidou uma fatia do eleitorado, mas bate em Gustavo, que tem as bençãos do prefeito Joaquim Neto (PSD) e apoio do governo estadual?

Erro tático — Ele vinha liderando todas as pesquisas, mas Gustavo, filho do jornalista e também ex-prefeito (duas vezes) Judélio Carmo, só vinha crescendo e agora, segundo as últimas pesquisas, passou.

Paulo Cezar tem contra ele um fato singular. No governo de Rui Costa foi diretor da ADAB, mas em 2022 apoiou ACM Neto e é um dos que figuram na ponta dos que Rui não quer nem conversa.

Curioso é que Paulo Cezar não vai a debates, só em encontros em que os candidatos são sabatinados. E às vezes pisa na bola, como ao acusar Gustavo de ter empregado o filho quando era secretário. Detalhe: Gustavo não tem filho, só duas filhas. Dizem lá que se ele perder essa, se aposenta.

Colaborou: Marcos Vinicius

Feira fica de olho no último debate amanhã na TV Subaé



Dos cinco debates que a Rede Bahia, afiliada da Globo, realiza amanhã (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras e Juazeiro), na reta final da campanha de 2024, um em particular é tido como decisivo.

É o de Feira, entre Zé Ronaldo (UB) e Zé Neto (PT), na TV Subaé. Lá, a disputa fervilha, com os dois trincados na disputa em meio a um bombardeio de denúncias, com o cantor Igor Kanário, que é candidato em Salvador pelo PSB, no meio.

Jornalistas feirenses dizem que a disputa é tão acirrada que com certeza a audiência vai chegar perto dos 100%.

A briga em Feira é uma das mais interessantes de 2024. Zé Ronaldo ganhou todas nos últimos 24 anos e Zé Neto perdeu cinco, mas agora ele tem apoio ostensivo dos governos federal e estadual, enquanto Ronaldo só tem o prefeito Colbert Martins (MDB), ultra-desgastado.

Rui Costa de olho no Mutum

No fim de semana em Jaguaquara, onde foi prestigiar a prefeita Edione Agostinone (PT), Rui Costa voltou a falar na devolução, em dezembro, das BRs 324 e 116, hoje sob concessão da ViaBahia. Ele disse que o governo vai investir nas duas estradas em 2026, mas antes vai fazer intervenções em trechos tidos como muito perigosos.

Um dos alvos é a Serra do Mutum, entre Jaguaquara e Jequié, cheia de curvas e palco de muitas tragédias.

E em Barra do Mendes, petistas viram bolsnaristas

Dizem que o vermelho do PT agora tem vários tons. Em Barra do Mendes, região de Irecê, a disputa é entre Simão Rodrigues (PT), Tonho de Napo (PSD) e Manoel Gabriel, o Dr. Neu (PP), que é bolsonarista. Isa Ermes Abade, vice-presidente do PT lá, entrou em cena acusando dois vereadores e candidatos a reeleição, Plínio Matos e Miguel de Canarina, e mais Vinicíus Barreto, que é só candidato, todos neo-petistas, de terem subido no palanque de Dr. Neu, o bolsonarista.

— Esses rapazes são filiados ao PT, mas nada têm a ver. Dr. Neu é bolsonarista e um antipetista doente.

Lá, o prefeito Tonho de Napo sofreu impeachment na Câmara, recuperou o mandato e está na briga.